中村橋之助、母・三田寛子の“スパルタ教育事情”を暴露「何があっても休ませてもらえなかった」香取慎吾、歌舞伎界の正装を聞き“禁断の一言”「でも、團十郎さんって…？」｜『ななにー 地下ABEMA』#91

「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月19日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#91を放送いたしました。

#91では、「未来の人間国宝！？イケメン歌舞伎役者が大集合！歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎俳優の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストとして登場。大ヒット映画『国宝』の感想をはじめ、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには？」「トイレに行く時間まで決まっているって本当？」「セリフが飛んだらどうする？」といった素朴な疑問をぶつけつつ、歌舞伎の世界の裏側や役者の恋愛・お金事情など、多彩なテーマでトークを繰り広げました。

中村橋之助は、「何があっても（稽古を）休ませてもらえなかった」と、母・三田寛子の厳しい教育について振り返ると、「子どもの頃、踊り・三味線・鳴物などの習い事があって、さらに僕は野球が大好きだったんですが、『野球に行くならお稽古も全部行きなさいよ』と言われていて」と当時について語ります。さらに「稽古があるのに水泳と体操も習っていて、野球部とゴルフ部を掛け持ちしていました」と、超ハードなスケジュールだったことを明かし、スタジオを驚かせました。しかしここで橋之助からさらなる衝撃エピソードが。「僕、めちゃめちゃおデブで…」と言うと、中村米吉が「ちょっと待って、なんでこのスケジュールで太るの？」とツッコミ。当時の写真が公開されると、香取は「石原軍団だよ」と思わずつぶやき、笑いを誘いました。橋之助は「うちは食べる量が異常で、僕と次男の福之助が大食いなんです。2人用のデカ炊飯器があって、朝から5合食べていました」と告白。続けて「ただ太りすぎて、かわいそうな子ども役ができなくて…子どもの頃の大事な役は全部、次男がやっていました」と語ると、スタジオからは驚きの声が上がりました。

続いて、香取は「楽屋に入るとき、スーツを着るんですか？」と質問。片岡千之助は「うちは結構厳しくて、祖父が初日と千秋楽はスーツとネクタイという決まりを作っていました。これは基本的にどの家も同じですが、松嶋屋の楽屋入りは襟ものの着用がルール。夏場はポロシャツなどですが、仕事の場という意識があります」と説明しました。すると香取が「でも、團十郎さんって短パンにサンダルにサングラスじゃないですか？それは…？」と聞くと、片岡は苦笑しながら「それは…あの…お家ごとなので…」とコメント。この空気を察した米吉が「次の話題に行ってください！」とフォローし、ななにーメンバーは大爆笑に包まれました。

ほかにも、兄弟とのエピソードや恋愛、舞台での失敗談など歌舞伎の世界の裏側に迫った『ななにー 地下ABEMA』#91は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中です。

次週10月26日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#92は、『1回見たら目が話せないバズりキッズ大集合第4弾』と題し、SNSで話題の子どもたちがスタジオに登場。“すぐに泣いちゃう男の子”としてTikTok で話題になった濱崎司さんの衝撃の告白にスタジオは騒然！？さらに、北海道在住の縄跳び大会優勝者・田村宏弥さんは草磲とガチ対決を繰り広げます。放送をお楽しみに。



