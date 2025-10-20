Huawei、AI中心のアーキテクチャを採用したアップグレード版AI WANソリューションを発表、通信事業者の成長を促進

パリ、2025年10月18日 /PRNewswire/ -- 「Net5.5Gで全ての知能を繁栄させる（Thrive with Net5.5G for All Intelligence）」をテーマに、Net5.5GインテリジェントIPネットワーク・サミット（Net5.5G Intelligent IP Network Summit）が10月14日、UBBF 2025の期間中にパリで開催されました。Huaweiは、AI中心のアーキテクチャを特徴とする全面的にアップグレードされたAI WANソリューションを発表しました。このソリューションは、体験認識、コンピューティング・ネットワークの限界、セキュリティ耐性、O&Mモデルを再定義することで、通信事業者の新たな成長を推進します。



Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech



Huaweiデータ通信製品ライン・プレジデントのLeon Wang氏は「AI中心のXingheインテリジェントネットワーク：通信事業者の新たな成長を加速する（AI-Centric Xinghe Intelligent Network: Boosting New Growth for Carriers）」と題した基調講演の中で、HuaweiのAI WANソリューションが包括的なAI中心のアップグレードを遂げたと述べました。3層アーキテクチャ（AI中心デバイス、AI中心接続、AI中心ブレインで構成）により、本ソリューションはNet5.5G時代のIPベアラー・ネットワークを再定義し、通信事業者のNet5.5G R2 AI UBBフェーズへの移行を加速します。

家庭向けブロードバンドの成長停滞と深刻なパッケージ均質化に対処するため、HuaweiのAI WANソリューションはXingluo識別エンジンとプロファイリング・エンジンを組み込み、アプリケーションレベルの収益化を実現します。これにより、通信事業者が差別化されたサービス・パッケージを設計できるように支援し、多次元プロファイリングにより潜在顧客の識別精度を90%以上に高めます。

AIコンピューティングに対する企業の需要急増に対応するため、HuaweiのAI WANソリューションはChina Telecom Shanghaiがインテリジェント・コンピューティング専用回線を導入する作業を支援し、従来ネットワークの性能上のボトルネックを解消しました。Xingluoロスレス・アルゴリズムはフローレベルの輻輳制御を正確に保証し、ベクトル変換エンジンと組み合わせてデータを保護します。エッジクラウド・コラボレーティブ・トレーニングをサポートする本ソリューションは、通信事業者のARPUを10倍に増加させ、わずか2年でROIを達成すると予測されています。

複雑化するネットワーク攻撃に対抗するため、HuaweiのAI WANソリューションはデバイス、ネットワーク、設定の各レイヤーにわたるセキュリティ耐性を強化します。また、セッションレベルの障害分離と量子耐性暗号化をサポートします。さらに、オンライン設定シミュレーションにより、数万台のデバイスを10分以内に検証し、人的ミスを排除します。この多次元セキュリティ・フレームワークは、強化された耐性で顧客サービスを保護します。

ネットワークの拡大に伴い、従来のO&Mモデルは大きな圧力に直面しています。HuaweiのNetMasterシステムは24/7のネットワーク保護を提供し、受動的な対応から能動的なO&Mへの転換を実現します。障害対応において、China Mobile Guangdongは30万件のナレッジ・ベースを活用し、診断時間を45分から5分に短縮しました。リスク識別においては、MasOrange SpainがHuaweiのAI WANソリューションを搭載したL4 IP自律運転ネットワークを導入し、平均修復時間を短縮すると同時にコスト削減と効率向上を実現しました。

サミットはNet5.5Gパイオニア・アワード授賞式（Net5.5G Pioneer Award Ceremony）で幕を閉じ、世界10社以上の通信事業者の受賞者を称え、Net5.5Gのグローバル商用展開を後押ししました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com