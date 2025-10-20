¥·¥êー¥ºB¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Pan-Asia¥Õ¥¡¥ó¥ÉµÚ¤Ó¥¢¥¸¥¢¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥ÊーÅù¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡£Îß·×Ä´Ã£³Û11.5²¯±ß¤Ë¡£
¤³¤ÎÅÙULTRA SOCIAL³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ Î¼ÂÀ °Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Pan-Asia¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëHighLight Capital¡¢¤½¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÇ¯´Ö4,500²¯±ßÄ¶¤ÎÎ®ÄÌÁí³Û¡ÊGMV¡Ë¤ò¼è¤ê°·¤¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¡ÊDigital Commerce Brand Partner¡Ë eBeauty Group¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë´ûÂ¸Åê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÄÉ²Ã¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥Ã¥É¤È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¹ç¤ï¤»¤ÆÎß·×Ä´Ã£³Û¤Ï11.5²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
Åö¼Ò¤Î·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤Ç¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸åTikTok Shop¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥ê¥½ー¥¹¤ÎÄ´Ã£¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¡¢Åö¼Ò¼«¼Ò³«È¯¤ÎAl¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤ÎºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿»ö¶È²ñ¼Ò¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ª¤è¤Ó»ñ¶âÄ´Ã£¤Î¼Â»Ü¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥ê¥½ー¥¹¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß
TikTok¤ÎÎ©¤Á¾å¤²´ü¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¶È³¦¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¸«¤ËÌÀ¤ë¤¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ôー¥É¤È¼Â¹ÔÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯±¿±Ä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ Î¼ÂÀ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢2024Ç¯10·î¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥êー¥ºB¤Ç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Pan-Asia¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëHighLight Capital¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëeBeauty Group¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤«¤éÀ®Ä¹»ñ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤Ç¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ïº£¤ÎÄäÂÚ¤¹¤ëÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¡¹¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¡¢¾ÃÈñ¤ò³ÈÂç¤·¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î²¼»Ù¤¨¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÍýÇ°¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÇ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åö¼Ò¤Ï3´üÏ¢Â³¤ÇÇÜÁý¤¹¤ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î3¼Ò¤«¤é¤Î½Ð»ñ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å´üÂÔ¤Ë±è¤¦¤Ù¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äÂ¸µ¤Î»ö¶È¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ênote¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
noteµ»ö¡ÖULTRA SOCIALÂåÉ½¼èÄùÌò ¹â¶¶ Î¼ÂÀ ÁÏ¶È¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡×(https://note.com/ultrasocial_pr)
Á°ÊÔ¡§ーÅö¼Ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤Ç¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Î¸¶ÅÀー(https://note.com/ultrasocial_pr/n/ne7f6b8825047)
¸åÊÔ¡§ーTikTok¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»þÂå¤òÀè¼è¤êÁÏ¶È¤Øー(https://note.com/ultrasocial_pr/n/n752aa9431c5e)
¢£Åê»ñ²È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡
HighLight Capital
¤³¤ÎÅÙ¡¢¼¡À¤Âå·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëULTRA SOCIAL³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÏTikTok¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤¬º£¸åÆüËÜ¤ÇµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ÈËÉÙ¤Ê¶È³¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÊÝÍ¤¹¤ëULTRA SOCIAL¼Ò¤¬³Î¼Â¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HLC¤Ï¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¯¥©¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÎÎ°è¤ÎÍ¥½¨¤Ê´ë¶È¤ËÀ®Ä¹»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ULTRA SOCIAL¼Ò´Þ¤á¤ÆÊÀ¼Ò´ûÂ¸¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ë¶È´Ö¤Î¶ÈÌ³Äó·È¡¢¥·¥Ê¥¸ーÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¤³°¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÀ½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤ò¼êÅÁ¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ»³ ÈþÃÒ»Ò»á
Á°²ó½Ð»ñ°Ê¹ß¡¢ULTRA SOCIAL¤ÏÃå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤Ï¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óSpaike¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Îºþ¿·¡¢TikTok shop¥íー¥ó¥Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õ¶·¤Ç·Þ¤¨¼ÂÀÓ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"¤Þ¤À¸«¤ÌÀ¤³¦¤Ç¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹"¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤ä¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¥³¥Þー¥¹(R)︎¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®ÎÌ¤ò¡¢¤Þ¤À¸«¤ÌÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÌ©¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ»³ ÈþÃÒ»Ò»á
eBeauty Group ¸Ü Ðë¹ë»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢ULTRA SOCIAL³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢½Ð»ñ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ULTRA SOCIAL¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿Ç½ÎÏ¤È¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë·Ð±Ä¥Áー¥à¤Î¤â¤È¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
eBeauty Group¤Ï¡¢15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢µÚ¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æー¥ëÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤ÎÃÎ¸«¡¢·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆËÉÙ¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢ULTRA SOCIAL¼Ò¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
ULTRA SOCIAL¼Ò¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥Èー¥êー¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ü Ðë¹ë»á
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ULTRA SOCIAL³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ2-3-2 VORTÏ»ËÜÌÚ°ìÃúÌÜ 10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹â¶¶Î¼ÂÀ
URL¡§https://www.ultrasocial.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¥³¥Þー¥¹±¿±Ä»ö¶È¡¢LIVE»ö¶È¡¢À¸À®AI»ö¶È
¢£ºÎÍÑ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åö¼ÒºÎÍÑHP¤ËÊç½¸Í×¹à¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑÊç½¸Í×¹à°ìÍ÷¡§https://ultrasocial.jp/recruit/
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ULTRA SOCIAL¹ÊóÉô¡§contact@ultrasocial.jp
¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥È¥³¥Þー¥¹(R)︎¤ÏULTRA SOCIAL³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£