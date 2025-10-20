「サッポロサワー 氷彩１９８４」ブランド限定品第3弾「華やぎゆず仕立て」10月21日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビール(株)は、今年の2月に全国通年発売し、3月には売上数量が1,000万本を突破(注1)した「サッポロサワー 氷彩１９８４」ブランドから、第3弾の限定品として「サッポロサワー 氷彩１９８４ 華やぎゆず仕立て」を10月21日(火)に全国で数量限定発売します。

本商品は、ホワイトブランデー仕立て(注2)のまろやかな口当たりに、ゆずが香る華やかな味わいが特長です。

1984年にホワイトブランデーとして発売された当時、ロック・水割り・ソーダ割りなどの“氷派”と、フルーツやジュースを加えたカクテルベースの“彩り派”といった楽しみ方の幅広さを表現する造語として、「氷彩」という商品名が付けられました。ぜひ、繁盛店で長年愛されてきた氷彩の、寒くなる季節に合わせた新しい美味しさをお楽しみください。

当社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、お客様の食中酒ニーズにお応えしていくとともに、新しい市場を創造していきます。

(注1) 350ml換算の出荷数量。（https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017567/）

(注2)ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現しています。

■商品概要

1.商品名

サッポロサワー 氷彩１９８４ 華やぎゆず仕立て

2.パッケージ

350ml缶、500ml缶

3.品目

リキュール(発泡酒)

4.アルコール分

7％

5.純アルコール量

350ml缶：19.6g、500ml缶：28g

6.発売日・地域

2025年10月21日(火)・全国

7.参考小売価格

350ml缶：159円、500ml缶：216円※いずれも税抜価格

8.デザイン特長

・ゆずの香味を連想させる淡い黄色の背景色に、ゆずのイラストを追加し、味わいを表現。

9.中味特長

・ワインを蒸留したホワイトブランデー仕立て(注2)のまろやかな口当たり。

・寒くなる季節に合わせた、香り高いゆずで仕立てた華やかな美味しさ。

10.販売計画

10万ケース(350ml×24本換算)

＜消費者の方からのお問い合わせ先＞

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800

■「サッポロサワー 氷彩１９８４」について

1984年に発売した「サッポロホワイトブランデー 氷彩」をルーツとする、繁盛店で長年愛されてきた知る人ぞ知るまろやかな味わいのプレーンサワーです。2025年2月から全国で販売を開始しました。シンプルながら完成された、これだけで満足できる味わいが特長です。

サッポロサワー 氷彩１９８４ ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/hyosai1984/