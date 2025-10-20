¡ÚµÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¡Û¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¥ï¥¯¥»¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡¡ÃÏ°è¤ÎÄ©Àï¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®
µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤òµòÅÀ¤ËÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊÄÌ¾Î¡§¤³¤æºâÃÄ¡¢½êºßÃÏ¡§µÜºê¸©»ùÅò·´¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§²¬ËÜ·¼Æó¡Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¿·ÉÙÄ®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¶¦ÁÏ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦°ìÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡×¿·ÉÙÄ®¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÈÄ©Àï¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡É¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ø
¿·ÉÙÄ®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¡¢¤³¤æºâÃÄ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸µµ¤¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Á´¹ñ¤Îµ¯¶È²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¤¬½¸¤¦¶¦ÁÏ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¡×¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡Ûhttps://waccel.com/collaborator/otomi-chan/
¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¶È³¦¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê´ë²è¤Ïº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÄ©Àï¤¹¤ëÄ®Ì±ÂåÉ½¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥á¥ó¥È
¿·ÉÙÄ®¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó
¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤ï¤¿¤·¤Ï¿·ÉÙÄ®¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éÃç´Ö¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ªÀèÆü¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤Ã¤Á¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡ª¡×
¡Ú¼èºà¥Úー¥¸¡Ûhttps://waccel.com/column/otomichan_20250913/
¢£ ¥ï¥¯¥»¥ë¤È¤Ï
Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡½»Ã«ÃÎ¸ü»á
¡Ö¥ï¥¯¥»¥ë¡×¤Ï¡¢Ì´¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÃç´Ö¤È¶¦¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£ ÃøÌ¾¿Í¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¡¢YouTubeÅù¤Ç¤ÎÈÖÁÈÇÛ¿®¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹Ö±é²ñ¡¢½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁÏ½Ð¡¢ÂÐÃÌ¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÀ©ºî¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÅ¸³«Ãæ¡£
Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë½»Ã«ÃÎ¸ü»á¤Ï¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー»ö¶È¤ò¤¹¤ë¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦¤Ë½¾»ö¡£¿ôÉ´¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦Ãæ¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¯¥»¥ë¼çºÅ¼Ô¤ÎÅèÂ¼µÈÍÎ¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¡£ÅèÂ¼µÈÍÎ¤µ¤ó¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢2017Ç¯¤ËÆÈÎ©¡¦Ë¡¿ÍÀßÎ©¡£ ¸½ºß¤ÏTech·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¼Ò¤Î·Ð±Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¥ï¥¯¥»¥ëÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ú¥ï¥¯¥»¥ë¸ø¼°HP¡Ûhttps://waccel.com/
¢£½»Ã«»á¥³¥á¥ó¥È
ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥ï¥¯¥»¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¯¥»¥ë¤Ç¤ÏÃÏ°è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥È¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÜºê¸©»ùÅò·´¿·ÉÙÄ®¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿"INTER NATIONALFESTIVAL 2025"¤Ë¤â¥á¥Ç¥£¥¢¶¨ÎÏ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÃÏ°è¡ßÄ©Àï¡É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¶¦¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚINTER NATIONALFESTIVAL 2025¡Ûhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000052391.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000194.000052391.html))
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖÀ¤³¦°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡×¤ò·Ç¤²¤ë¿·ÉÙÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ©Àï¤ÎÎØ¤òÁ´¹ñ¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ï¥¯¥»¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÃÏÊý¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½
2017Ç¯4·î¤Ë¡¢µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÃÏ°è¾¦¼Ò¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦°ì¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢1Î³1,000±ß°Ê¾å¤Î¡Ö¿·ÉÙ¥é¥¤¥Á¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÇÀ»ºÊª¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ç³°²ß¤ò²Ô¤®¡¢Ä®¤ä¿Íºâ°éÀ®¤ËºÆÅê»ñ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç´´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±Ä¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤ÇÎß·×100²¯±ß°Ê¾å¤Î´óÉí³Û¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÉÙÄ®¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤äÀ¸³èÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ»öÎã¡§Æü·Ð¿·Ê¹¡¿Æü·ÐMJ¡¿Forbes JAPAN/»ö¶È¹½ÁÛ¡¿¥½¥È¥³¥È¡¿TURNS¡¿ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡¿Á´¹ñÇÀ¶È¿·Ê¹ ¤Û¤«
¿·ÉÙÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡§https://furusato-shintomi.jp/