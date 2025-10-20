中国とフィジーの漁業協力が島国の経済活力を高める

広州（中国）、2025年10月18日 /PRNewswire/ -- Southによるニュースレポート。

フィジーでは、中国の漁船は魚を捕獲する以上のことを行っています。彼らは地元の乗組員に高度な漁業技術を指導し、漁獲物にとどまらない技術を共有しています。

毎年、100隻を超える中国船がフィジーを拠点とし、漁獲物の荷降ろし、船舶のメンテナンス、現地での魚介類の加工を行っています。これにより雇用が創出されるだけでなく、国内の支援産業の成長も促進されます。

このエピソードでは、Southのジャーナリスト、Liu Xiaodiが中国の水産会社のフィジー拠点を訪問し、同社とフィジーの税関職員と話をして、中国とフィジーの漁業協力がいかにしてこの島国の経済活性化を促進しているかを探ります。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com