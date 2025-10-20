冬にしか、出会えない「サッポロ 冬物語」10月21日(火)数量限定発売
サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ 冬物語」を10月21日(火)に全国で数量限定発売します。
本商品は、季節限定商品のパイオニアとして1988年に発売され、本年で38年目を迎える冬の定番ビールです。小麦麦芽を一部使用した滑らかな口あたりと、ザーツ産の最高級ファインアロマホップをふんだんに使用することで、上質な香りとコクを引き立てました。まろやかなコクとキレの良い後味が、冬の味覚に良く合います。パッケージは、高級感があり冬の到来を直感的に感じられるデザインにすることで、この季節だけの特別感を演出します。缶体裏面には、暖炉のぬくもりと共に味わう贅沢な一杯を表現したイラストを描いています。
冬にしか味わえないロングセラー商品「サッポロ 冬物語」を本年もお楽しみください。
当社は引き続き多様なビールブランドをもつ強みを活かし、様々なお客様のニーズにお応えしていきます。
■商品概要
1.商品名
サッポロ 冬物語
2.パッケージ
350ml缶、500ml缶
3.品目
ビール
4.アルコール分
5.5％
5.純アルコール量
350ml缶：15.4g、500ml缶：22g
6.発売日・地域
2025年10月21日(火)・全国
7.参考小売価格
オープン価格
8.デザイン特長
・高級感があり、冬の到来を直感的に感じられるデザイン。
・裏面には、暖炉のぬくもりと共に味わう贅沢な一杯を表現したイラストをデザイン。
9.中味特長
・小麦麦芽を一部使用した、滑らかな口あたり。
・ザーツ産の最高級ファインアロマホップをふんだんに使用することによる、上質な香りとコク。
