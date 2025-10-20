セブンプレミアム 「食べコス」 2025年10月20日（月）新発売
株式会社ファンケルの独自成分「HTCコラーゲン」が、セブン＆アイ・ホールディングスのプライベートブランド「セブンプレミアム」の美容と健康を応援する新シリーズ『食べコス』の9品目に採用されました。同シリーズは、2025年10月20日（月）から全国のイトーヨーカドーおよびヨークの192店舗にて発売されます。
本シリーズは、イトーヨーカドーが掲げる食品戦略の一つである「新しい価値」の一環として開発された商品です。健康志向の高まりとともに拡大する美容食品市場に向け、日常の食事の中で自然に美容成分を取り入れられる生活スタイルを提案するものです。
近年、コラーゲンやビタミンCなどの美容成分への関心が高まる一方で、「サプリメントは少しハードルが高い」、「習慣化が難しい」といった声も多く聞かれます。『食べコス』は、こうしたニーズに応えるため、「毎日、HTCコラーゲンでちょっといいこと」をコンセプトに、美容にうれしいコラーゲンをおいしく、効率よく、そして手軽に取り入れられる置き換え型の食品として誕生しました。
『食べコス』シリーズには、当社の技術で吸収されやすいサイズにまで分解したコラーゲンペプチドである「HTCコラーゲン」※が採用されています。
ラインアップは、「おかゆ」「カップラーメン」「雑穀」「グミ」「チョコレート」など、日常の食生活に取り入れやすい全9品目です。そのままお召し上がりいただける手軽さを追求しており、忙しい毎日でも無理なく続けられる商品となっています。おやつや軽食の置き換えとしても活用いただけるため、「食べたい」と「キレイでいたい」の両立を願う食のライフスタイルを提案します。
※ HTCとは“High Tripeptide containingの略
■『食べコス』シリーズ開発者コメント 株式会社イトーヨーカ堂 高橋 洸貴MD
近年、美容への関心が高まる中、特に「食生活」を大切にする方が増えています。
そこで、食事を通じてお客様の毎日をサポートしたいという思いから商品を開発しました。
この商品が、日々の生活に自然と溶け込み、美容と健康を応援する身近な存在になれたら嬉しく思います。
【各商品概要】
セブンプレミアム シャインマスカットグミ
＜セブンプレミアム シャインマスカットグミ＞
■価格 ： 158円（税込170円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、セブン-イレブンの一部店舗（※10月14日発売済み）
■商品特長 ： ファンケルHTCコラーゲンを配合した、シャインマスカット果汁使用の2層のトロぷに食感グミです。
セブンプレミアム ぶどうグミ
＜セブンプレミアム ぶどうグミ＞
■価格 ： 158円（税込170円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート、セブン‐イレブン
の一部店舗（※10月14日発売済み）
■商品特長 ： ファンケルHTCコラーゲンを配合した、ぶどう果汁使用の2層のトロぷに食感グミです。
セブンプレミアム クランチチョコ チョコレート
＜セブンプレミアム クランチチョコ チョコレート＞
■価格 ： 198円（税込213円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： ファンケルHTCコラーゲンを配合したクランチチョコ。大豆パフ、オーツブランを使用し美味しくたんぱく質と食物繊維を補給できます。
セブンプレミアム クランチチョコ ブルーベリー
＜セブンプレミアム クランチチョコ ブルーベリー＞
■価格 ： 198円（税込213円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： ファンケルHTCコラーゲンを配合したクランチチョコ。大豆パフ、オーツブランを使用し美味しくたんぱく質と食物繊維を補給できます。
セブンプレミアム シーフードヌードル
＜セブンプレミアム シーフードヌードル＞
■価格 ： 158円（税込170円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： ファンケルHTCコラーゲンを配合したシーフード味のスープにしなやかな食感の麺を合わせました。キャベツ、スクランブルエッグ、かに風味かまぼこ、いか、ねぎの具材が彩り良くカップに広がります。
セブンプレミアム 白がゆ
＜セブンプレミアム 白がゆ＞
■価格 ： 228円（税込246円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： 白米のやさしい甘さを感じるシンプルな白がゆです。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合しています。
セブンプレミアム 玉子がゆ
＜セブンプレミアム 玉子がゆ＞
■価格 ： 228円（税込246円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： ふんわりとした玉子とやさしいだしの香りを感じる玉子がゆです。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合しています。
セブンプレミアム 参鶏湯風がゆ
＜セブンプレミアム 参鶏湯風がゆ＞
■価格 ： 228円（税込246円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： 鶏のうま味と、香味野菜や香味油の華やかな香りを感じる、参鶏湯風のおかゆです。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合しています。
セブンプレミアム 五穀ごはん
＜セブンプレミアム 五穀ごはん＞
■価格 ： 748円（税込807円）
■販売日 ： 10月20日（月）
■販売店舗 ： イトーヨーカドー、ヨークベニマル、ヨークフーズ、ヨークマート
■商品特長 ： 五穀とコラーゲンを一緒に炊き込む雑穀ごはんです。毎日のおかずに合わせやすいよう、クセがなくあっさりとした味わいに仕上げました。吸収されやすいサイズまで分解したファンケルHTCコラーゲンを配合しています。