「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」1周年記念キャンペーン開催！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム「蜘蛛ですが、なにか? 迷宮の支配者」サービス開始から1周年を記念してイベントを開催します。

1周年記念イベントでは、「お祭り」をテーマにしたスキンやスタンプなどが登場します。お祭りにちなんだ「輪投げ」や「くじ引き」、「シール集め」などのイベントが開催されます。スキンを手に入れるには、ミニゲームで入手できる抽選券を集めて抽選に参加したり、ヒントを手がかりにゲーム内の隠された財宝を見つけて宝箱を開けたりして、イベント用アイテムと交換する必要があります。新しいスキンを手に入れて、パーティーを強化しましょう。

イベント開催期間

第一弾：2025年10月10日(金)～2025年10月17日(金)

第二弾：2025年10月18日(土)～2025年10月24日(金)

ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/nqzg6cm7

■1周年記念キービジュアル公開！

白、アリエル、ソフィア、ラースが賑やかなお祭りを楽しむ記念イラストが登場！

ゲーム内でリンクカードを入手して、迷宮のさらなる踏破を目指しましょう。

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：蜘蛛ですが、なにか?(https://g123.jp/game/kumo?lang=ja) 迷宮の支配者

ジャンル：ダンジョン攻略RPG

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■『蜘蛛ですが、なにか?』とは

女子高校生だったはずの主人公「私」は、

突然ファンタジー世界の蜘蛛の魔物に転生してしまう。

しかも、生まれ落ちたのは凶悪な魔物の跋扈するダンジョン。

人間としての知恵と、尋常でないポジティブさだけを武器に、

超格上の敵モンスター達を蜘蛛の巣や罠で倒して生き残っていく……。

種族底辺・メンタル最強女子の迷宮サバイバル開幕！

公式サイト：https://kumo-anime.com/

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)（ジーイチニサン）」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)馬場翁・輝竜司／KADOKAWA／蜘蛛ですが、なにか？製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。