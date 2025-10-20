サッポロ生ビール黒ラベル「北陸かにデザイン缶」10月21日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール（株）は、サッポロ生ビール黒ラベル「北陸かにデザイン缶」を10月21日(火)に東海北陸7県で数量限定発売します。

本商品は、北陸エリアで毎年11月に解禁日を迎える蟹漁にあわせて発売します。また震災復興へ向けた支援を目的に、本商品の売上1本につき1円をＪＦいしかわに寄付することで石川県の漁業関係者の皆さまを応援します。

パッケージには、北陸の冬の風物詩であるズワイガニを大きく配置し、北陸のかにの新鮮さとおいしさを表現しました。



当社は、本商品を通じて地域の活性化に貢献できることを願っています。

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「北陸かにデザイン缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶

3.発売日・地域

2025年10月21日(火)

石川県、富山県、福井県、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県

4.価格

オープン価格

5.デザイン特長

北陸の冬の風物詩であるズワイガニを大きく配置し、北陸のかにの新鮮さとおいしさを表現。

6.販売計画

18,000ケース（350ml×24本換算）

7.寄付贈呈先

JFいしかわ-石川県漁業協同組合-

【JFいしかわ-石川県漁業協同組合-】

地域の水産振興を旨として、組合員の相互扶助の精神に基づき、協同して組合員の事業及び生活のため、その経済的・社会的地位の向上を図ることを目的として、販売・購買・指導・共済の事業を行っています。

石川県漁業協同組合公式サイト :http://www.ikgyoren.jf-net.ne.jp/index.html■サッポロ生ビール黒ラベルについて

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生した、本年で発売から49年目を迎えるロングセラーブランドです。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスと、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

黒ラベル公式サイト :https://www.sapporobeer.jp/beer/

