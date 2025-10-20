Avathon、航空宇宙事業向け自律プラットフォームを発表

自律プラットフォームはコックピットから製造現場、格納庫、サプライチェーンへと拡大、航空宇宙事業を変革

カリフォルニア州プレザントン（米国）, 2025年10月17日 /PRNewswire/ -- Avathonは本日、航空宇宙事業向け自律プラットフォーム「Autonomy for Aerospace Operations」の発売を発表しました。これは製造、サプライチェーン、保守データを統合するAIナレッジプラットフォームであり、航空宇宙ライフサイクル全体にわたる協調的な意思決定を推進するものです。



同時に、このプラットフォームは生産品質、部品表（BOM）、サプライヤー調達、部品在庫状況、および労働供給力からの知見を統合することで、製造や物流における判断と運用中の整備や修理業務の同期を可能にすることから、即座に部品調達や修理が必要となる地上繋止機（AOG）事象の削減、処理能力と品質の向上、および機材運用準備態勢の強化につながるものでもあります。

航空宇宙業界では、運用面での圧力がますます増大しています。航空会社や運航事業者は、老朽化しつつある機体を維持しながら複雑なネットワーク系統を修復する必要があります。一方、委託製造業者（OEM）は妥協が許されない品質基準を満足しながら生産を拡大しなければなりません。また、サプライチェーンは、製造元・資材供給源の減少および資材不足（DMSMS）、長いリードタイム、地政学的または貿易要因による調達の制約により、逼迫度を増しています。

加えて、技術者の不足や退職により整備部門全体にわたり深刻な人材不足が生じており、スケジュール遵守と資産稼働率の両方に負担がかかっている状況です。

航空機と部品のライフサイクルが異なることからこのような圧力が増大しており、継続的な予備部品の再設計、戦略的配置、サプライチェーンの統合的な管理の必要性が叫ばれています。予測によれば、2043年までに世界全体で70万人以上の新規航空整備技術者が必要とされている一方、米国ではわずか2年で5万人の不足が見込まれています。また、部品の交換サイクルが5～10年であることから、航空宇宙企業は生産効率、機材運用準備態勢、ネットワーク信頼性を維持に向けて、インテリジェントかつ自律的運用の導入が必須となります。

Avathonの自律プラットフォームは、すでに世界各国の航空宇宙大手数社に導入済です。このような協力関係により、同社のソリューションはOEM、航空機保守業務（MRO）、航空輸送事業者の業務に発生する事態への対応が確実になります。

Avathon社の取締役であり、AE Industrial Partnersのパートナーも務めるBeckett Jackson氏は、「航空宇宙業界は、極めて大きな需要と極めて厳しい制約のバランスを模索しています。私たち投資家は、AIにこの業界が抱える複雑さを管理するゲームチェンジャーとなる可能性を見出しています。Avathonの取り組みは、知見の提供や限定的な自動化の実現にとどまらず、製造、保守、供給に至るネットワーク全体について推論を行い、時間の経過とともに効率とレジリエンスを複合的に向上していくという点で傑出しています」と述べています。

Avathonの自律プラットフォームは、製造、供給、および就役中の運用に点在しているデータを、自律エージェントがリアルタイムで動作する知識に変換します。

Avathon社の顧問であり、Boeing社の中東、トルコ、アフリカ支社の前社長でもあるBernie Dunn氏は、「自律性は、航空宇宙事業における次の飛躍的な進歩となるでしょう。私は複数の地域でOEMや航空会社との業務に経験があり、複雑な運用や供給の制約が世界中に波及する様子を直接見てきました。業界に必要なことは、より優れたデータだけではなく、そのデータに基づいてリアルタイムで行動できるシステムです。Avathonのプラットフォームには、保守、品質、供給という最も重要な分野に意思決定機能が組み込まれており、世界各国のあらゆる業務に効率性と回復力をもたらすでしょう」と述べています。

計算型知識グラフ（CKG）を活用した同社の自律プラットフォームは、資産、人、プロセスにわたる業務データを結びつけます。このシステムは継続的に新規入力を学習し、AIエージェントが構築から保守、維持に至るライフサイクル全般にわたる推論を可能にすると同時に、透明性と完全な監査が可能になります。

Avathon社の最高経営責任者を務めるPervinder Johar氏は、「航空宇宙は地球上で最も複雑な運用環境の一つです。当社の使命は、製造現場であれ就役中の機体群であれ、失敗が許されない業務に自律性をもたらすことです。製造、保守、供給にわたるデータを統合することで、業界がより安全で迅速、かつ大規模な効率性を達成する支援を行っています」と、述べています。

航空宇宙業務向け自律システムは、OEM、MRO、営利運航事業者向けに提供されています。詳細については、www.avathon.comをご覧ください。

Avathonについて：

Avathonは、AIと知識グラフを活用した産業自律化ソリューションを提供し、組織による業務全体のデータ、意思決定、実行の連携を可能にします。同社の自律プラットフォームは、世界で最も過酷な業界に意思決定インテリジェンスと実行力をもたらし、より安全でよりレジリエンスに優れ、より効率的な業務をもたらします。

