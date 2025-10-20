Silverfort、2つの新機能でアイデンティティセキュリティのサイロを打破：エンドツーエンドのアイデンティティセキュリティを実現するアクセスインテリジェンスとアイデンティティグラフ

新機能により、Silverfort は新たに台頭する IVIP カテゴリーにおけるリーダーシップをさらに確立。企業はアイデンティティ脅威に対して積極的に対抗しながら、業務効率の向上も同時に実現できるようになります。

ダラス, 2025年10月17日 /PRNewswire/ --アイデンティティセキュリティのリーディングカンパニーである Silverfort は本日、2つの新たな基盤機能を発表しました: アクセスインテリジェンスとアイデンティティグラフ＆インベントリ。これにより、Silverfort のアイデンティティセキュリティプラットフォームはさらに拡張され、市場で最も包括的なものとなりました。Silverfort は、オンプレミスからクラウドまであらゆる企業システムおよび環境において、人間からマシン、そして AI エージェントに至るまで、あらゆるタイプのアイデンティティに対し、インラインセキュリティ制御の可視化と適用を実現します。これには、レガシーアプリケーション、コマンドラインインターフェース、IT/OT インフラなど、他のいかなるソリューションでも保護できないシステムまでも含まれます。



Silverfort, The Leader in Identity Security.



アクセスインテリジェンスとアイデンティティグラフ＆インベントリ のリリースは、単一の統合プラットフォームから企業向けのエンドツーエンドの ID セキュリティを実現するという同社のビジョンに向けた大きな一歩であり、Silverfort の顧客にとって今や現実のものとなったビジョンです。Silverfort は、すべてのアイデンティティを検出し、すべてのアクセス経路をマッピングし、リアルタイムのセキュリティ制御を適用することで、あらゆるアイデンティティ脅威を阻止し、ラテラルムーブメントを防ぎ、特権昇格を防止します。この最新の取り組みにより、Silverfort はアイデンティティセキュリティ分野におけるリーダーシップをさらに強化し、特に急成長中の新興市場カテゴリーであるアイデンティティ・ビジビリティ＆インテリジェンス・プラットフォーム（IVIP）分野での地位を確固たるものとしました。

「AI、非人間アイデンティティ、そして特権アクセスをめぐる脅威の進化に対処するには、すべてのアイデンティティをあらゆる場所で検出・分析・保護できる統合プラットフォームが必要です」と、Silverfort の CEO 兼共同創業者であるHed Kovetz氏は述べています。「最近相次ぐアイデンティティセキュリティ分野での M&A（合併・買収）は、統合的なアプローチに対する市場の需要をさらに裏付けています。スタートアップによる無数のポイントソリューションや、レガシーベンダーのアドオンを寄せ集めた場当たり的なソリューションの間で、企業はアイデンティティセキュリティの課題解決に苦慮しています。多くのリソースを費やしても、十分な成果を得られていません。私たちは、組織が求めていた次世代のアイデンティティセキュリティ基盤として、そしてこの課題をエンドツーエンドかつ大規模に解決するために、Silverfortアイデンティティ セキュリティ プラットフォームをゼロから設計しました。」

急速に増大する複雑性、分断、そしてサイロ化

現在、多くの組織におけるアイデンティティおよびアクセス管理（IAM）は分断され、一貫性を欠き、ほとんど制御不能な状態にあります。企業は、レガシーな AD システムから最新の SaaS アプリ、さらには AI エージェントに至るまで、拡散するアイデンティティの管理に苦戦しています。ポイントソリューションやアイデンティティのサイロ化は、セキュリティ上の盲点や可視性の欠如を生み出し、アイデンティティおよびセキュリティチームに誰が何にアクセスし、そのアクセスがどのように利用され、どのように保護できるのかを把握するという、ほぼ不可能な課題を課しています。

業界のベストプラクティスであり、ゼロトラストセキュリティの重要な原則でもある「最小特権の原則」は、高い精度を求めます。つまり、ビジネスと運用の機動性を維持するために、必要なときに必要な分だけのアクセスを付与することが求められます。しかし、その精度を実現することは容易ではありません。クラウド環境とレガシーなオンプレミス環境の両方において、この課題に必要な深度、精度、スケール、そして制御力をもって対応できるソリューションは、これまで市場には存在しませんでした。それが、今日ついに実現しました。

新機能のご紹介新機能を発表

Silverfort の最新リリースでは、過去最多となる新機能や革新的な製品・特長が追加され、プラットフォームの範囲と顧客への価値が大幅に拡大しました。その中には、アクセスインテリジェンスおよびアイデンティティグラフ＆インベントリも含まれています。これらの補完的な機能は、長年市場に存在していたギャップを埋め、アイデンティティ全体の構造をかつてないレベルで可視化します。これには、ハイブリッド環境全体におけるアイデンティティのストーリーライン、実効的な権限、そして実際のユーザーによるリソースアクセスが含まれます。本日発表された2つの主要な革新は、チームがアイデンティティおよびアクセスのリスクを理解・調査・軽減する方法を根本から変革します。

Silverfort は本日、新たに再設計されたインテグレーションハブも発表しました。これにより、顧客は双方向連携のライブラリ全体に、これまで以上に迅速・容易・直感的にアクセスできるようになり、企業全体のセキュリティスタックを瞬時にアイデンティティ認識型へと進化させることが可能になります。

今回のリリースにより、Silverfort は可視化とインテリジェンスの領域をさらに深化させました。すでに同社のプラットフォームには、ITDR、ISPM、MFA、NHI セキュリティ、特権アクセスセキュリティ、AI エージェントセキュリティなど、多彩な機能が備わっています。

