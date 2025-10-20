¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
nosh DOG¡¢½é²ó¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö3¿©Ê¬ÌµÎÁ¤ª»î¤·¡×¤ò10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«»Ï
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼ê·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÒÌé¡Ë¤Ï¡¢Å¸³«¤¹¤ë°¦¸¤¸þ¤±¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Önosh DOG¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¥É¥Ã¥°¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢½é²ó¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë3¿©Ê¬¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á÷ÎÁ¤âÌµÎÁ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¡Önosh DOG¡×¤Ï¡¢ÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤°¦¸¤ÍÑ¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î±ÉÍÜ´ð½à¡Ê¢¨¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Í´ÖÍÑ¤ÈÆ±Åù¤ÎÉÊ¼Á¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë°¦¸¤¤¬¿©¤Ù¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢½é²ó¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Ë¸Â¤ê3¿©Ê¬¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢°¦¸¤¤Î¿©»ö»þ´Ö¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë1ÂÞ(100¥°¥é¥à)¤¢¤¿¤êÅü¼Á12.0g°Ê²¼¡¦±öÊ¬1.0g°Ê²¼¤ÇÀß·×
◾️¡Ö3¿©ÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×³µÍ×
³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë～
½é²ó¹ØÆþ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢3¿©Ê¬¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°¦¸¤¤Î¡ÖÂÎ½Å¡×¡ÖÇ¯Îð¡×¡ÖÈò¤±¤¿¤¤¿©ºà¡×¤Ê¤É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¼«Æ°¤Ç¤´Äó°Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê3¿©Ê¬¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á÷ÎÁ¤âÌµÎÁ¤Î¤¿¤á¡¢µ¤·Ú¤Ë¡Önosh DOG¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¿©¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½Ã°å»Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È³«È¯¤·¡¢AAFCO¡ÊÊÆ¹ñ»ôÎÁ¸¡ºº´±¶¨²ñ¡Ë¤Î±ÉÍÜ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Áí¹ç±ÉÍÜ¿©5¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥á¥Ë¥åー¡Ê°ìÎã¡Ë¡ä
Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¤È°ìÈÌ¿©¤òÊ»Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ç¿©¤«¤éÊä½õ¿©¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥´¥í¥´¥í¥¿¥ó¥É¥êー¥Á¥¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¥é¥¤¥¹
¥Á¥¥ó¤È¥¯¥ß¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡ª¤ªÆù¤Ï¡¢¹ñ»º·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä¤½¤éÆ¦¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜËÉÙ¤ÊÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¤´ÈÓ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Ã¤¯¤éÇòÈÓ¤È¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¥é¥¤¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤È¡¢¤«¤Ä¤ªÊ´Ëö¤Î¿¼¤ß¤¬¹¤¬¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¡¢°¦¸¤¤â´î¤ÖÈþÌ£¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ñÂô»³ÌîºÚ¤ÈìÔÂô¥Óー¥Õ¥«¥ìー
¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Óー¥Õ¥ß¥ó¥Á¤Ë¡¢¤½¤éÆ¦¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ê¤ÉºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¥é¥¤¥¹¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢ÂçÆ¦¥ßー¥È¤ä¤«¤Ä¤ªÊ´¤Î¥³¥¯¡¢¥¯¥ß¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£10¼ï¤Î¸·ÁªÁÇºà¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ìÔÂô¥«¥ìー¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÚÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¡Û·Ü¤à¤ÍÆù¤È¥«¥Ü¥Á¥ã
¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦Äã»é¼Á¤Ê¹ñ»º·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë¡¢´Å¤ßË¤«¤Ê¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä»ÞÆ¦¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¦Â-¥«¥í¥Æ¥ó¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ä¹³»À²½ºîÍÑ¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢ÍÕ»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤Î°Ý»ý¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◾️nosh DOG¤È¤Ï¡©
¡Önosh DOG¡×¤Ï¡¢ÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò±þÍÑ¤·³«È¯¤·¤¿¡¢°¦¸¤ÍÑ¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î°¦¸¤¤Î¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¡¢·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢nosh¤ÈÆ±¤¸ÉÊ¼Á¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥È¥ë¥È¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°¦¸¤¤ÎÆü¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¼ê·Ú¤Ë°Ý»ý¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
https://nosh.jp/dog
¡¦¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ì¥È¥ë¥È·¿¤òºÎÍÑ
¥ì¥È¥ë¥È²Ã¹©¤Ç¾ï²¹ÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¡Ê¢¨³«ÉõÁ°¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÃÇ®¤äÌ£ÉÕ¤±¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢³«Éõ¸å¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯·Á¼°¤Ç¤´¼«Âð¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Çã¤¤½Ð¤·¤ä²Ã¹©¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤âÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆÈ¼«¤Î±ÉÍÜ´ð½à¤Ç°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È
Åü¼Á¤È±öÊ¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î±ÉÍÜ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÄ´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥°¥ìー¥É¡Ê¿Í´Ö¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉÊ¼Á¡Ë¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í¤Î¿©»ö¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ºÌ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò»ÈÍÑ¤·´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸
»æÀ½¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤ò»ÈÍÑ¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥´¥ßÊ¬ÊÌ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤ë¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅü¼Á30g°Ê²¼¡¢±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î±ÉÍÜ²Á¤òËþ¤¿¤·¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ìó100¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ï»þ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¡Önosh¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô1.4²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î»ÅÍÍ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

◼️¥Ê¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤ÇË¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡Önosh¡×¤Ï¡¢¼«Âð¤Ë¾ïÈ÷¤µ¤ì¤ë¡È¹ñÌ±¿©¡É¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÈÀìÂ°¤Î¥·¥§¥Õ¤¬³«È¯¤·¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÅü¼Á30g°Ê²¼¡¢±öÊ¬2.5g°Ê²¼¤Î±ÉÍÜ²Á¤òËþ¤¿¤·¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Ìó100¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¾ï»þ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¡Önosh¡×¤òÈÎÇä³«»Ï¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÎß·×ÈÎÇä¿©¿ô1.4²¯¿©¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢³§¤µ¤ó¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£