お酒買取専門店ストックラボでは、公式サイトのお酒買取価格を毎日自動更新する機能をリリースしました。

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）は、この度、公式サイト内に掲載している「お酒総合 買取強化ランキング」セクションにおける各銘柄の買取参考価格について、毎日自動で金額を更新するシステムを導入したことをお知らせいたします。

◆市場の変動に対応する「毎日自動更新」の必要性

近年、ジャパニーズウイスキーや希少なワイン、シャンパンなどの高級酒は、国内外の需要増加により、市場価格が目まぐるしく変動しています。特にプレミアムな銘柄においては、数日間で買取相場が大きく変わることも珍しくありません。

従来のウェブサイトでは、市場価格の変動に即座に対応しきれず、お客様がサイト上で目にする買取参考価格が、実際の最新の相場と乖離してしまうという課題がありました。

◆本アップデートの概要とお客様のメリット

この度導入した新システムにより、「お酒総合 買取強化ランキング」に表示される買取参考価格は、ストックラボの持つ最新の市場データに基づき、毎日自動で更新されます。

この自動更新システムにより、お客様には以下の大きなメリットが生まれます。

価格の「鮮度」と「信頼性」の担保 ～不安を解消し、売り時を逃さない～

お酒の買取をご検討されるお客様の最大の懸念の一つは、「今売っても本当にこの価格になるのか？」という価格の信頼性です。古い価格情報のままでは、お客様が期待する金額と、査定士が提示する現実の買取額に大きな乖離が生じ、「話が違う」という不信感につながるリスクがありました。

毎日自動更新される本システムは、この不信感を根本から解消します。お客様は、買取店が市場の変動を真摯に受け止め、その日の最高の相場を提示しようとしている姿勢を価格を通じて確認できます。これにより、「常に最新の適正価格を知ることができる」という安心感が生まれます。

また、投資対象としても注目される高級酒にとって、「いつ売るか」のタイミングは非常に重要です。価格がピークにある「売り時」を、お客様ご自身のタイミングで、Webサイトの情報を参考に判断できるようになります。価格が前日比で上昇しているか下降しているかを日々チェックすることで、市場の波に乗り遅れることなく、最も有利なタイミングでご決断いただけるようになります。

圧倒的な「情報透明性」の確保 ～比較検討の労力とストレスを軽減～

買取価格は非公開とする業者も少なくない中、ストックラボは競合他社に先駆けて、主要銘柄の価格をオープンに公開し続けてきました。この度の自動更新は、この「透明性」へのコミットメントをさらに強固にするものです。

お客様が複数社を比較検討する際、手元にある複数のWebサイトの情報がそれぞれ古いものであった場合、結局は各社に査定を依頼しなければ真の比較ができませんでした。しかし、ストックラボの価格が「今日の価格」として明確に提示されることで、お客様は他社の非公開価格や古い価格情報と比べ、より正確な基準点を持って比較検討できるようになります。これは、煩雑な比較の労力を大幅に軽減し、最も高価な買取店をストレスなく見つけ出すための強力なツールとなります。

買取プロセスの飛躍的な「効率化」 ～オンライン査定・本査定のスムーズな連携～

買取プロセスにおいても大きな改善が見込まれます。従来の買取では、お客様がWebサイトで見た価格（古い可能性のある価格）を基にオンライン査定を依頼しても、本査定時には市場変動により価格が大きく変わっていることがありました。

本システムでは、オンライン査定の起点となる「買取強化ランキング」の価格が最新であるため、お客様が事前に想定する査定額と、弊社から提示される実際の査定額との誤差が最小限に抑えられます。これにより、お客様にとっては「話の早い、スムーズな買取」となり、弊社にとっても査定士の負担が軽減され、より迅速な現金化につながります。査定依頼からお振り込みまでの時間短縮は、お客様の満足度をさらに向上させる重要な要素となります。

市場全体の健全化への貢献 ～リユース文化の促進～

ストックラボは、この毎日自動更新システムの導入を通じて、お酒のリユース市場全体の情報公開レベルを引き上げ、市場の健全化に貢献したいと考えています。

高精度かつリアルタイムな価格情報の公開は、個人のお客様が安心してリユースに参加できる環境を整備し、結果としてご家庭に眠る「隠れた財産」が適切に流通するリユース文化の促進につながると確信しております。

ストックラボは、これからも最新のテクノロジーを駆使し、すべてのお客様に「最高の買取体験」を提供し続けるために、サービス改善と情報公開の努力を惜しみません。

「お酒総合 買取強化ランキング」掲載URL

- お酒買取TOPページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)- ワイン買取ページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/wine/)- ブランデー買取ページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/brandy/)- ウイスキー買取ページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/whiskey/)- シャンパン買取ページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/champagne/)- 日本酒買取ページ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/sake/)

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

買取ストックラボコーポレート(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)

