DAHON、新たな章を開幕DAGOLD工場のグランドオープンが成長への道を切り開く

中国天津、2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 世界的に電動自転車市場が急成長していることを受け、DAHON Tech（証券コード：02543.HK）は戦略的にポジションを強化し、 Golden Wheel Group と強力な提携を結んで、新会社 DAGOLD Technologyを設立することを発表しました。2025年10月16日、中国・天津の工場でリボンカット式典が行われました。



新しい生産拠点により、DAHONは地域ごとのコスト優位性を活かしてエントリーモデルの生産能力を拡大できるようになります。これにより、営業チームは幅広い製品ラインを提供し、新興市場での成長を促進するとともに、さまざまな層の消費者ニーズに対応できるようになります。



式典で、DAHONの創設者兼CEOであるDavid T. Hon博士が、感動的なスピーチを行いました。

「本日は、DAHONが生産能力拡大に向けて着実に前進する上で、重要な節目となる日です。 Golden Wheelとのパートナーシップを通じて、天津の製造力を活かし、DAHON-Vテクノロジーの活用を促進します。これにより、より軽量で速く、スマートなモビリティソリューションを高い価値と手頃な価格で提供するとともに、世界のグリーンモビリティ産業にも貢献していきます。」



製品革新と市場拡大

世界クラスの設備と、自転車・電動自転車メーカー出身の経験豊富なR&Dチームを備えたDAGOLD工場は、革新性と高品質を確保するために設計されています。

主な業務は、DAHONとGolden Wheelの両社の受注対応であり、電動オートバイ、電動三輪車、電動折りたたみ自転車、電動自転車、電動スクーターの5つの主要シリーズに注力しています。

技術共有とスマートな成長

過去2年間、DAHONは「DAHON-V」テクノロジーの導入により、自社の自転車全ラインの成長を加速させてきました。Sharing 360戦略を通じて、DAHONはすでに16社にブランドをライセンス提供し、18社の業界パートナーに特許部品を供給することで、資源の共有と相互利益を実現しています。

DAHONの香港証券取引所でのデビューは、品質と信頼性のより高い基準を確立するという同社のコミットメントを示し、さらに多くの新たな戦略的パートナーを引き付けました。DAGOLD工場は、DAHONが生産能力を拡大し、製品の多様化を図り、グローバルでの存在感を高めることへの取り組みを示しています。

明るい未来に向けて

今後、DAHONは革新、協力、共通の成功というコア原則を守りつつ、グローバルパートナーと共に、よりグリーンでスマート、そして豊かなモビリティの未来を創造していきます。



