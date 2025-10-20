「第5回 SOUTH FUKUSHIMA COFFEE TIME! 2025」開催決定

SOUTH FUKUSHIMA COFFEE TIME!実行委員会第４回 SFCT 矢吹駅構内にて開催！

会津で生まれた「COFFEE TIME!」の文化を県南にも広げたい――。

その想いからスタートした SOUTH FUKUSHIMA COFFEE TIME!（SFCT） が、皆様のご支援により今年で４年目を迎えます。

本イベントは、「地域の人たちとコーヒーをつなぐ」ことをテーマに、県南地域の活性化やコーヒー文化の発信を目指して開催されます。

一杯のコーヒーを通して生まれる出会いや会話が、地域の新たなつながりや温かい時間を生み出していくことを目的としています。

■ イベントの見どころ

◆ 2日間で合計8店舗が出店！飲み比べチケットで多彩な味を体験

各日4店舗ずつ、計8店舗のコーヒー専門店が出店予定。

それぞれのロースターが持つ個性豊かな味わいを、飲み比べチケットで楽しめます。

また、参加店舗のコーヒーを自宅でも楽しめるよう、

「飲み比べ店舗のドリップバッグ」を数量限定で販売いたします。

WBrC準優勝 畠山大輝氏◆ 世界準優勝バリスタが初参加！

今回は、ワールドブリュワーズカップ準優勝の畠山大輝バリスタを特別ゲストに迎え、大会ジャッジやセミナー、さらに特別枠出店も実施（BESPOKE COFFEE ROASTERS）。

畠山氏が福島県でコーヒーを提供するのは初となり、

“世界レベルの抽出技術”を間近で体感できる貴重な機会です。

前回大会の様子◆ コーヒーを愛する全ての人へ。「Hand Drip Masters Challenge」開催！

今年のSFCTでも、【コーヒーラバーからプロのバリスタまで誰でも参加できる抽出大会「Hand Drip Masters Challenge」】を開催します。今年は浅煎り部門と深煎り部門の２部門で実施します！

初心者でも気軽に参加できる形式のため、「人に淹れる楽しさ」や「伝わる味」を体験できる場としても注目されています。

世界を舞台に活躍するバリスタたちから直接フィードバックを受けられる大変貴重な機会です！

Gt.石井信義氏◆ 音楽とともに楽しむ“コーヒーの時間”

イベント2日目は、世界で活躍する『bhakti』によるジャズギターとタブラのセッションを会場で楽しめます。

脳が溶けるようなサウンドが最高！

香り、音、会話が交わる素敵な時間をお楽しみいただけます。

■ 開催概要

◯事業名称：SOUTH FUKUSHIMA COFFEE TIME!

◯開催日時：

2025年12月20日（土）11:00-17:00

2025年12月21日（日）11:00-17:00

◯開催会場：

福島県中島村 「note」 株式会社 楽縁 内

〒961-1012 福島県西白河郡中島村大字滑津字大池向南6-1

◯主 催：SFCT実行委員会

◯内 容：

１. 福島県内外のコーヒー専門店を中心にフードブースを展開

２. 飲み比べチケットで多様なコーヒーを飲み比べ

３. 音楽イベント（ジャズギターセッション）や一般向けハンドドリップの大会の実施

４. イベントとしてオリジナル商品の販売

５. 畠山大輝氏によるセミナー開催 （18:00～22:00）

６. コーヒー抽出大会（Hand Drip Masters Challenge）の開催

◯お問合せ先：

SOUTH FUKUSHIMA COFFEE TIME!実行委員長 斎須 太陽

住 所：福島県西白河郡矢吹町花咲123-4

T E L： 070-9246-3268

メール：s.f.coffee.time@gmail.com

instagram：＠s.f.coffee.time（https://www.instagram.com/s.f.coffee.time/）

福島の冬に、温かく香る“コーヒーの時間”を。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!