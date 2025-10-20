イケメン美容師の“好きなこと100個書き出す”猛烈アプローチに、藤森慎吾「妻に絶対やってって言われる」アン ミカ「別れを決断したときに作るのは決闘状」噂の真相を激白｜ガールオアレディ シーズン2最終話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』最終話を2025年10月19日（日）夜9時より放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

■『ガールオアレディ シーズン2』とは

本番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリーです。世代の異なる女性たちが、結婚への「憧れ」と「現実」に正面から向き合い、それぞれの人生観や価値観が交差する恋の行方を追いかけます。年齢もバックグラウンドも異なる8人の女性たちが、悩みや葛藤を乗り越えながら自分らしい幸せを探す姿にご注目ください。また、「婚活ドキュメンタリー」を見守るMCには、前シーズンでもMCを務めたモデルでタレントのアン ミカ、タレントの若槻千夏に加え、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾、俳優の平祐奈が決定しております。

2025年10月19日（日）放送の最終話では、いよいよ14日間の婚活の旅が完結。運命の告白タイムを前に、年収1億円の歯科医・ノリヤスと同棲していた経営者・モエミが、猛アプローチを続ける美容師・トシヒコのもとを訪れました。その様子を受けてスタジオでは、「まだ気持ちは残っているけどお別れをした経験は？」という話に。アン ミカは「別れるときは徹底的に話し合うので、意外と（そういう経験は）なくって。筆を使って縦書きで書くんですよ。『こういうことがあってつらかったけど、別れを決断しました』って書くから怖がられてるんです」と明かします。これにMC陣一同が「えっ、巻物！？」と総ツッコミ。アン ミカは「噂で“髪の毛で恐怖の決闘状を書いた”って広められているけど、髪の毛では書いてないのよ！」と笑いながら弁明し、スタジオは爆笑に包まれました。

続いて、平祐奈が「いいなと思う人が2人いたら、どっちも選ばない。迷うならやめようと思う」と持論を展開。若槻は「うわ、かっこいい！」と感心し、藤森も「人間ができた子だね」と称賛します。

一方で若槻が「結婚もしてないんだから、いったん両方いきますよね？」と問いかけると、藤森は「絶対に可能性は残しておこうって思っちゃう。確率の問題だからこれは。いろんなところ行ったほうが（確率が）上がるんだよね！」と腹黒いアドバイスを披露し、スタジオを沸かせました。

さらに、経営者・モエミが「昨日の夜、トシヒコが私の好きなところ100個をLINEで送ってきてくれて…」と衝撃の事実を明かし、スタジオは騒然に。藤森は「男性目線で言うと、あれはなかなかできないですね」とコメント。若槻も「100個って送れます？絶対ちょっと被るでしょ」と苦笑します。藤森は続けて、「毎週、妻とこの番組を見てるんですけど、こんなことされたら絶対言われるんですよ。『はい、やって。100個』って（笑）」「トシヒコ、余計なことするな！」と語り、笑いを誘いました。

若槻が「今日から少しずつ書き始めたら？」と提案すると、藤森は「そっか、最終話の放送まで時差あるからね」と納得。平が「オンエア前に送っちゃいましょ！」と背中を押すと、藤森は「そうだね、これ見てやったと思われないほうがいいもんね。よし、100個頑張るぞ！」と宣言し、スタジオは再び大爆笑となりました。

番組の最後には、いよいよ“運命の告白タイム”の模様が明らかに。果たして、“ガール”と“レディ”それぞれが下した決断とは―？的中率0％の予測不能な結末となった『ガールオアレディ シーズン2』最終話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』 概要

最終話（第9話）放送日時：2025年10月19日（日）夜9時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

最終話（第9話）放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p9

主題歌：iri 『CUBE』

