「つくば中華フェス2025」10月25・26日開催

10月25日（土）・26日（日）の2日間、つくば駅前「つくばセンター広場」にて、第2回『つくば中華フェス2025』を開催する 。

「食」「芸」「文化」をテーマに、五感を刺激する中華の魅力をまるごと体感できるイベントです。

昨年の初開催では3万人以上が来場し、熱気と香りに包まれた会場が大きな話題となりました。

今年は規模を拡大し、グルメ・芸能・文化体験の3要素をさらに充実。秋のつくばが“中華と美食”に染まる2日間をお届けします。

◆グルメゾーン 本格中華屋台と地元グルメが集結！

本場四川・広東・上海・台湾など、地域色豊かな中華料理が勢ぞろい。

地元ゆかりの人気店から、本格派の中国料理店まで一堂に会します。

- 麻辣十食：四川から届く「本格四川マーボー豆腐」- 毎日マーラータン：話題のマーラータン専門店- とんQ：地元で愛される老舗とんかつ店- 百香亭：黒酢豚が人気の台湾料理店- ヤマイ水産 霞ヶ浦でとれたてのシラウオのかき揚げ

など、合計10店舗が出店予定。

辛党も甘党も、家族連れも楽しめる多彩なメニューが勢ぞろいし、会場全体が香辛料と活気に包まれます。

◆ステージパフォーマンス 中国伝統芸能が目の前に！

毎回大盛況のステージでは、迫力あるライブパフォーマンスが続々登場。

- 驚異の瞬間変化「変面（へんめん）」- 華麗な「獅子舞」や「京劇」ステージ- 二胡による生演奏- 中国雑技によるアクロバットショー

観て、感じて、感動する――。

異国情緒あふれるステージで、中国文化の奥深さを体感できます。

◆カルチャー＆体験ゾーン 見て、触れて、味わう中華文化

中国茶の試飲,無料の伝統服体験など、家族で楽しめる体験ブースも充実。

おみやげブースや中華雑貨販売も予定されており、“食べるだけじゃない中華フェス”として幅広い層にお楽しみいただけます。

◆地域の人々とつくる「まちなか文化フェス」

「食を通じて世界をつなぐ」「地域から国際交流を広げる」をテーマに、地元企業、学生、行政、ボランティアが協力して運営。

グローバルな研究都市・つくばならではの、多文化共生イベントとして注目されています。

ぜひご家族やご友人と一緒に、五感で味わう中華の祭典をお楽しみください。

【開催概要】

イベント名：つくば中華フェス2025

日 時：2025年10月25日（土）11:00～20:00／26日（日）10:00～19:00

会 場：つくばセンター広場（TXつくば駅徒歩3分）

入 場：無料、雨天決行

主 催：つくば中華フェス実行委員会

公式サイト：https://tsukuba-china-fes.com

共催：つくばまちなかデザイン(株)

協力：つくば市、つくばセンター地域活性化協議会、国際ロータリークラブ2820地区、筑波ヤングライオンズクラブ、東洋十食(株)、(株)サン・ステップ、ドットエフユー(同)

後援：千葉銀行、ヤングガンズグループ、(株)Harvest Biz Career、(株)東和商事、(株)ITS

【お問い合わせ】

メール：touyoujyuusyoku@gmail.com

