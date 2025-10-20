【横浜市立大学】医学祭「Yokohama Medical Festival 2025」を開催します













～今年のテーマは「究」～横浜市立大学医学部は、11月15日（土）、16日（日）に福浦キャンパスの大学祭として、医学祭「Yokohama Medical Festival 2025」を開催いたします。今年のテーマ「究（きゅう）」には、医学を深く探求し続ける姿勢が込められています。本学は、今年1月に文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択されました。日本有数の研究力を誇る大学の一員として、その誇りと自覚を胸に、医学祭を創り上げてまいります。医学祭は、医学部（医学科・看護学科）の1～3年生が主体となって企画・運営を行っています。幅広い年齢層の方々に楽しんでいただけるよう、本学教員による講演会や、シミュレーターを使った腹腔鏡手術体験など、医学部ならではの企画に加え、体育館や野外ステージでのパフォーマンス、学生による屋台など、さまざまな催しをご用意しています。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。【概要】日時：2025年11月15日（土）・16日（日）9：00～17：00※出展団体により、販売や実演などの開始・終了時間が異なる場合があります。会場：横浜市立大学 福浦キャンパス（〒236-0004 横浜市金沢区福浦3-9）公式Webサイト： https://www.ycumfes.jp/ 公式X（旧Twitter）：https://x.com/ycumfes公式Instagram：https://www.instagram.com/yokohama_medical_festival/

特別講演①「今医学生だったらどうしていくだろうか」

～世界をリードする医師に必要な3つの視点～

講師：医療法人みなとみらい 田中俊一先生日時：11月15日（土）13：00～15：00内容：数学・音楽・神経解剖学・米国での遺伝子治療研究など幅広い経験を経て、糖尿病から睡眠呼吸障害まで研究・臨床を展開。現在は日本の医療を世界へ発信する活動を続けています。豊富な人生経験をもとに、若者へのアドバイスをお話しいただきます。

特別講演②「大学を目指す君へ 野球少年から医師への道」

～夢と希望をもって楽しくその道を突き進もう！～

講師：横浜市立大学附属病院救急科 小川史洋先生日時：11月16日（日）13：00～15：00内容：呼吸器疾患やがん研究で数々の学会賞を受賞。新型コロナウイルス流行時にはダイヤモンド・プリンセス号からの重症患者の受け入れにも尽力。現在、救急医として臨床に従事しながら、喘息や喫煙疾患の研究を続けています。自身の経験をもとに、未来を担う若者へメッセージを届けます。

野外ステージ企画

日時：11月15日（土）・16日（日）10：00～16：00内容：医学部ダンス部「zer0」によるステージ披露、ミスターコンテスト、少林寺拳法など多彩な企画が盛りだくさん。プロの芸人による漫才も予定しています。

キッズ縁日

日時：11月15日（土）・16日（日）10：00～16：00内容：わなげ、さかなつりなど楽しいブースが7つ登場！ミニボウリングやわたあめもあり、ご家族で気軽に楽しめます。

現役医学生・看護学生による相談会















日時：11月15日（土）・16日（日）10：00～16：00内容：医学科・看護学科の現役学生が、受験生の悩みに寄り添い相談に応じます。受験対策や大学生活について、可能な限りお答えします。大学案内や入試要項の資料に加えて、学生が作成した「受験虎の巻」も配布予定。合格への秘訣が詰まった貴重な機会を、ぜひお見逃しなく！