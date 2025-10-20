「ジャンプフェスタ2026」にアニメショップ「eeo Store」が出展決定！ 8つのアニメ作品の新作グッズ先行販売も
2025年12月20日(土)～21日(日)に幕張メッセ 国際展示場 展示ホールで開催される「ジャンプフェスタ2026」に、株式会社A3が運営するアニメショップ「eeo Store（イーオストア）」が出展することが決定しました！
また、出展ブースにて先行販売を行う新作グッズのアニメタイトルも明らかに!!
新作グッズを販売するアニメタイトルは全8タイトル！
「ジャンプフェスタ2025」内の「eeo Store」ブースでは、新作グッズの先行販売が実施されます。今回、先行販売を行う作品タイトルとして、8つのアニメタイトルが発表！
・TVアニメ『アンデッドアンラック』
・アニメ「黒子のバスケ」
・TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』
・TVアニメ『呪術廻戦』
・TVアニメ「2.5次元の誘惑」
・アニメ「ハイキュー!!」
・TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇』
・「遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX」
※五十音順
新作グッズなどの詳細は、今後「eeo Store」のジャンフェス2026 特設サイトにて発表するので、続報をお楽しみに。
「eeo Store」ジャンフェス2026 特設サイト：https://eeo.today/pr/jumpfesta2026/
「ジャンプフェスタ2026」とは？
集英社が発行する「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ+」「Vジャンプ」「ジャンプSQ.」「最強ジャンプ」の5誌が合同で主催する、ジャンプ漫画の魅力をたっぷり味わえる毎年恒例のジャンプのイベントです。
公式サイト：https://www.jumpfesta.com/
「ジャンプフェスタ2026」イベント概要
開催期間：2025年12月20日(土)、12月21日(日)
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10
営業時間：9:00～17:00（最終入場・16:30）
アニメショップ「eeo Store」について
「eeo Store」は、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズのさまざまな商品を販売するアニメショップ。人気IPとのコラボレーションやGraffArt（グラフアート）など、株式会社A3のオリジナルデザインも多数展開しています。
(C)SHUEISHA Inc. All rights reserved.
(C) 戸塚慶文／集英社・アンデッドアンラック製作委員会
(C)藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会
(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)橋本悠／集英社・リリサ製作委員会
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
※本記事の記載内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus