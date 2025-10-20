こちらは、「共同通信PRワイヤー（海外）」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー（海外）」までご連絡をお願い致します。
中国とフィジーの漁業協力が島国の経済活力を高める
広州（中国）、2025年10月18日 /PRNewswire/ -- Southによるニュースレポート。
フィジーでは、中国の漁船は魚を捕獲する以上のことを行っています。彼らは地元の乗組員に高度な漁業技術を指導し、漁獲物にとどまらない技術を共有しています。
毎年、100隻を超える中国船がフィジーを拠点とし、漁獲物の荷降ろし、船舶のメンテナンス、現地での魚介類の加工を行っています。これにより雇用が創出されるだけでなく、国内の支援産業の成長も促進されます。
このエピソードでは、Southのジャーナリスト、Liu Xiaodiが中国の水産会社のフィジー拠点を訪問し、同社とフィジーの税関職員と話をして、中国とフィジーの漁業協力がいかにしてこの島国の経済活性化を促進しているかを探ります。