アクセスインテリジェンス

Silverfort のアクセスインテリジェンスは、リソースを中心とした視点を提供し、IAM チームがどのユーザーが実際にどのリソースへアクセスしているのかを容易に把握できるようにします。この革新的な機能は「誰が権限を持っているかを示すだけでなく、「実際にどのように利用されているか」までを可視化します。オンプレミスおよびクラウド環境全体のアクセス活動をマッピングし、隠れたアクセス経路を特定して最小特権の原則を実現し、脅威が拡散する前に阻止できるよう支援します。組織は、この強力な可視化機能を活用して、不要なアクセスや未使用の資産・アカウントを削除または廃止することができ、結果として大幅なコスト削減にもつながります。

ハイライト：

・エンドツーエンドのアクセス可視化 - 大規模な環境で、誰が、いつ、どのように、どのリソースへアクセスしているのかを把握。アクセス経路、利用パターン、保護の抜け穴を一目で把握できる、完全なコンテキストを提供。

・実行可能な最小特権インテリジェンス - 付与されたアクセスと実際の利用とのギャップを特定し、未使用アクセスの削減とコンプライアンス遵守を支援。

・未使用のライセンスやアプリを特定してコストを削減- 非効率を見つけ出し、組織の ROI（投資対効果）を高めると同時に、セキュリティリスクも低減。

アイデンティティグラフ＆インベントリ

Silverfort のアイデンティティグラフ＆インベントリは、IAM の可視化を新たな次元へと引き上げ、組織がハイブリッド環境におけるアイデンティティ構造を理解し、効率を向上させ、セキュリティ上の盲点を排除できるよう支援します。これにより、従来の静的で分断された IAM サイロから収集するのに苦労していたレポート中心の可視化から、アイデンティティ、権限、属性、関係性を動的かつリアルタイムにマッピングする可視化へと進化します。クラウドおよびオンプレミス環境にわたるアイデンティティとその関係性を、視覚的なグラフと詳細なエクスポート可能なテーブルの両方で、一元的かつ統合的に表示します。可視化を唯一の信頼できる情報源として統合することで、顧客は複雑なハイブリッド環境におけるアイデンティティと、その攻撃対象領域を理解するためのコンテキストを得ることができます。

ハイライト：

・クロスプラットフォームのアイデンティティストーリーライン - ユーザー、アイデンティティ、およびそれらがアクセス可能なリソース間の関係を迅速に把握。異なるアイデンティティプロバイダー、アプリ、環境にまたがって、ユーザーに紐づくアイデンティティを視覚的にマッピング。隠れた関連性や、過剰な権限を持つアカウントを可視化。

・監査の時間と手間を削減 - 規制およびコンプライアンス要件を満たすための唯一の信頼できる情報源を確立し、監査を簡素化するとともに、日々の IAM およびセキュリティ運用を強化。

・より迅速で賢明な調査 -どの環境のどのユーザーに関する情報も、一箇所で入手可能。各 IAM サイロを巡り、無数のログファイルを分析する手間を省けます。

・アイデンティティ優先のリスクインサイト - アイデンティティ、その関係性、実効的な権限の全体的なコンテキストに基づきリスクの優先順位を決定・解消。重要リソースへの実際の影響を把握し、Silverfort の ITDR および ISPM 製品と連携して迅速かつ的確に対応できます。

今回のリリースにより、Silverfortアイデンティティセキュリティプラットフォーム は、これまでで最も包括的なアイデンティティセキュリティプラットフォームとなり、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境におけるすべての人間、マシン、AI エージェントのアイデンティティに対して、統合された可視化とインライン保護を単一のプラットフォームで提供する、業界初のプラットフォームとなります。

Silverfort の最新製品リリースについて、同社プロダクト担当シニアバイスプレジデント（SVP）であるRevital Aronis氏から詳しくご覧ください。

Silverfortについて

アイデンティティの専門家にはより良い環境が必要だという信念に基づき、私たちはアイデンティティセキュリティのサイロを打破する方法を見つけました。これにより、断片的なポイントソリューションによって生じていたギャップや盲点を解消します。Silverfort アイデンティティセキュリティプラットフォーム は、クラウドやオンプレミス、人間、マシン、AI など、あらゆるアイデンティティを保護するエンドツーエンドのアイデンティティセキュリティを提供する、業界初のプラットフォームです。当社の特許取得済みテクノロジーであるランタイム アクセス保護 (RAP) は、IAM インフラストラクチャ全体とネイティブに統合され、企業にすべての ID の可視性を提供し、すべてのアクセスを分析し、制御とポリシーを適用し、NHI、レガシー システム、コマンド ライン ツール、IT/OT インフラストラクチャなど、これまで保護できなかったリソースにアクティブな保護を拡張します。導入・使用が容易で、業務運用を妨げることもなく、少ない手間でより高いセキュリティ効果を実現します。Silverfort は、アイデンティティおよびセキュリティの専門家が求めるべきアイデンティティセキュリティプラットフォームであり、複数のフォーチュン50企業を含む1,000以上の主要企業から信頼を得ています。詳しくはsilverfort.comをご覧ください。

Silverfort Identity Security Platform Expansion Oct 2025



The Identity Security Stack outlines the environments, the identity types, and the types the capabilities needed for comprehensive Identity Security.





Silverfort Graph & Inventory Product-make every identity across your entire identity fabric visible-every user, machine, entitlement, and relationship mapped dynamically across cloud and on-prem systems.





Silverfort



