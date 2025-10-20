【ＧＳＩクレオス】推し活雑貨ブランド「fav’s room TOKYO」から、TVアニメ『忘却バッテリー』のキャラクターをモチーフにしたディフューザーが新登場！

株式会社GSIクレオス

株式会社ＧＳＩクレオス（東京都港区／代表取締役 社長執行役員 吉永直明）は、「推し活」にフォーカスした雑貨ブランド「fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）」より、大人気TVアニメ『忘却バッテリー』に登場するキャラクターをモチーフにしたルームディフューザーを、2026年1月19日(月)に新発売いたします。また、本日2025年10月20日(月)より本製品の予約受付を開始いたします。

TVアニメ『忘却バッテリー』の世界観に没入

作中に登場するキャラクターのイメージを香りで表現しました。まるで『忘却バッテリー』の世界に入り込んだような、没入感を味わうことができます。またディフューザーのデザインも正面だけでなく、裏側のデザインまで楽しんでいただける仕様となっております。

■ 予約方法

予約受付開始：2025年10月20日（月）午前10時

予約受付終了：2025年11月14日（金）

下記のサイトにてお申し込みください。

＜予約受付サイト＞

●fav’s room TOKYO公式通販サイト

URL: https://favsroom.base.shop/

※購入者特典あり

●Amazon

URL: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQN1ZHDQ

●アニメイト

URL：https://x.gd/24uvF

その他、お取り扱い家電量販店、ホビーショップ

続報は公式SNS（X: @favsroom / Instagram: @favsroomtokyo）にてお知らせいたします。

＜fav’s room TOKYO公式通販サイト購入者特典＞

fav’s room TOKYO公式通販サイトからご予約・ご購入いただいた方限定で、2連アクリルキーホルダーをプレゼントいたします。

円形パーツサイズ：直径30mm

長方形パーツサイズ：横25mm×縦80mm

キーホルダー部分含めた全長：約125mm

※ノベルティの種類はご注文いただいた商品の種類と対応しております。

※商品1点のご予約、ご購入につき1点ノベルティが付属します。

■ 商品概要（全モチーフ共通）

商品名：『忘却バッテリー』ルームディフューザー （全6種）

店頭/EC発売日：2026年1月19日（月）

価格：4,400円（税込）

内容量：100ml

■各モチーフについて

〇要 圭 ～フルーティムスク～

トップノートは、冷静沈着な「智将」と陽気でひょうきんな「要圭」という相反する二つの姿を、落ち着いたベルガモットと軽やかに弾けるラフランスの香りが交わりながら描き出します。ミドルノートでは、柔らかく香るフリージアが「要圭」の無邪気な優しさを表すように、ふんわりと広がりながら「智将」の緻密さをみせるような余韻を滲ませます。ラストノートは、深い内面の葛藤や成長を思わせるように奥行きのあるパッチェリが広がり、再び野球と向き合う決意と現実の重さを感じさせるような重厚感のあるエレガントムスクがしっとりと広がります。軽快さと知性が折り重なり、掴みどころのない余韻を残す香りです。

〇 清峰 葉流火 ～アクアシトラス～

トップノートは、冷静に淡々と打者を仕留める清峰葉流火のクールな佇まいを、みずみずしくも切れのあるグレープフルーツの香りが鮮烈に描き出します。ミドルノートでは、放つ球が空気を切り裂くようなスパイシーなアニスが鋭く香り立つと同時に、アクアリリーの凛とした香りが、ポーカーフェイスの奥に潜む誰にも負けないという揺るぎない信念を映し出します。ラストノートでは、落ち着きのあるアンバーが穏やかに広がり要圭への絶対的な信頼を想起させます。つづくウォータリームスクのしっとりとした余韻が、多くを語らずとも理解し合える、かつてのバッテリーとしての絆を表します。研ぎ澄まされた鋭さの中に、揺るがぬ意志と信頼が息づく香りです。

〇藤堂 葵 ～ディープグリーン～

トップノートでは、一見荒々しくも実は面倒見の良い人柄を、包容力を感じさせるリーフグリーンと、穏やかな温かみを宿したベルガモットで描きます。ミドルノートでは、目が覚めるような清涼感のあるカシスグリーンの香りが弾け、困難に打ち勝つ芯の力強さを象徴します。さらにペリラのスッキリとした香りが広がり、ストイックに練習に打ち込む努力家な一面をのぞかせます。ラストノートは、どこか不器用ながらもチーム想いで責任感の強い藤堂葵のあり方を示すように、パウダリームスクの温かみのある香りが包み込みます。力強さと優しさが調和し、頼もしさと安心感をもたらす香りです。

