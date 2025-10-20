「サッポロサワー 氷彩１９８４」ブランド限定品第3弾「華やぎゆず仕立て」10月21日(火)数量限定発売
サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビール(株)は、今年の2月に全国通年発売し、3月には売上数量が1,000万本を突破(注1)した「サッポロサワー 氷彩１９８４」ブランドから、第3弾の限定品として「サッポロサワー 氷彩１９８４ 華やぎゆず仕立て」を10月21日(火)に全国で数量限定発売します。
本商品は、ホワイトブランデー仕立て(注2)のまろやかな口当たりに、ゆずが香る華やかな味わいが特長です。
1984年にホワイトブランデーとして発売された当時、ロック・水割り・ソーダ割りなどの“氷派”と、フルーツやジュースを加えたカクテルベースの“彩り派”といった楽しみ方の幅広さを表現する造語として、「氷彩」という商品名が付けられました。ぜひ、繁盛店で長年愛されてきた氷彩の、寒くなる季節に合わせた新しい美味しさをお楽しみください。
当社は今後も「お酒」の新しい魅力を提案し、お客様の食中酒ニーズにお応えしていくとともに、新しい市場を創造していきます。
(注1) 350ml換算の出荷数量。（https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000017567/）
(注2)ホワイトブランデー一部使用。ブランデー香料を使用しホワイトブランデーの味わいを表現しています。
■商品概要
1.商品名
サッポロサワー 氷彩１９８４ 華やぎゆず仕立て
2.パッケージ
350ml缶、500ml缶
3.品目
リキュール(発泡酒)
4.アルコール分
7％
5.純アルコール量
350ml缶：19.6g、500ml缶：28g
6.発売日・地域
2025年10月21日(火)・全国
7.参考小売価格
350ml缶：159円、500ml缶：216円※いずれも税抜価格
8.デザイン特長
・ゆずの香味を連想させる淡い黄色の背景色に、ゆずのイラストを追加し、味わいを表現。
9.中味特長
・ワインを蒸留したホワイトブランデー仕立て(注2)のまろやかな口当たり。
・寒くなる季節に合わせた、香り高いゆずで仕立てた華やかな美味しさ。
10.販売計画
10万ケース(350ml×24本換算)
＜消費者の方からのお問い合わせ先＞
サッポロビール（株）お客様センター
TEL 0120-207-800
■「サッポロサワー 氷彩１９８４」について
1984年に発売した「サッポロホワイトブランデー 氷彩」をルーツとする、繁盛店で長年愛されてきた知る人ぞ知るまろやかな味わいのプレーンサワーです。2025年2月から全国で販売を開始しました。シンプルながら完成された、これだけで満足できる味わいが特長です。
サッポロサワー 氷彩１９８４ ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/hyosai1984/