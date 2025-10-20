TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 美白スキンケアの市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 美白スキンケアの市場分析調査』について、弊社リサーチャーの中川美貴子のインタビュー記事を2025年10月15日に公開したことをお知らせいたします。
◆今回の市場調査を実施された背景について教えてください。
中川：今年2月に発刊した消費者調査レポート『美白化粧品の使用実態と今後のニーズ』では、美白有効成分ではない『レチノール』を美白スキンケアに取り入れている傾向が見受けられ、非常に意外な発見となりました。こうした結果を受け、・・・
◆そうした背景があったのですね。実際に調査を行って、どのような発見がありましたか？
中川：調査を通じて明らかになったのは、成分重視がさらに広がり、新たな局面に入っているということです。韓国コスメブームや美容医療ニーズの高まりを背景に、美白有効成分に限らず・・・
◆そのような新しい流れが生まれてきているのですね。他にどのような商品が注目されているのですか？
中川：最近は美白やシワ改善といったスキンケア成分を組み込んだ高機能UVケアアイテムが増えています。きっかけとなったのは、「オルビス」の「リンクルブライトUVプロテクター」のヒットです。背景には、・・・
◆美白の概念に変化がみられるのですね。今回の調査のここに注目してほしい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
中川：今回のレポートでぜひご注目いただきたいのは、市場データに加えて消費者調査データを組み合わせている点です。これまでのレポートでは、一般女性を対象にした「女性の美容」に関するデータを掲載していましたが、・・・
◆実務に直結する情報が盛り込まれているんですね！最後になりますが、読者の皆様にメッセージをお願いします。
中川：夏の長期化や酷暑など外部環境の変化により、今後も美白意識はさらに高まることが予想されます。本レポートでは、現在の市場動向や消費者意識、さらに今後の展望を整理していますので、事業戦略や商品企画にぜひお役立てください。また、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6262/
2025年 美白スキンケアの市場分析調査
ー成分重視で生まれる美白スキンケアの新潮流ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/beauty_cosmetics/mr210250657
発刊日：2025年8月19日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