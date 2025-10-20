染谷俊之×小西詠斗 W主演ドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」今夜第２話放送！舞台のオフィシャル先行チケットが発売開始、さらにドラマ放送記念パネル展（東京・大阪）の開催決定!!

テレビ大阪株式会社(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

テレビ大阪は染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （全6話）を放送中です。

ドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」と同じく、ヤギオ役・染谷俊之、ムネチカ役・小西詠斗のW主演で2026年1月から舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」を上演することは既報の通りですが、本日第２話放送を前に舞台のオフィシャル先行チケットの発売が開始となりました。

またドラマ放送を記念し、東京と大阪でパネル展を開催することが決定しました！ヤギオ、ムネチカらの衣装や場面写真を展示いたします。

ぜひ放送と合わせて展示や舞台をお楽しみください。

【舞台情報】

【出演者】

ヤギオ：染谷俊之

濱家宗哉：小西詠斗

黒澤羊時：細貝圭

鮭とば：世古口凌

水門朝也：新正俊

雨田詩づ歌：安里唯

横井姫奈：森崎りりな

西ノ瀬涼太：佐藤淳

速水羊子：本西彩希帆

的羽紡：阿瀬川健太

的羽廻：美弥るりか

【コミック】片山愁

【原作】ヨダカケイ

【脚本】烏丸棗

【演出】久保田唱

【美術】松本わかこ

【現場制作】Ask

【票券】サンライズプロモーション

【宣伝】サンライズプロモーション／MinyMixCreati部

【制作プロダクション】MinyMixCreati部／Ask

【制作】テレビ大阪／MinyMixCreati部

【主催・企画】「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【公演期間】

2026年1月16日（金）～1月26日（月）

16 日（金）：13:00

17 日（土）：13:00・18:00

18 日（日）：13:00・18:00

19 日（月）：休演日

20 日（火）：13:00・18:00

21 日（水）：13:00・18:00

22 日（木）：13:00・18:00

23 日（金）：13:00

24 日（土）：13:00・18:00

25 日（日）：13:00・18:00

26 日（月）：13:00

全17公演

【料金】

プレミアム席（1列目～3列目）パンフレット付き：13,000円（税込）

S席一般席（4列目・5列目）パンフレット付き：9,900円（税込）

S席ソファ席 パンフレット付き：9,900円（税込）

A席（6列目）：7,700円（税込）

A席2階席：7,700円（税込）

※プレミアム席：お一人様2枚まで、S席・A席：お一人様4枚まで、 A席2階席：お一人様3枚まで

【チケット販売】

オフィシャル先行

受付期間：10月20日（月）10:00～10月26日（日）23:59

当落結果：10月30日（木）15:00頃

入金期間：当落発表後～11月2日（日）21:00

申込みURL：https://eplus.jp/unreal-official/(https://eplus.jp/unreal-official/)

【会場】品川プリンスホテル クラブeX(東京都港区高輪4-10-30)

【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337（平日12:00～15:00）

【ドラマ「UNREAL不条理雑貨店」放送記念パネル展 情報】

(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

ドラマ放送を記念してのパネル展を東京・大阪にて開催決定！現場の様子が分かる場面写真・着用衣装の展示を実施します。会場では放送記念グッズのご予約もいただけます！

【開催日程】2025年10月21日(火)～10月26日(日)

東京会場：HMV&BOOKS SHIBUYA（東京都渋谷区神南1丁目21ー3 渋谷モディ 6F）

大阪会場：HMV&BOOKS SHINSAIBASHI（大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4-3 心斎橋オーパ ８F）

【展示内容】

東京&大阪共通…第1話&2話の場面写真

東京 着用衣裳…ヤギオ（染谷俊之）・クロサワ（細貝圭）

大阪 着用衣裳…ムネチカ（小西詠斗）・鮭とば（世古口凌）

10月20日（月）放送【第2話「ヘイズ夫人の手」あらすじ】

(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会(C)「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

美しく不思議な力を持つ雑貨が並ぶ「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）が近くのカフェ「海桐-TOBIRA-」で働くしっかり者の高校生の宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）にマッサージしてもらっていると、前店主の黒澤羊時（細貝圭）が現れる。なぜか宗哉の名前を知っている謎の男に対して、ヤギオは毛嫌いしている様子。そして宗哉が店を出ようとした時、市議会議員の赤坂（加藤大騎）とぶつかってしまう。赤坂に絡まれた宗哉を助けつつ、ヤギオは赤坂を店内へと案内する。今度開催される海名月市のサマーフェスティバルに向け、おざなりな身なりを何とかしたい赤坂が目を止めたのは「ヘイズ夫人の手」。赤坂は持ち主を魅力的に見せ、指の数だけ願いを叶えてくれるというこのネクタイピンを購入し、願いを叶えていくが…。

【番組内容】

――あなたの願い事は？――

美しい骨董品が並び、不思議な雰囲気が漂う雑貨店「UNREAL」。店主のヤギオ（染谷俊之）は、いつもアンティーク雑貨店に似つかわしくないジャージ姿で、近くのカフェで働く宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）に世話を焼かれている。

そんな「UNREAL」に訪れる客たちは、自らの願いに導かれるかのように妖しげな魅力を持つ骨董品を手に取るが、それぞれの骨董品には絶対に守らなければならない“注意事項”が存在し…。そして店主であるヤギオ自身もある願いを抱えていた。

罪深き者たちが集う不思議な雑貨店「UNREAL」を舞台に繰り広げられる、夢か幻か、不思議な雑貨店をめぐるデイドリーム・ファンタジー。

【番組概要】

【番組名】「UNREAL-不条理雑貨店-」

【放送日時】

テレビ大阪：毎週月曜深夜1時5分～

テレビ愛知：毎週月曜深夜1時30分~

BSテレ東：毎週木曜深夜０時30分

テレビせとうち：毎週火曜深夜0時30分～

TVQ九州放送：11月19日（水）～ 毎週水曜深夜1時30分～

【配信】広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信 https://tver.jp/series/srd2076lwj

【主演】染谷俊之 小西詠斗

【原作】コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 『不条理雑貨店 UNREAL』（新書館）

【監督】橋本一（「相棒」「Solliev0」ほか）

【脚本】烏丸棗（「消せない私」「逃亡医 F」ほか）

【チーフプロデューサー】山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】菅谷みにい（MinyMixCreati部）伊藤良一（MinyMixCreati部）佐々木美優（テレビ大阪）

【話数】30分×6話

【制作】テレビ大阪 / MinyMixCreati部

【製作著作】「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/

【公式X】https://x.com/unreal_tvo

【公式Instagram】https://www.instagram.com/unreal_tvo

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@unreal_tvo

【公式ハッシュタグ】#アンリアル