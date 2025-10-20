優雅な人生への旅 -- LEPASエレガントドライビング・グローバルジャーニー（中国ステージ）が成功裏に終了

中国・蕪湖、2025年10月19日 /PRNewswire/ -- 活気あふれる都市から静寂な自然の風景までを巡るエレガントドライビング・グローバルジャーニー（中国ステージ）が、Chery Groupの新しいNEVブランドであるLEPASの主催により、10月16日に安徽省蕪湖で成功裏に終了しました。これは、2025年Chery国際ユーザーサミットにおけるLEPASブランドストーリーの幕開けを告げるものです。上海、蘇州、莫干山、宣城、蕪湖の全行程900km以上にわたって実施されたこの没入型試乗イベントでは、メディア、KOL、およびユーザーが参加し、LEPAS L8の優れた製品性能を体験しました。本イベントは、「エレガントなモビリティライフのための第一選択ブランド」というLEPASのブランドポジショニングを、壮大な走行体験とともに鮮やかに体現するものとなりました。



LEPAS Global Journey of Elegant Driving



上海では、参加者が都市部での走行環境や加速性能を体験しました。LEPAS L8は、スムーズな発進、広々としたキャビン、そして繊細な音響性能で参加者を魅了し、都会的な洗練さを体現しました。蘇州へ向かう高速道路では、アダプティブクルーズコントロール（ACC）が作動し、蘇州の古典庭園という詩情あふれる風景を背景に、快適で知的なドライビング体験を提供しました。莫干山では、正確なパワーレスポンスとステアリング調整により、曲がりくねった山道でも軽快で安定した操作性が実現されました。キャンプサイトでは、車両の外部給電機能により会場が照らされ、温かく上品な雰囲気の中、参加者たちは灯りの下で語り合いました。

宣城の霧に包まれた丘陵を走り抜ける中、LEPAS L8の安定性と持久力は、ボディカラー「インクホワイト」に映し出された安徽南部の詩情的な静けさを体現していました。蕪湖に到着後、参加者たちは川沿いの美しいクルーズを楽しみ、最後にオートマチックパーキングアシスト（APA）とリモートパーキングアシスト（RPA）の実演を体験しました。蕪湖の街を彩る「リバーサイドオレンジ」の灯りの中、LEPASが誇る知的で快適な先進技術が披露され、旅は華やかに締めくくられました。

中国ステージでは、多様な道路環境に加え、キャンプや都市探索といったライフスタイル体験を融合させ、製品展示の場であると同時に、LEPASの掲げるエレガントなライフスタイル哲学を生きた形で体現するイベントとなりました。

今後、LEPASは「エレガントドライビング」というブランド価値をさらに高め、テクノロジーとライフスタイルを融合させながら、すべてのユーザーの「優雅な旅」をインスパイアしていきます。2025年のChery国際ユーザーサミットでは、LEPASは世界初となるLEPASエレガントライフスタイルハウスやLEPAS デー、インタラクティブ試乗体験、初の公開安全テストなど、数々の注目イベントを披露します。また、CheryのAiMOGAロボットやエコシステム展示とともに、製品・技術・ライフスタイルを横断するCheryグループの統合的なイノベーションを鮮やかに示す場となります。

（日本語リリース：クライアント提供）

