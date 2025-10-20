淡路島の自然に囲まれてゆったり過ごすウェディングスタイル「Awaji Calm Wedding」の提供を開始

株式会社node

ウェディングプロデュース事業「CLEAR NODE（クリアノード）」を提供する株式会社node（本社：神戸市中央区、代表取締役：小柴 友美恵 以下、node）は、淡路島の豊かな自然を感じながらゆったり過ごし、旅気分も感じていただけるウェディングサービス「Awaji Calm Wedding（アワジ・カーム・ウェディング）」の提供を開始します。

「Awaji Calm Wedding」について

Awaji Calm Weddingは、「結婚」という特別な節目を、都会の喧騒から離れた非日常の空間でゆったりと過ごしていただき、淡路島の美しい自然や食材などの魅力を多くの方に知っていただきたいというnodeの想いから生まれました。

淡路島は山や海などの豊かな自然と穏やかな気候に恵まれ、都市にはない“解放感”をもたらしてくれます。Awaji Calm Weddingではそんなロケーションを舞台に、挙式やフォトウェディング、会食などを組み合わせ、移動も含めて旅するように過ごすウェディングを、プランナーとともに創り上げることができます。

Awaji Calm Wedding公式サイト：https://awajicalmwedding.jp/

淡路島の魅力あふれるスポット

Awaji Calm Weddingでは、禅坊靖寧（淡路市）、FBI AWAJI（洲本市）、yarok（淡路市）をメインスポットに、周辺の自然が織りなす美しいロケーションやレストランでお過ごしいただけます。例えば、山に囲まれたスポットで和装で挙式後、海を見ながら食事をするといった、山も海も堪能できるプランや、カフェのプライベートビーチでウェディング、広々とした敷地で海を見ながらのガーデンパーティなど、非日常のウェディングが叶います。時間や四季によっても様々な景色や演出が可能です。

禅坊靖寧（ぜんぼう せいねい）

淡路島の大自然と東経135度の神秘的な地に佇む、唯一無二の禅リトリート施設です。「建築界のノーベル賞」ともといわれる「プリツカー賞」を受賞した坂茂氏が「自然と調和する」をコンセプトに設計し、木材を組み合わせて建てられました。全長100mのウッドデッキや、淡路島産の食材を使った禅坊料理など、静寂と建築美に包まれた空間で、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

公式サイト：https://zenbo-seinei.com/

FBI AWAJI

プライベートビーチに面した絶好のロケーションとスタイリッシュなコテージが魅力的な施設で、日本にいながら海外のようなロケーションのアウトドアウェディングが叶います。海辺でのBBQパーティやカフェ施設（CAFE・ROSA）も併設しており、室内やテラスも贅沢に使用しながら、緑と海が隣り合わせで、自然に囲まれた空間でゆったりとした時間を過ごせます。

公式サイト：https://fbi-camping.com/awaji/activity/

yarok

淡路島西海岸・草香の静かな集落に佇む、1日1組限定のプライベートヴィラ。この先何年経っても変わらないと思える美しい景色が広がります。国道から少し離れたこの施設では、周囲の喧騒もなく、朝は鳥のさえずりや草木の音、昼には穏やかに流れる雲とゆったりとした時間の中で、静かな自然の音を楽しんでいただけます。ゆとりのある時間を楽しみながら、広々とした空間と自然に包まれた静けさで、サンセットを望む特別な時間を過ごせます。

公式サイト：https://yarok.jp/

提携レストランの例

青海波

青の舎海の舎古酒の舎

オーベルジュフレンチの森

La RoseGrand Baobab

Ocean Terrace

移動も“旅”の一部に

従来の結婚式は「式場を選び、パーティをする」ことが中心ですが、Awaji Calm Weddingでは、移動時間も体験のひとつと考えています。ゲストにもバスで移動中に映像をご覧いただいたりドリンクを提供したり、「淡路島に行く」というワクワクも含めて、非日常を体験していただけるような時間をご提案できればと思います。

ご利用いただけるスポットは随時追加予定です。また、本事業に賛同いただき、ウェディングの舞台としてご協力いただける、島内の宿泊施設・レストラン・観光施設など運営の皆様からのご応募もお待ちしています。お気軽にご連絡ください。

「Calm」に込めた想い

「Calm」は、英語で「凪」や「ゆったりとした」という意味があります。Awaji Calm Weddingでは、自然に囲まれながらゆったりと流れる時間を楽しめるウェディングを目指しています。従来の式場での結婚式のようにスケジュールに追われて過ごすのではなく、移動も含めて一日を旅気分でゆったりと過ごす。新郎新婦もゲストも、日々の喧騒を忘れて淡路島の自然と空気を味わえる、そんな想いが込められています。

CLEAR NODEについて

CLEAR NODEは、関西を中心に展開するウェディングプロデュースブランドです。式場選びから始まる一般的な挙式準備の流れとは異なり、結婚という人生の節目の過ごし方を、新郎新婦と一緒に考えサポートしています。

発表者概要

株式会社node

風の教会のウェディング運営をはじめ、式場探しの前にウェディングプランナーと出会う結婚式づくりをコンセプトに、関西を中心としたプロデュースを展開。

代表者 ：代表取締役 小柴 友美恵

所在地 ：神戸市中央区海岸通四丁目3-20

設立 ： 2022年2月

URL ：https://node-bridal.co.jp/