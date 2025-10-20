A.D.A.M.InnovationsとSOPHiA GENETICSが提携し、日本における精密腫瘍学のための液体生検検査とコンパニオン診断を推進





ロレ（スイス）および東京, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- 日本を代表する民間遺伝子検査会社であるA.D.A.M. Innovationsと、データ駆動型医療のパイオニアであるAI技術企業SOPHiA GENETICS（Nasdaq：SOPH）は本日、ESMOにおいて、最先端の液体生検ゲノム検査を日本人に提供するための戦略的契約を発表しました。両社はまた、日本における個別化かつ精密ながん治療の推進を目的とした液体生検コンパニオン診断の商品化でも提携する予定です。

東京の中心部にハイスループット研究所を構える、日本の遺伝子検査のマーケット・リーダーA.D.A.M.Innovationsは、20年以上にわたり日本人にサービスを提供しており、これまでに280万件を超えるゲノム検査を実施しています。A.D.A.M.Innovationsは、AI を活用した SOPHiA DDM™プラットフォームを導入し、個別化がん検査を全国的に推進することで、世界的なイノベーションを日本にもたらすという伝統を継続していきます。

この提携ではまず、SOPHiA DDMTM を搭載した液体生検アプリケーションMSK-ACCESS®の発売に重点を置きます。この革新的な液体生検検査は、最先端のAIを活用して循環腫瘍DNA（ctDNA）を最小限の侵襲で分析し、1回の採血から実用的なゲノム変化を検出するように設計されています。この検査では、腫瘍と正常部位を一致させるアプローチを採用しており、精度が向上し、偽陽性を回避できます。現地でテストを開始し、社内でサンプルを分析することで、A.D.A.M.Innovationsは、検査の処理時間を短縮し、患者の負担を軽減し、地域のがん研究を促進します。

提携の一環として、両社は日本で液体生検コンパニオン診断（CDx）検査の開発も目指しています。アプリケーションをCDxに開発することで、より多くの患者が高品質の腫瘍プロファイリング検査のメリットを享受できるようになり、パーソナライズされたヘルスケアが大規模に推進されます。このサービスにより、製薬パートナーには、日本での医薬品開発と市場参入を加速するための強力な新しいツールも提供されます。両社は開発プロセスの全ステップで連携し、A.D.A.M.Innovationsは臨床および規制に関する豊富な専門知識を活用し、日本における規制申請をサポートします。

「日本の患者にとって、精密腫瘍学がより利用しやすくなることは、重要なマイルストーンです」と、SOPHiA GENETICS社長のRoss Muken氏は述べています。「A.D.A.M.Innovationsの強力な臨床専門知識と現地でのプレゼンス、そしてSOPHiA DDM™プラットフォームの世界的な展開力を組み合わせることで、データ駆動型医療の全国的な導入を推進し、臨床研究と個別化された腫瘍学ケアの提供の両方を前進させることができます。」

「当社は20年以上にわたり、高度な臨床ゲノム検査によって学術機関、研究機関、医療機関を支援してきました」とMichel Mommejat氏（A.D.A.M.Innovations社長）はコメントしています。「SOPHiA GENETICS社およびそのAI駆動型プラットフォームとの提携を通じ、私たちは日本全国での精密腫瘍学の推進に向けて大きな一歩を踏み出します。現地でテストを行うことで、処理時間の短縮、コストの削減、患者ケアの強化、そしてCDxのグローバル展開のサポートが可能になります。」

この協力は、ベルリンで開催されたEuropean Society for Medical Oncology（ESMO）2025会議で正式に発表されました。今回の発表は、日本におけるがん治療のためのデータ駆動型およびリキッド・バイオプシーベースのソリューションを推進するという両社の共通のコミットメントを強調するものです。SOPHiA GENETICSおよびA.D.A.M.Innovationsに直接お問い合わせいただき、詳細をご確認ください。2025年10月17日から21日までESMOブース#2039でソリューションを展示しています。

SOPHiA GENETICSの詳細については、SOPHiAGENETICS.COMをご覧いただくか、LinkedInでお問い合わせください。

A.D.A.M.Innovationsの詳細については、ADAM-INNOVATIONS.COMをご覧いただくか、LinkedIn でお問い合わせください。

SOPHiA GENETICSについて

SOPHiA GENETICS（Nasdaq：SOPH）は、クラウドネイティブのヘルスケア・テクノロジー企業であり、AIを活用し、世界中のがん患者や希少疾患患者に世界クラスのケアを提供することで、データ駆動型医療へのアクセスを拡大することを使命としています。同社は、複雑なゲノムおよびマルチモーダル・データを分析し、病院、研究所、バイオ製薬機関の広範なグローバル・ネットワークにリアルタイムで実用的な洞察を生成するSOPHiA DDM™プラットフォームの作成元です。 詳細については、SOPHiAGENETICS.COMをご覧いただき、LinkedInでお問い合わせください。

SOPHiA GENETICS製品は研究用途にのみ使用され、別途指定がない限り診断目的での使用は意図されていません。このプレスリリースで取り上げられている製品は、国によっては入手可能な場合もそうでない場合もあります。また該当する場合、政府規制機関による使用目的ごとの承認または市場認可を受けている場合も受けていない場合もあります。お住まいの国に適した製品情報を入手するには、support@sophiagenetics.comにお問い合わせください。

SOPHiA GENETICSの将来予想に関する記述：

このプレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。本プレスリリースに含まれる歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、当社の将来の事業実績および財務状況、事業戦略、製品、技術、ならびに将来の事業に対する経営陣の計画および目的に関する記述を含め、将来予想に関する記述です。将来予想に関する記述は、当社経営陣の信念と想定、および当社経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。こうした記述はリスクや不確実性に左右され、実際の結果は、米国証券取引委員会への提出書類に記載されているものを含むさまざまな要因により、将来の見通しに関する記述で明示または暗示されているものと大幅に異なる可能性があります。将来の結果が実際に得られるという保証はありません。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、発表日時点の見解のみを述べています。当社は、適用法により義務付けられている場合を除き、当社の予想の変化、またはかかる記述の根拠となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務または約束も明示的に否認します。こうした将来予想に関する記述の正確性については、いかなる表明または保証も（明示または黙示を問わず）行いません。

A.D.A.M.Innovations Co.について

2004年に東京で設立されたA.D.A.M.Innovations（現在はGenesis Healthcare Co.として運営）は、ゲノミクス、AI、精密医療ソリューションのパイオニアです。同社は、臨床診断、消費者遺伝学、AI主導の研究開発データ・プラットフォームにまたがる最先端のテクノロジーを開発しています。現在までに280万件以上の遺伝子検査を実施し、日本人を対象とした最大規模の研究開発ゲノム・データベースを保有しています。社名は、A.D.A.M.Innovations Co.に変更されます。新社名は2025年11月1日より発効します。

