《結果発表！！》『第22回メガネ川柳コンテスト』全国から寄せられた９７７句のメガネ川柳の中から、受賞作８句が決定！！

　個性豊かなメガネ店が集う東京眼鏡販売店協同組合は、「メガネ」への想いやエピソードを詠む『第22回メガネ川柳コンテスト』を2025年8月1日～8月31日まで開催、全国から977句のご応募をいただきました。
　その中から選考審査を重ね、このたび受賞作品８句が決定いたしました。
◆　『第22回メガネ川柳コンテスト』結果発表
　このたび、全国から９７７句ものメガネ川柳をお寄せいただきました。誠にありがとうございました。
　その中から選考審査を重ね、最優秀作１句、優秀作２句、佳作５句が決定しましたので発表いたします。

　★最優秀作
　「老眼鏡　デビューをさせた　孫の文」　　　　　さごじょう

　★優秀作
　「ライフライン　電気水道　ガス眼鏡」　　　　　　春蚊秋冬

　「老眼鏡　かけた鏡に　在りし母」　　　　　　　　案山子

　★佳作
　「「そろそろ」と「まだまだ」揺れる　老眼鏡」　 　かすむおじさん

　「夏休み　部活励んだ　メガネ跡」　　　　　　　　野球少年

　「お出かけは　声掛け鍵掛け　メガネ掛け」　　　　暴れん坊将軍

　「話せばが　離せば分かる　歳になり」　　　　　　問答御無用

　「歴代の　眼鏡が語る　子の成長」　　　　　　　　みずき母

◆　受賞賞品
　
　★最優秀作　…ご希望のギフト券（下記※1から）　１０,０００円分
　★優秀作　　…ご希望のギフト券（下記※1から）　　５,０００円分
　★佳作　　　…グルメ券　　　　　　　　　　　　　２,０００円分

※1.ギフト券…Amazon、QUOカード、JCBギフトカードからお選びいただきます
※2.賞品のご発送等は、受賞者の方とご確認が取れ次第、順次お送りいたします。

◆　『メガネ川柳コンテスト』とは
　このコンテストは、「１０月０１日は『メガネの日』の普及活動の一環として、東京眼鏡販売店協同組合が主催（協力＝大阪眼鏡専門小売商協同組合）で毎年開催しており、今年で２２回目を迎えました。
　選考審査は、主に組合員（メガネ店の経営者）によって行われます。

◆　『メガネ川柳コンテスト』ホームページ
　https://www.megane.or.jp/index.asp?patten_cd=12&page_no=32

◆　主催者者概要
名称　 ： 東京眼鏡販売店協同組合
所在地 ： 〒103-0027　東京都中央区日本橋３－13－11　油脂工業会館６階
TEL ：03-5203-1661
HP ：http://www.megane.or.jp/index.asp

◆　取材依頼・お問い合わせ先
東京眼鏡販売店協同組合 事務局「メガネ川柳コンテスト」担当
TEL ：03-5203-1661
Mail：info@megane.or.jp

配信元企業：東京眼鏡販売店協同組合
