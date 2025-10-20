¿Íµ¤Ì¡²è¤ÎÉñÂæ¤Ç¡ÖÄà¤ê¡×¤È¡Ö¤´¤ß½¦¤¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤è¤¦¡ªÂè2²ó°²ËÌ¤Æ¤¤¤Ü¤¦Äà¤êÂÎ¸³¡ª¡ª³¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¥¨¥³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¯¤Þ¤â¤È³¤¤Î¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÂè2²ó°²ËÌ¤Æ¤¤¤Ü¤¦Äà¤êÂÎ¸³¡ª¡ª³¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¥¨¥³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¥µ¥¤¥È¡§https://w(https://w)ww.kab.co.jp/event/ecoaction2025ashikita/(https://www.kab.co.jp/event/ecoaction2025ashikita/)
¡¡¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÊü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹´©¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·ÑÂ³¡ªº£Ç¯3·î¤Ë½é¤á¤Æ³«ºÅ¤·Ìó2000¿Í¤ò½¸µÒ¤·¤¿ºÅ»ö¤ÎÂè2²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤Ì¡²è¤ÎÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿·§ËÜ¸©°²ËÌÄ®¤Î·×ÀÐ¡Ê¤Ï¤«¤ê¤¤¤·¡Ëµù¹Á¤ò²ñ¾ì¤ËÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³²ñ¤È¤´¤ß½¦¤¤¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤¤´¤ß¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÄà¤êÂÎ¸³¡õ¤´¤ß½¦¤¤³èÆ°¤ò5²ó¡Ê10:30/11:30/12:30/13:30/14:30/15:30¡Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£³Æ²óÀèÃå20ÁÈÍÍ¤ò»öÁ°¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÆÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÊü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Ýー¥Á¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âºî¼Ô¤Î¾®ºäÂÙÇ·¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»ö¶È¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Êý¸ÂÄê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¤Ï2²ó¡Ê11:30/15:00¡Ë¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¹¥Æー¥¸¤Ë²Ã¤¨¤Æ³¤¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤â³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï°²ËÌÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¤¢¤·¤¤¿Ä®´Ñ¸÷º×¤ê¡¢¤¢¤·¤¤¿ITÌ¤Íè¥Õ¥§¥¹¤ÈÆ±»þ³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÍè¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
¡¡ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¯¤Þ¤â¤È³¤¤Î¥ß¥é¥¤
¡¡URL¡§https://kumamoto.uminohi.jp/(https://kumamoto.uminohi.jp/)
¡¡³èÆ°ÆâÍÆ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤¯¤Þ¤â¤È³¤¤Î¥ß¥é¥¤¤Ï¡¢³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin¤¯¤Þ¤â¤È¤Î»öÌ³¶É¤È¤·¤Æ·§ËÜ¸©¤Î³¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢³¤¤È¶¦À¸¤¹¤ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CHANGE FOR THE BLUE
¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¡¢¡É¤³¤ì°Ê¾å¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uminohi.jp/umigomi/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/