【期間限定】チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」京都駅コトチカ広場に期間限定出店！関東5店舗展開、人気のチーズスイーツを京都にお届けします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市)が展開するチーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」は、2025年10月31日 (金)～11月13日(木)に、京都駅コトチカ広場にて期間限定で出店いたします。

京都の中心部・地下鉄京都駅直結という好立地に位置し、観光客から地元の方まで幅広いお客様が行き交う「京都駅コトチカ広場」での催事出店では、お土産やギフトにおすすめの一番人気商品『チーズケーキ ナウ』をはじめとするチーズスイーツ専門店ならではの多彩なチーズスイーツをご用意いたしました。

出店概要

■ 出店期間：2025年10月31日(金)～11月13日(木) 11:00-21:00 ※最終日は20時閉店

■ 開催場所：コトチカ京都 コトチカ広場

■ 取扱商品

・チーズケーキのおいしさを、かわいらしい焼き菓子にとじこめた「チーズケーキ ナウ」

・Now on Cheese♪で人気のしっかりとしたチーズ感が魅力のラングドシャサンド「クラシックチーズサンド」

・今年の新作、チーズの塩味とメープルの甘さが、クセになるあまじょっぱさ「チーズ&マカダミア チョコレート」

・片手で楽しめる、しっとりサブレサンド「チーズケーキサンド」

一番人気商品

チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム「チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム」

クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ。

しっとりケイク生地にはカマンベールチーズとエダムチーズを使い、ほんのりレモンでアクセントをプラス。さらに、2種類のチーズを練り込んだチョコレートで華やかに仕上げ、チーズケーキのおいしさをぎゅっととじこめました。

【内容量】6個 ※個包装

【価 格】1,490円（税込）

Now on Cheese♪ こだわりのチーズスイーツ

チーズケーキ ナウ カラメルチーズケーキ ナウ カラメル

コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ。

しっとりとした焼き色の美しい生地には、カラメル、カマンベールチーズ、エダムチーズを合わせました。さらに、ほんのり塩味のゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに加え、しっかりとした味わいに仕上げています。

【内容量】6個 ※個包装

【価 格】1,490 円（税込）

※「チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム」とのアソートもご用意しております。

クラシックチーズサンド スモークチーズ&カマンベールクラシックチーズサンド スモークチーズ&カマンベール

クラシックチーズサンド スモークチーズ&カマンベール チーズ感の強いスモーキーなラングドシャでサンドしたスイーツ。

口に入れた瞬間に広がる芳醇なスモークチーズの香りと、甘さと塩味のあるカマンベール風味が溶け合い、よりチーズ感の強いサンドに仕上げました。

スモーキーで大人の味わいが楽しめる一品です。

【内容量】10枚入 ※個包装

【価 格】1,296 円（税込）

クラシックチーズサンド カラメル&ゴルゴンゾーラクラシックチーズサンド カラメル&ゴルゴンゾーラ

【内容量】10枚入 ※個包装

【価 格】1,296 円（税込）

※「クラシックチーズサンド スモークチーズ&カマンベール」」とのアソートもご用意しております。

チーズ&マカダミア チョコレートチーズ&マカダミア チョコレート

コクのあるチェダーチーズチョコレートで、カリッと食感のキャンディングマカダミアナッツを包み込みました。

仕上げにメープルシュガーをトッピングし、チーズの塩味とメープルの甘味が絶妙に絡み合う、クセになるあまじょっぱい味わいに仕上げています。

【内容量】60g

【価 格】1,350 円（税込）

チーズケーキサンド カマンベールチーズケーキサンド カマンベール

オーストラリア産クリームチーズとカマンベールチーズを使用したベイクドチーズケーキを、しっとりとしたサブレでサンドしました。

濃厚でコク深いチーズの味わいを、存分にお楽しみいただける一品です。

【内容量】1個

【価 格】410円（税込）

チーズケーキサンド スイートポテト【季節限定】チーズケーキサンド スイートポテト

クセの少ないオーストラリア産クリームチーズが、安納芋のやさしい甘さを引き立てます。

ほっこりとした味わいのベイクドチーズケーキを、しっとりとしたサブレでサンドしました。

【内容量】1個

【価 格】432円（税込

「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」ブランド概要

ルミネ新宿に1号店をオープンし、新宿、東京、渋谷、大宮、立川の5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り、味わい、口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。

Now on Cheese♪公式HP：https://nowoncheese.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、

全従業員が、「今日一人熱狂的ファ ンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。