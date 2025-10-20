【松屋フーズ】秋田県秋田市 初出店　「松屋・松のや複合店」が登場

写真拡大 (全10枚)

株式会社松屋フーズホールディングス

※イメージ画像


　このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」と、とんかつ店の「松のや」の複合型店舗「秋田広面店」を秋田県秋田市に出店いたしますのでご案内申し上げます。秋田県の県庁所在地であり、豊かな自然と伝統文化が息づくまち・秋田市。きりたんぽやいぶりがっこなどの郷土食文化が根付く、食の魅力あふれる地域です。広々した駐車場スペースを完備し、店内はご家族連れでもゆったりとお過ごしいただける開放的な食空間をご用意しております。


　「松屋」では牛めしやカレー、定食などを、「松のや」では揚げたてのとんかつを中心としたメニューを、それぞれ素材・調理にこだわりながら、リーズナブルな価格でご提供いたします。地域の皆さまにとって、日常的に立ち寄れる“街の食堂”として、「みんなの食卓でありたい」を目指し、安心・安全でおいしいお食事をお届けしてまいります。


　当店は年中無休・24時間営業で、テイクアウトもご利用いただけます（一部メニューを除く）。また、待ち時間ゼロの「松弁ネット」もおすすめです。さまざまなニーズにお応えできる体制で、スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。なお、期間限定で、一部メニューをお得な価格でお楽しみいただける「オープン記念セール」を開催いたします。また、朝5時～11時までは、朝定食をご用意しております。詳細は下記よりご確認くださいませ。



■期間限定で「いぶりがっこ牛めし」を販売！


　松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、秋田県発祥の伝統的な漬物「いぶりがっこ」を使用した「いぶりがっこ牛めし」を販売することが決定しました。


　「いぶりがっこ」は、秋田の寒冷な気候の中で生まれた燻製たくあん。専用の燻製小屋でいぶした大根を米ぬかや塩などでじっくり漬け込み、独特の香ばしさとパリッとした食感が楽しめる郷土の味です。


　その風味豊かないぶりがっこを、松屋自慢の牛めしと組み合わせることで、香り・旨み・食感の三拍子がそろった新しいおいしさを実現しました。また半熟玉子を割れば、まろやかな味わいを楽しむことができます。秋田の伝統と松屋の定番が出会ったこの一杯を、ぜひご賞味ください。



■店舗情報


店名　　 　　　　 秋田広面店-松屋・松のや複合店


住所　　　　　　 秋田県秋田市広面字樋ノ沖100-4


開店日　　 　　　 2025年10月28日（火）10：00～


営業時間　　 　　 24時間営業


駐車場　　 　　　 あり


ドライブスルー 　 あり



■オープン記念セール詳細


期間　　 2025年10月28日（火）10：00 ～ 11月4日（火）10：00


・500円対象メニュー　※上記期間中は500円で販売いたします。


【松屋】牛めし生野菜セット（牛めし＋生野菜）


・590円対象メニュー　※上記期間中は590円で販売いたします。


【松のや】ロースかつ定食


・690円対象メニュー　※上記期間中は690円で販売いたします。


【松のや】味噌ロースかつ定食／鬼おろしポン酢ロースかつ定食



■松屋×松のや複合店のこだわりメニュー


・牛めし


牛肉本来の旨味と柔らかさを保ち、特製タレで煮立て仕上げた松屋の看板商品。







・牛焼肉定食


創業当初より松屋の食卓に並ぶ大人気のロングセラー。


「お客様にバランスの良い食事を摂ってもらいたい。」そんな想いから誕生し、その時代・ニーズに合わせて何度も何度もリニューアルを重ねたメニュー。







・ロースかつ定食


旨みが凝縮された熟成チルドポーク、


サクッと香ばしい特製パン粉を使用した松のや自慢の看板メニュー。






・本格唐揚げ定食


生姜・にんにくを使用した特製揉みダレにじっくりと漬け込み、


カラッと揚げたやみつき必至のボリューム満点な逸品。


3個売りのお惣菜もご用意しておりますので、食卓のもうひと品にも。






■朝定食からおこさまメニューまで豊富なラインナップ


・朝定食において人気No.1「ソーセージエッグ定食」






・お子様にわくわくしていただけるメニューを集めた「おこさま牛めしわくわくセット」







■お得なクーポン配信中！事前予約がお得な「松弁ネット」のご注文も！「松屋フーズ公式アプリ」


各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。


URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/?utm_source=pr_store




「松弁ネット」とは、“待たずに買えるいつでもお得”なWEB予約サービスで


お待たせすることなくスムーズに松屋のお弁当を購入することができます。


受取時間は最短15分後から設定可能。


自分の端末から自分のペースで食べたい商品を選べるのでストレスなく注文ができます。