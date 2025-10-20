エーキドーパン工場直売所 吉田林店にて「秋のディスカウントセール」を開催します！

株式会社JFLAホールディングス

株式会社JFLAホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社栄喜堂（本社：埼玉県入間郡三芳町、代表取締役社長：檜垣周作）が運営する「エーキドーパン工場直売所 吉田林店」では、2025年10月24日（金）より、「秋のディスカウントセール」を開催いたします。

日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝をこめて、特別価格商品をご用意いたしますので、ぜひご来店ください。

「エーキドーパン工場直売所」とは

品質に問題はないが出荷できなかった製品を、フードロス削減のため、特別価格でご提供する店舗です。パン、ベーグル、ケーキ等を販売しております。工場併設の店舗をはじめ、川越石原町店、坂戸泉町店、飯能店、吉田林店の５店舗が埼玉県内にございます。今回イベントを行う吉田林店は2025年5月16日にオープン、11月16日でオープン180日を迎えます。

店舗情報

【店舗名称】エーキドーパン工場直売所 吉田林店

〒367-0211 埼玉県本庄市児玉町吉田林183

【期 間】2025年10月24日（金）～ 2025年10月26日（日）の３日間

【営業時間】10時～17時

【販売商品】イベント対象商品の一例

＊ 食パン一斤（６枚切） 50円（税込）※先着100名様

＊ パンの耳 10円（税込）※先着100名様

このほかにも多数の特別価格商品をご用意しております。

■ 株式会社栄喜堂について

本社所在地 ：埼玉県入間郡三芳町北永井265-1

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容 ：パン、ケーキ、ベーグル等の製造、卸販売並びにパン直営販売事業

URL：https://www.eikido.co.jp/

■ 株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容 ：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com