ファッションとライフスタイル雑貨の展示会「PLUG IN│Editorial」　に HASSELBLAD が初出展！

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）が日本総代理店をつとめる HASSELBLAD（ハッセルブラッド）が、2025年10月22日（水）から10月24日（金）まで渋谷ヒカリエで開催される、上質なファッションとライフスタイル雑貨のBtoB展示会「PLUG IN│Editorial」（主催：CREDITS株式会社、繊研新聞社）に初出展いたします。

HASSELBLADは、肌と布地の質感を誇張なく再現し、ルックから広告・ECまで一貫したトーンで世界観を可視化する“ファッションに強い”カメラとして、多くのファッションフォトグラファーに愛用されています。世界的なファッションブランドや、「Harper's BAZAAR」や「GINZA」、「MEN’S Precious」などのファッション誌の撮影でも使用されています。

ハイファッションからストリート撮影まで、アパレル分野との高い親和性を持つHASSELBLADのカメラを、会場にてぜひご覧ください。

PLUG IN│Editorial 概要

開催日 ： 2025年10月22日（水）～ 10月24日（金）11時00分～19時00分

※最終日のみ17時まで

会場 ： ヒカリエホールA

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F

来場案内： 招待状をお持ちの方はご持参ください。

※初めて来場される方、登録情報に変更がある方は名刺をご提出ください。

※BtoB展示会となります。入場は業界関係者のみとなります。

公式サイト： https://plugin-ex.com/

HASSELBLAD 主な展示製品

●Hasselblad X2D II 100C

1億画素中判BSI CMOSセンサーを搭載し、次世代AF・AF-C、5軸10段ボディ内手ブレ補正に対応した、中判デジタルカメラ。5軸10段手ブレ補正により、手持ちの撮影でもシャープなディテールを保持して撮影できます。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/x-system/x2d-ii-100c

●HASSELBLAD 907X＆CFV100C

1台で3通りのカメラ構成に対応し、クラシックなアナログ撮影と現代的なデジタル撮影のどちらにも対応した1億画素中判カメラ。

https://www.hasselblad.com/ja-jp/v-system/907x-cfv-100c

Hasselbladについて

スウェーデンに本社を置き、世界で活躍するカメラブランドです。1941年以降、ハッセルブラッドカメラは写真家にインスピレーションを与え続け、世界的に有名な作品や、数々の象徴的な歴史的写真がハッセルブラッドで撮影されました。人類初の月面着陸時の歴史的な瞬間を撮影したのも、ハッセルブラッドカメラです。80年の間、ハッセルブラッドは、高品質の画質、洗練されたスカンジナビアデザイン、精巧な技術をもって、写真を通したストーリーテリングの可能性を押し広げ、最高傑作を創り出すための能力やインスピレーションを与え続けています。

公式サイト

https://www.hasselblad.com

取り扱い会社一覧

https://sekidocorp.com/hasselblad/

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。2023年6月よりHasselbladの日本総代理店をつとめております。



株式会社セキド

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30

https://sekidocorp.com



