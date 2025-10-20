《結果発表！！》『第22回メガネ川柳コンテスト』全国から寄せられた９７７句のメガネ川柳の中から、受賞作８句が決定！！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332053&id=bodyimage1】
個性豊かなメガネ店が集う東京眼鏡販売店協同組合は、「メガネ」への想いやエピソードを詠む『第22回メガネ川柳コンテスト』を2025年8月1日～8月31日まで開催、全国から977句のご応募をいただきました。
その中から選考審査を重ね、このたび受賞作品８句が決定いたしました。
◆ 『第22回メガネ川柳コンテスト』結果発表
このたび、全国から９７７句ものメガネ川柳をお寄せいただきました。誠にありがとうございました。
その中から選考審査を重ね、最優秀作１句、優秀作２句、佳作５句が決定しましたので発表いたします。
★最優秀作
「老眼鏡 デビューをさせた 孫の文」 さごじょう
★優秀作
「ライフライン 電気水道 ガス眼鏡」 春蚊秋冬
「老眼鏡 かけた鏡に 在りし母」 案山子
★佳作
「「そろそろ」と「まだまだ」揺れる 老眼鏡」 かすむおじさん
「夏休み 部活励んだ メガネ跡」 野球少年
「お出かけは 声掛け鍵掛け メガネ掛け」 暴れん坊将軍
「話せばが 離せば分かる 歳になり」 問答御無用
「歴代の 眼鏡が語る 子の成長」 みずき母
◆ 受賞賞品
★最優秀作 …ご希望のギフト券（下記※1から） １０,０００円分
★優秀作 …ご希望のギフト券（下記※1から） ５,０００円分
★佳作 …グルメ券 ２,０００円分
※1.ギフト券…Amazon、QUOカード、JCBギフトカードからお選びいただきます
※2.賞品のご発送等は、受賞者の方とご確認が取れ次第、順次お送りいたします。
◆ 『メガネ川柳コンテスト』とは
このコンテストは、「１０月０１日は『メガネの日』の普及活動の一環として、東京眼鏡販売店協同組合が主催（協力＝大阪眼鏡専門小売商協同組合）で毎年開催しており、今年で２２回目を迎えました。
選考審査は、主に組合員（メガネ店の経営者）によって行われます。
◆ 『メガネ川柳コンテスト』ホームページ
https://www.megane.or.jp/index.asp?patten_cd=12&page_no=32
◆ 主催者者概要
名称 ： 東京眼鏡販売店協同組合
所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋３－13－11 油脂工業会館６階
TEL ：03-5203-1661
HP ：http://www.megane.or.jp/index.asp
◆ 取材依頼・お問い合わせ先
東京眼鏡販売店協同組合 事務局「メガネ川柳コンテスト」担当
TEL ：03-5203-1661
Mail：info@megane.or.jp
配信元企業：東京眼鏡販売店協同組合
