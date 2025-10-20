Pasco×日本ハム×雪印メグミルクのコラボ決定！『ヨルパン部presents 朝の定番食材たちで「夕食応援プロジェクト」』10月20日（月）始動

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、夜（夕食）にパンを食べることを「ヨルパン」として提唱し、世の中に広めるべく活動している「ヨルパン部」の取り組みの一つとして『ヨルパン部presents 朝の定番食材たちで「夕食応援プロジェクト」』を開始します。

Pascoは、「ヨルパンで夕食をもっと手軽に楽しく！」をテーマに、「夕食×パン」という新しい食スタイルを提案することで、慌ただしい日常の中の夕食時間を応援しています。そこで今回、パンをはじめ、長きにわたって忙しい朝の食卓を応援してきた食材なら、きっと夜のキッチンでも皆さまの頼れる味方になるのでは！と考え『ヨルパン部presents 朝の定番食材たちで「夕食応援プロジェクト」』を実施することとしました。

Pasco公式Xアカウントの投稿にてプロジェクト応援メンバーを募ったところ、Pasco、日本ハム、雪印メグミルクの3社の企業の垣根をこえたコラボが決定。特設サイトで夕食をもっと手軽に、おいしく楽しむアイデアを提案する他、XおよびWEBで、各社の商品詰め合わせや自動調理器が抽選で合わせて100名様に当たる2つのキャンペーンを同時開催いたします。

１．『ヨルパン部presents 朝の定番食材たちで「夕食応援プロジェクト」』特設サイト

朝の定番食材で楽しむ夕食スタイルとして、おすすめの食材や夜メニューへのアレンジレシピを提案します。キャンペーン情報もご確認いただけます。

▼『ヨルパン部presents 朝の定番食材たちで「夕食応援プロジェクト」』特設サイト

https://www.pasconet.co.jp/yorupan-pjt2025/

公開期間 2025年10月20日（月）10：00から12月26日（金）11：59まで

２．「夕食応援プロジェクト」２つのキャンペーン

Xにて開催！＜「朝の定番食材たちで夕食応援」フォロー＆リポストキャンペーン＞

■応募期間・賞品・当選者数

１.10/20（月）～11/2（日）23：59

【夕食応援パンセット（Pasco）】 30名様

・超熟 4枚スライス

・超熟フォカッチャ 5個入

・超熟イングリッシュマフィン 4個入

各1袋

２.11/3（月）～11/16（日）23：59

【夕食応援ウインナーセット（日本ハム）】 30名様

・シャウエッセン(R)

・シャウエッセン(R) おいちぃず

・シャウエッセン(R) 夜味

各1袋

３.11/17（月）～11/28（金）23：59

【夕食応援チーズセット（雪印メグミルク）】 30名様

・雪印こんがり焼ける とろけるスライス

・雪印こんがり焼ける とろけるスライス グラタン風味

・雪印北海道100 クリームチーズ

各1袋

計3回実施し、総計90名様に各社の商品詰め合わせが当たります

■応募方法

3社に関連する以下の公式Xアカウントをすべてフォローし、Pasco公式Xアカウントのキャンペーンお知らせ投稿をリポストしてご応募ください

＜公式Xアカウント＞

・Pasco公式アカウント（＠Pasco_jp）

・シャウエッセン公式アカウント（@schauessen_nh）

・雪印メグミルク公式アカウント（＠megmilk_snow）



■当選発表

厳正な抽選の上、当選者にのみPasco公式Xアカウント（@Pasco_jp）からのダイレクトメッセージにてご連絡いたします

WEBにて開催！＜時短ライフハック大募集キャンペーン＞

■応募期間

10月20日（月）～11月28日（金）23：59

■賞品・当選者数

レコルト 自動調理ポット 10名様

■応募方法

Xにて下記の公式アカウントを１つ以上フォローいただき、「夕食応援プロジェクト」特設サイトにアクセスし、応募フォームより夜の時間を時短にするための工夫やアイデアと必要事項を入力してご応募ください

＜公式Xアカウント＞

・Pasco公式アカウント（＠Pasco_jp）

・シャウエッセン公式アカウント（@schauessen_nh）

・雪印メグミルク公式アカウント（＠megmilk_snow）

■当選発表

賞品の発送をもって代えさせていただきます

３．コラボ企業、ブランド紹介日本ハム株式会社（シャウエッセン(R)）

加工食品を中心に多彩な商品を展開するメーカーです。看板商品の一つであるシャウエッセン(R)は、旨味とコクたっぷりのあらびきポーク肉を天然の羊腸に詰めた本格的なあらびきウインナーとして、幅広い世代から支持されています。

雪印メグミルク株式会社

主に牛乳や乳製品、デザートなどを展開するメーカーです。「雪印北海道バター」「ネオソフト」「６Ｐチーズ」「さけるチーズ」など多くの人気商品を製造・販売しており、お客様の日々の食生活に栄養と豊かさをお届けしています。

４．プロジェクト、キャンペーンに関するお問合せ

Pasco SNSキャンペーン事務局

メールアドレス：pasco-sns@pasconet.co.jp

【対応期間】2025年12月25日（木）まで

※お問い合わせの際は、件名に『「夕食応援プロジェクト」について』と記載をお願いします。

※いただいたメールは平日9：00～17：00に拝見しております。