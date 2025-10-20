札幌発の女性専用マシンピラティススタジオ『スターピラティス』が「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」に協賛

ＳＤエンターテイメント株式会社

創業107年のココロとカラダの健康を支えるウェルネス企業、SDエンターテイメント株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 誠、東証スタンダード4650）が運営する「STAR Pilates（スターピラティス）」は、2025年11月1日（土）に開催される北海道最大級のファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025AUTUMN/WINTER」に協賛いたします。

●スターピラティスについて

スターピラティスは「サツコレ」と同じ札幌で生まれた女性専用マシンピラティススタジオです。

札幌エリアでは札幌駅前、札幌大通ル・トロワ、札幌白石の3スタジオを展開。

白石、大通ル・トロワには本格セルフエステマシンを設置し、札幌駅前には酸素カプセルや水素吸引、コワーキングスペースを併設するなど、多様なライフスタイルに寄り添う新しいウェルネス空間を整えています。

酸素によるリフレッシュ、水素によるメンテナンスを組み合わせることで、日常のコンディションを整え、心と身体のバランスを保つサポートを行います。

女性の美と癒しの時間をトータルでサポートする『リラクゼーションサロン STAR』も併設し、上質なリカバリー体験をお楽しみいただけます。

全国7スタジオ（札幌・博多ほか）は相互利用が可能で、ライフステージに合わせた柔軟な通い方を実現しています。

世界28ヵ国以上で導入される国際カリキュラムを採用し、統一基準を学んだインストラクターによる有人レッスンを提供しています。姿勢改善・ボディメイク・肩こりや腰痛のケアなど、幅広い年代の女性にご利用いただいており、一人ひとりの身体に合わせた丁寧なサポートが特徴です。

また、初心者にも安心のマシンピラティススタジオとして、運動が初めての方やブランクのある方にも好評です。

月2回プランは5,500円（税込）からと、続けやすい価格設定で忙しい女性のライフスタイルにも寄り添った環境を整えています。

●サツコレ協賛への想い

「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」は、札幌コレクション実行委員会が主催する、北海道最大級のファッションイベント。2025年11月1日（土）、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されます。

札幌で生まれたマシンピラティスブランド「スターピラティス」は、同じく札幌発のファッションイベントである「サツコレ」と想いを重ね、スポンサーとして協賛いたします。

「ファストファッションのように、気軽に始められるマシンピラティス」をコンセプトに、スターピラティスは多忙な現代女性に寄り添い、内側から輝く美と健康をサポートしてきました。

これからも、札幌という街から生まれたブランドとして、ファッションとウェルネスの架け橋となり、地域の皆様に「日常の中で続けられる、美しさの新しいかたち」を提案してまいります。

●会社概要

■会社名

ＳＤエンターテイメント株式会社

■所在地

北海道札幌市白石区南郷通１丁目北８－１

■代表者

代表取締役社長 高橋 誠

■設立

1954年5月

■URL

https://sdentertainment.jp/

■事業内容

フィットネス事業・企業主導型保育事業をコア事業に、ジュニアスクール事業・介護（通所/訪問）事業

PBサプリメントのEC事業・就労継続支援事業などお客様の生涯に寄り添ったウェルネスサービスを展開しています。

当社は「幸せなくらしはココロとカラダの健康から」という想いのもと、創業107年のココロとカラダの健康を支えるウェルネス企業として、地域の皆様に密着したサービスの提供や社会貢献活動にこれからも取り組んで参ります。