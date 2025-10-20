10/1(水)よりニトリアプリ、島忠・ホームズアプリに新規入会・購入で500ポイントがもらえる！お買い物をもっとおトクに。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（本社：札幌市北区、代表取締役社長：白井 俊之）は、2025年10月1日(水)より「ニトリアプリ、島忠・ホームズアプリに新規入会・購入で500ポイント獲得できる」入会特典を開始したことをお知らせいたします。

ニトリアプリ、島忠・ホームズアプリに新規入会（本会員登録）後、14日以内にニトリグループで3,000円(税抜)以上をご購入いただくと、翌日以降に500ポイント（60日間の期間限定ポイント）をプレゼントいたします。ポイントは1ポイント1円として、ニトリグループ全店（ニトリ・デコホーム・N＋・島忠）でご利用いただけます。

是非ニトリアプリ、島忠・ホームズアプリに本会員登録いただき、おトクにお買い物をお楽しみください。

ニトリグループでは、お客様により良いお買い物体験をご提供できるよう、今後もサービスの向上に力を入れてまいります。

※アプリ新規入会特典500ポイントは「アプリ本会員登録」し、登録から前後14日以内に「3,000円

(税抜)以上商品のご購入いただくこと」を条件として、条件を全て満たした翌日以降に獲得できます。

※商品代金のみで3,000円（税抜）以上のご購入が必要です。

※サービス料や配送料、タバコ、切手はがき、地域指定ごみ袋などは対象金額に含まれません。

※ニトリネット・シマホネットの場合、弊社からの「配達日のお知らせ」又は「受取日のお知らせ」のメール送信日が購入日となります。

※獲得できるポイントの有効期限は獲得日から60日間です。

※獲得した期間限定ポイントを利用したお会計を後日キャンセルした場合に戻るポイントの

有効期限も、元の期限となります。

※アプリ新規入会特典500ポイントはおひとり様1回のみ獲得できます。

※本特典は予告なく変更または終了する場合があります。

【ニトリアプリのダウンロード・特典の詳細はこちらから】

https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/App/

【島忠・ホームズアプリのダウンロード・特典の詳細はこちらから】

https://www.shimachu.co.jp/app/index.html