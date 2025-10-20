ライブ開催記念！SIXFONIA（シクフォニ）のオリジナルラベル缶を発売

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下Minto）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT」は、この度、サントリーフーズ株式会社（本社：東京都港区、以下サントリー）が展開する自動販売機向けサービス「TAG LIVE LABEL」と、2.5次元タレントグループ「SIXFONIA（以下シクフォニ）」とのコラボレーション施策を企画・プロデュースいたしました。

「TAG LIVE LABEL」とは

「TAG LIVE LABEL」は、サントリーの自動販売機で飲料を購入する際に、IP・コンテンツのデザインを施したオリジナルラベルをその場で印字・提供するサービスです。全国の対応自販機で、ライブ限定デザインなどの特別なラベルを飲料と一緒に入手することができます。

TAG LIVE LABEL 公式サイト：https://tag-live-label.jp/

TAG LIVE LABEL×シクフォニ コラボレーション施策詳細

シクフォニが10月より開催するワンマンライブ「SIXFONIA One Man Live 【Six-tuation】vol.II -Virtual-」の開催を記念し、ライブ限定ビジュアルのオリジナルラベル缶を限定発売いたします。

本企画は、公演参加の記念品としてだけでなく、来場の思い出のひとつともなりうる、まさに“推しと過ごす特別な時間”を形にしたコラボ缶となります。

全国の「TAG LIVE LABEL」対応自販機で発売

全国約100箇所に設置されているサントリー既設の「TAG LIVE LABEL」対応自動販売機にて発売いたします。

販売期間：2025年10月20日（月）～11月13日（木）まで

ライブ会場の専用自販機でも発売

ワンマンライブ会場に特別に設置された専用自販機にて、以下の日程で発売いたします。

SIXFONIA（シクフォニ）について

- 大阪会場：11月8日（土）～11月9日（日）＠おおきにアリーナ舞洲- 東京会場：12月13日（土）～12月14日（日）＠LaLa arena TOKYO-BAY

超大型オーディションを潜り抜けた最強の6人による2.5次元タレントグループ。

2022年8月、オリジナル曲「J0KER×JOK3R」を引っ提げて衝撃的なデビューを飾る。その音楽性や企画力の高さを武器に、様々なオリジナルソングや、歌や声を使ったチャレンジ企画動画、「歌ってみた」と呼ばれるカバーソングなどの投稿をメインに活動している。

結成から2年でチャンネル登録者数は100万人を超えており、急速に人気を集め、勢力を拡大している新進気鋭の6人組。

2025年10月26日（日）にはグループ初となる３DライブをYouTubeにて全世界全編無料配信を予定している。さらには、３Dライブとリンクした生身ライブを11月に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて2公演、12月に東京・LaLa arena TOKYO-BAYにて2公演を開催予定。

FANDOM AGENTについて

FANDOM AGENTは、エンタメコンテンツを活用した広告を企画・プロデュースするプロフェッショナルチームです。

多様なエンタメコンテンツの世界観と文脈を深く理解し、「ファン・作り手・広告主」の3つの視点を活かした企画力で、楽しめる・好感を持たれる広告を実現します。

一過性でないブランド価値のあるマーケティングの提供により、エンタメとビジネスをつなぐ新しい価値の創出を追求しています。

「FANDOM AGENT」お問い合わせ先：

https://share.hsforms.com/1JlsnjfA2RGewKop1nTllHwqca02

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/