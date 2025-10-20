個人サロンオーナー専用AI「マイサロン社長」リリース──美容業界の経営課題を24時間サポートする、平野由衣氏の知見を学習したAI経営パートナーが誕生

株式会社THA

株式会社THA(https://tha-inc.com/)（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子）は、美容業界の個人サロンオーナー向けに特化したAI経営相談サービス「マイサロン社長」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

本サービスは、個人サロン業務支援アプリ「マイサロンバディ」の開発者であり、現場経験豊富なBEBU株式会社(https://bebu-inc.com/)代表・平野由衣氏の思考パターンと専門知識を学習したAIが、美容業界特有の経営課題に24時間365日対応する画期的なサービスです。

【開発背景】「好き」だけでは続かない──美容業界の現実と課題

個人サロンオーナーの多くは、「技術が好き」「お客様を美しくしたい」という純粋な想いから独立します。しかし現実は、経営ノウハウが不足したまま一人で事業運営を行い、財務管理や集客に悩み、最終的に疲弊してしまうケースが後を絶ちません。

平野由衣氏自身も「最初は完全に感覚だけで経営していた」と振り返り、数字の管理を後回しにした結果、将来への不安を抱えた経験があります。全国20名以上のサロンオーナーとの対話を重ねる中で、「これは仕組みが変わらないとダメだ」という強い使命感から「マイサロン社長」の開発に至りました。

【サービス特徴】

美容業界に特化した専門性の高いAI経営アドバイザー

1. 現場経験に基づく実践的アドバイス

- 平野由衣氏の豊富な現場経験と経営知識をAIに学習- 理論だけでなく「現場で本当に使える」実践的なアドバイスを提供- 美容業界特有の季節変動や顧客心理を考慮した戦略提案

2. 24時間365日対応の気軽な相談環境

- LINEを通じていつでも経営相談が可能- 「数字が苦手」「経営初心者」でも理解できる分かりやすい説明- 感覚的な不安から具体的な数値分析まで幅広くサポート

3. 多角的な経営サポート機能

- 財務管理：売上分析、原価計算、利益率改善のアドバイス- マーケティング：集客戦略、リピート率向上、SNS活用法- オペレーション：予約管理効率化、顧客満足度向上策- メンタルサポート：経営者としての心の支えとしても機能

4. 段階的成長をサポートする学習機能

- オーナーのレベルに合わせたアドバイス調整- 成長段階に応じた課題設定と解決策提案- 継続的な振り返りと改善サイクルの構築

【マイサロン社長の導入効果】

【代表者コメント】

- 経営への意識変革：感覚経営からデータに基づく経営への転換- 業務効率向上：日常的な経営判断の迅速化と質の向上- メンタル面でのサポート：経営者としての孤独感解消と自信向上- 持続的成長の実現：技術に集中しながら経営力も身につけられる環境

BEBU株式会社 代表取締役 平野由衣 コメント

「美容は人を笑顔にする素晴らしい仕事です。でも、それを『続ける』には経営力が必要。私自身が感覚だけの経営で苦しんだ経験があるからこそ、同じような悩みを抱える方々に『ひとりじゃない』と感じてもらえるパートナーを作りたかった。『マイサロン社長』が、技術者としての情熱と経営者としての冷静さを両立させるお手伝いができれば嬉しいです。数字が苦手でも、経営初心者でも大丈夫。一緒に成長していきましょう」

株式会社THA 代表取締役 西山朝子 コメント

「平野様の現場での貴重な経験と、美容業界への深い愛情を『AI社長』技術で多くの方にお届けできることを大変光栄に思います。個人サロンオーナー様が本来の技術に集中しながら、持続可能な経営を実現できるよう、AI技術で全力サポートしてまいります。美容業界の発展と、オーナー様一人ひとりの成功を心より願っております」

【サービス概要】

サービス名：マイサロン社長

提供開始：2025年7月（正式リリース）

対象：個人経営の美容・ネイル・アイサロンオーナー

主な機能：経営相談／財務アドバイス／マーケティング支援／メンタルサポート

利用方法：LINE経由でのチャット形式

料金：月額制（詳細は公式サイトにて）

公式サイト：https://mysalon-ceo.com （近日公開）

【BEBU株式会社について】- 代表者：平野由衣- 事業内容：個人サロン向け業務支援サービス開発・提供- 主要サービス：マイサロンバディ（予約・顧客・売上管理アプリ）- ビジョン：技術者と経営者を両立できる美容業界の実現【株式会社THAについて】

株式会社THAは、「日本を支える勇者たちに最強の強化魔法を」のビジョンのもと、AI技術を中心にさまざまなIT・クリエイティブ技術を提供し、企業の業績向上を支援しています。

2023年8月のサービス提供開始以来、豊富な導入実績とノウハウを蓄積しています。

AI社長サービスページ：https://ai-syacho.com/

