フリーランスの資金繰りを支援する「ペイトナー」累計申込件数500,000件を突破

フリーランス向けファクタリングサービス「ペイトナー（https://paytner.co.jp/(https://paytner.co.jp/)）」を提供するペイトナー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：阪井優、以下「ペイトナー」）は、運営する国内最大級のフリーランス向けのオンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」の累計申込件数が500,000件を突破したことをお知らせいたします。

ペイトナーは、「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、最短即日で資金を受け取れる国内最大級のオンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。

この度、フリーランスや小規模事業者の資金繰り負担の軽減をサポートしてきた「ペイトナー」の累計申込件数が500,000件を突破したことをお知らせいたします。

今後もサービスの向上に取り組み、スモールビジネス事業者の資金繰りをサポートしていきます。

■「ペイトナー」について



取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から最短即日分で報酬を現金として受け取ることのできるオンライン完結型のファクタリングサービスです。2019年9月のサービス開始以来、累計申込件数50万件を突破し、70%以上のリピート率、早さと簡単さで高い顧客満足度（NPS ＋37.8pt）を獲得しています。

URL：https://paytner.co.jp/

■ペイトナー株式会社について

「挑戦できる、お金の仕組みをつくる。」というミッションのもと、オンライン型ファクタリングサービス「ペイトナー」を提供しています。ビジネスに取り組むすべての人たちのお金に関する課題を解決するプラットフォームの構築に向けたサービス展開を目指します。「TechCrunch Tokyo 2019」、「MUFG Digital アクセラレータ」、「FIN/ SUM 2023」、「Forbes JAPAN 100」、「Technology Fast 50 2024 Japan」「すごいベンチャー100」に選出。

社名：ペイトナー株式会社

代表者：代表取締役社長 阪井 優

所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5F

資本金：867,450,180円（2024年12月末時点。資本準備金含む）

設立：2019年2月4日

URL ：http://paytner.co.jp

