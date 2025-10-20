【アートパフォーマンス】開園110周年を迎える「天王寺動物園で学ぶSDGzoo」に障害者アーティスト・kaminaka.hirofumi が出演決定

株式会社絆ホールディングスユニバーサル アートフェスタ at PLAT UMEKITAでのパフォーマンスの様子（4月）

株式会社絆ホールディングス（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：下川弘美）が運営する「アトリエ中大江公園前」に所属する障害者アーティスト・kaminaka.hirofumi（かみなか ひろふみ）が、2025年11月15日（土）・16日（日）に開催されるイベント「天王寺動物園で学ぶSDGzoo～みらいを紡ぐ仲間たち～」にて、ライブペインティングのパフォーマーとして出演します。

本イベントは、毎日新聞社が主催する親子向けSDGs教育イベントで、110周年を迎えた天王寺動物園を会場に、動物の生態や環境問題を題材とした持続可能性の学習を推進します。クイズラリー、ワークショップ、トークショーなどが予定されており、過去の開催では約2万4,000人の来場者を記録しました。

詳細につきましては、天王寺動物園公式サイト（https://www.tennojizoo.jp/）をご覧ください。

■出演概要

名称：天王寺動物園で学ぶSDGzoo～みらいを紡ぐ仲間たち～

会期：2025年11月15日（土曜日）・16日（日曜日）

イベント時間：10:00～17:00（開園時間：9:30～17:00、入園は16:00まで）

会場：天王寺動物園（〒543-0063 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-108）

参加費：無料（※一部有料、天王寺動物園の入園料は別途必要）

出演：kaminaka.hirofumi（所属：アトリエ中大江公園前）

11月15日（土曜日）、16日（日曜日）10:00～16:00（休憩時間のぞく）

場所：多目的広場（SDGzoo LIVE）

主催：毎日新聞社

共催：地方独立行政法人天王寺動物園

特設サイト：https://sdgzoo.com/

下見の様子、多目的ステージでのアートパフォーマンスは初試みとのこと（8月）

■出演者：kaminaka.hirofumiについて

株式会社絆ホールディングス アトリエ中大江公園前 所属

幼少期より絵画に親しみ、小学校時代には人体の骨格模写に没頭。10代での多様な経験を基に、命や人生をテーマとしたオブジェ制作を開始し、独自の芸術的視点を開花させた。

神経発達の特性による鋭い観察力と豊かな想像力を活かし、鮮やかな色彩感覚と大胆なコントラストを特徴とする絵画を制作。特に鳥類をモチーフとしたライフワークは、深い感情表現と独自の世界観を反映している。絵画に留まらず、音楽や空間装飾にも活動の幅を広げ、芸術を通じて多様な個性が共存する社会へのメッセージを発信している。

ライブペインティングでは、手や腕を用いた即興的かつダイナミックな表現を行い、直感的なインスピレーションを作品に投影。

直近では4月開催の「ユニバーサル アートフェスタ at PLAT UMEKITA」(https://www.kizuna-holdings.co.jp/news/pressrelease/25043001/)でライブペインティングのパフォーマンスを披露、その独自の表現力で観客から好評を博する。

本出演では、動物園の豊かな自然環境から着想を得たライブペインティングを披露し、みらいを紡ぐメッセージをアートで届けます。

11/19からアトリエ中大江公園前で開催される「第7回 アトリエ×コレクション 焼きたての秋（インタビュー映像）」(https://atelier.kizuna-holdings.co.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/kaminaka-spinterview/)にて、独自に考案した色の反転画技法を用いた最新の作品を公開予定。

最新作は特殊な描き方のためスマートフォンが手放せない（7月）絵画だけでなく立体作品も手掛ける（9月）

主な経歴

10代の頃の個人的な経験を基にオブジェを制作し、大阪府研究会長賞を受賞。その後、宝塚造形大学での展示会をはじめ、各地で個展やグループ展を開催・企画するなど、精力的に活動。さまざまなイベントに積極的に参加し、行動力のある創作活動を続けている。

受賞歴

大阪府研究会長賞

鳥をモチーフにした過去の作品■アトリエ中大江公園前について

障害者アートを通じた施設外就労の創作拠点。作品制作が、社会参加の橋渡しとなり、地域イベントで活躍するアーティストを輩出しています。

- 住所：〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町2丁目4-3 大平ビル1F- アクセス：地下鉄谷町四丁目駅「4号出口」より徒歩7分- 開館時間：月曜日～日曜日 9:30～16:30- お問い合わせ：https://atelier.kizuna-holdings.co.jp/contact/■株式会社絆ホールディングスについて- 企業理念：大阪を世界一ユニバーサルな街にする- 経営理念：（社会性 + 事業性）× 人、やりたいことを仕事に、障害者が戦力となって活躍できる会社- 行動指針：障害者の自立を支援する- 【就労支援】自分のやりたい仕事と社会から求められる仕事の両立- 【子ども支援】みらいに向けて生きる力を育む

会社概要：

- 代表取締役：下川 弘美- 本社所在地：〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1丁目2-8 TSKビル8階- 設立：2012年1月11日- 資本金：2,000万円- 事業内容：障害福祉事業、フリースクール事業、その他- オフィシャルサイト：https://www.kizuna-holdings.co.jp