〇千早 瞬平 ～フレッシュシトラス～

トップノートは、自身や他者も冷静に分析し戦略を練る、そんな頭脳明晰な千早瞬平の知性を、レモンやオレンジのすっきりとしたシトラスの香りが鋭く表現します。ミドルノートでは、彼の身体能力の高さと持ち前の身軽さを表すように、爽やかなペチグレインとサイプレスが風を切るように香ります。さらにローズの深みが加わり、コンプレックスから成長への葛藤を静かに描き出します。ラストノートは、ジャスミンやセダーウッドのハーバルな香りが包み込むように穏やかに寄り添い、仲間を信頼するような温もりを感じさせます。知性と信頼が織りなす、軽やかでありながら深みのある香りです。

〇山田 太郎 ～ハーバルウッド～

トップノートは、実直に野球に打ち込んできたように堅実でまっすぐな山田太郎の姿を、クラシックレモンの優しく爽やかな香りで表現します。ミドルノートでは、誰に対しても誠実で温かな人柄を表すように、ナツメグやジンジャーがふんわりと広がります。ラストノートは、チームの窮地で仲間を励ますような温かいサンダルウッドの香りが穏やかに広がります。続くウッディーなムスクの深い香りが、思いやりと支え合いの精神思わせるように包み込むように香ります。まっすぐな想いと温かさが重なり、どこかホッとするような心安らぐ香りです。

〇土屋 和季～フローラルバニラ～

トップノートは、内向的な性格をベルガモットの落ち着いた香りで表現します。さらにカシスの甘酸っぱい香りでゲームや漫画などの２次元でも野球を楽しむ姿を表現します。ミドルノートでは、武器である俊足を象徴するように、軽やかなマグノリアとマリーンヴァイオレットの香りが広がり、爽やかな風を感じさせます。ラストノートは、野球に対しての情熱を描くように、ムスクの香りが温かく包み込むように広がると同時に、土屋和季のもつ独特で不思議な世界観を甘いバニラが優しく表現します。ミステリアスな雰囲気が静かに広がり、独特の存在感を放つ香りです。

＠みかわ絵子/集英社・KADOKAWA・MAPPA

■『fav’s room TOKYO POP UP in 渋谷』開催決定

人気アニメ・映画・ゲームのキャラクターをモチーフにしたディフューザーを、発売前にいち早くご覧いただけるポップアップストアを開催いたします。会場では、香り・デザイン・質感など、五感で商品の世界観を体感いただけます。さらに、fav's room TOKYO直販サイト限定のノベルティも実際にご確認いただける特別な機会です。その他、fav's room TOKYOの先行商品も販売予定です。ぜひこの機会にお立ち寄りください。

会場：渋谷モディ 東京都渋谷区神南1丁目21番3号 4階カレンダリウム

期間：2025年11月1日(土)～11月4日(火)

営業時間：11：00-20：00

【ご予約可能商品のタイトル】

『忘却バッテリー』、『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』、

『コードギアス 反逆のルルーシュ』、TVアニメ『進撃の巨人』The Final Season、

『葬送のフリーレン』

※ご予約可能商品のみノベルティの対象となります。

※ノベルティは商品発送の際に同梱させていただきます。

【その他販売商品】

・エヴァンゲリオン ディフューザー

・エヴァンゲリオン ネイルシール

・アデリアレトロ フレグランスマルチバーム

※予約受付、販売商品の店頭ラインナップは予告なく変更する場合がございます。

※展示品はダミーサンプルとなります。商品やノベルティの仕様は予告なく変更する可能性がございます。

最新情報は、fav's room TOKYOの公式X @favsroom をご確認ください。

【fav’s room TOKYO（ファブルームトウキョウ）とは】

「fav’s room TOKYO」 は～「推し活」をもっと身近に～をコンセプトとした、“推し活”雑貨ブランドです。アニメやゲームのキャラクターのイメージを様々な形で表現し、日常的に使用する雑貨を用いて取り入れることで、「推し活」をもっと手軽に楽しんでもらうことを提案しています。また、生活空間になじみやすいデザインを採用することで、日々の暮らしの中に「推し」を感じることができる、幸せな香りの空間を演出します。

「fav’s room TOKYO」のブランド名は、一般的に“お気に入り”などの意味で使われる英語「favorite」の略語であるfav（ファブ）とroomを組み合わせて、「推しの部屋」という意味を持たせています。また言葉の中に「ブルーム(開花)」という音が含まれることから「花開くように推しで溢れる空間」、というイメージで命名いたしました。

【ＧＳＩクレオスとは】

ＧＳＩクレオスは、繊維と工業製品の両事業をグローバルに展開する事業創造型商社です。「次代の生活品質を高める 事業の創造者として 人びとの幸せを実現する」というパーパス（存在意義）のもと、ESG 経営を推進し、社会課題の解決と人びとの幸せの実現を目指しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社ＧＳＩクレオス ホビー部

TEL: 0570-041-223（平日 10：00-12：00、13：00-17：00）

WEB: https://favsroom.base.shop