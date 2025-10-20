“Slow Photo”の子ども写真、スタジオコフレが愛知県4店舗目となる「名古屋名東スタジオ」を2025年11月3日(月)にオープン！

株式会社キャラット01_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ_main

株式会社キャラット(本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：佐野 隆之)は、運営するプライベート型フォトスタジオ「スタジオコフレ」の48店舗目として、愛知県4店舗目となる「スタジオコフレ名古屋名東スタジオ」を2025年11月3日(月)にオープンいたします。

お子さまの成長の軌跡は、特別な空間でリラックスして残していただきたい。「手軽でスピーディーな“ファストフード”とはひと味違った“スローフード”を選ぶように、ひとりひとりのペースで撮影出来たら…」という想いからうまれたのが“Slow Photo”のスタジオコフレです。2012年のブランド誕生からずっと、プロの手による内装デザインとコフレオリジナルのお⾐装、プライベート空間での撮影による極上のお写真がスタイリッシュなママたちに支持され続けています。

出店の背景

この度オープンするのは名古屋市名東区の「名古屋名東スタジオ」です。名東区は名古屋市の中でも特に交通アクセスが良く、地下鉄東山線で乗り換えなしで名古屋駅や栄駅にアクセス可能です。また高速道路のインターチェンジも近く、車でのアクセスにも便利です。また新興住宅地の開発も盛んで、急速に発展しています。緑豊かな公園や緑地が充実しており、都市部の利便性がありながらも自然の中でゆったりした生活を送れるため、若年層からファミリー層、シニア層まで幅広い層に人気のエリアです。

02_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

名古屋名東スタジオは名古屋駅や栄駅から20分前後の一社駅または上社駅から徒歩約20分。バスでのアクセスでは「若葉台」のバス停より徒歩1分です。駐車場も4台を完備しており、小さなお子様のいるファミリーのお車移動も容易です。

名古屋名東スタジオの特徴

１：コンセプトは【Ma Ballade】

フォトジェニックな空間スタイリングを生み出すのは当社内のフォトスタジオスタイリングのプロ集団。スタジオコフレは、お店ごとに異なるコンセプトに基づき、ひとつひとつ内装を施工しています。

名古屋名東スタジオのコンセプトは、フランス語で「わたしだけの小さなうた」を意味する【Ma Ballade】- マ・バラード -。今日の冒険の足あと、ふとした笑顔、そして「パパ」「ママ」と呼ぶ声。そのすべてが大切な思い出のメロディとなり、お子さまの心にずっと残り続けますように。家族で過ごす時間が音楽のようにやさしく流れる、心地よいひとときを過ごせるスタジオが広がります。

03_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

スタジオコフレのスタジオは、好奇心いっぱいでくるくる変わるお子さまの愛らしい表情を一瞬たりとも逃さずお写真に仕上げられるよう、どこを切り取っても画になるように計算し尽くされています。名古屋名東スタジオには⾊彩や質感にこだわった5つのセットがあり、それぞれに⾊味を統一した「ワントーンフォト(R)」（※1）の世界観が広がります。

※1 「ワントーンフォト」は、株式会社キャラットの登録商標です。



2．レンタル可能なオリジナル⾐装やオリジナルアイテムで、コフレだけの特別な撮影を

特別な日を彩る和洋のお⾐装にこだわり抜いているのもコフレの大きな特徴です。国内外のアンティークやブランド品の買い付け、オリジナル衣装など、コフレならではの充実したラインナップです。

04_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

特に、ビンテージとは異なる味わいのコフレオリジナル和装は七五三撮影でも大変人気が高く、ごきょうだいやご家族様のトータルコーディネートのご提案や、お⾐装のレンタルも可能です（※2）。お宮参りの産着レンタルサービスも承っており（※3）、撮影前後1か月の期間であれば無料でご利用いただけます。

05_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

また、1歳の誕生日の行事として親しまれている「選び取り」では、コフレオリジナルの「選び取りカード」をご用意しており、選んだカードと手足型を一緒にディスプレイできる台紙プレゼントが人気の撮影メニューの一つです。

06_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

ベビー向けからお誕生日撮影にぴったりのドレス、男女でお召しになれるセットアップなどの和洋オリジナル衣装まで、オリジナルアイテムが叶える特別なお写真はコフレならではの世界観。さらに、お気に入りのお衣装やおもちゃなどのお持ち込みアイテムとの撮影も叶えられます。

※2 シーズンやお⾐装によりレンタル料金は異なります。

※3 ご予約や内金など、各種条件があります。

3．安心のプライベート空間での撮影風景を、スマホで残すことも可能

撮影中、スタジオをご家族だけの貸し切りにできるコフレでは、お子さまも親御さまもゆったり過ごせることから、マタニティ撮影、人見知り・場所見知りの時期に重なる撮影でも、安心してお過ごしいただけます。

07_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

さらに、撮影中のスマホやビデオカメラでの動画および写真の撮影が可能なことも、スタジオコフレの大きな特長の１つです。イキイキと楽しんでいる様子がわかる撮影風景は、極上のお写真と共に家族の宝物に。

撮影に立ち会えなかったおじいちゃまおばあちゃまにも、お写真のプレゼントと共に撮影風景のムービーをお見せすると一層喜んでいただけます。お食い初め・お宮参り・節句・誕生日・七五三・入園入学などのお子様の成長の節目の撮影を通し、これからもより多くの方に笑顔を届けたいと考えております。

名古屋名東スタジオオープン記念キャンペーンおよびイベント概要

この度のオープンを記念し、以下のキャンペーンおよびイベントを開催いたします。

【１】早期予約限定七五三プラン08_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

◆予約期間：2025年9月3日（水）～2025年11月2日（日）

◆撮影期間：2025年11月3日（月）～2025年12月28日（日）

◆予約特典：2025年11月2日（日）までのご予約で七五三着物レンタル8,800円（税込）オフクーポンプレゼント（※4）

※4 2025年12月31日まで有効。2025年11月1日～2025年11月30日は対象外。

（１）753フォトブックプラン

◆プラン内容：

・データ75カット

・A４フォトブック１冊

・メインのお子様１名さま分のソロ写真

・メインのお子様衣装２着付き

・きょうだい衣装１着付き

・メインのお子様１名さま分の着付け、ヘアセット（２スタイル）

・送料１ヶ所

◆価格：39,600円（税込）

(２）753スフレプラン

◆プラン内容：

・データ90カット

・アルバムスフレ１冊

・ウッドフレームA５サイズ１個

・メインのお子様１名さま分のソロ写真

・メインのお子様衣装２着付き／きょうだい衣装２着付き

・メインのお子様１名さま分の着付け、ヘアセット（２スタイル）

・ごきょうだい様２名さま分の着付け

・送料１ヶ所

◆価格：48,400円（税込）

（３）753着物フォトプラン

◆プラン内容：

・データ90カット

・アルバムスフレ１冊

・キャンバスボードA４サイズ１個

・メインのお子様１名さま分のソロ写真

・メインのお子様衣装２着付き

・きょうだい衣装２着付きまたはウッドマグネット４個セット

・メインのお子様１名さま分の着付け、ヘアセット（２スタイル）

・ごきょうだい様２名さま分の着付け、ヘアセット（２スタイル）

・パパママ着付け付き

・ママヘアセット付き

・送料１ヶ所

◆価格：66,000円（税込）

※各プランともその他キャンペーンとの併用は不可

【２】ベビーフォトプラン09_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

◆撮影期間：2025年11月3日（月）～2025年12月28日（日）

◆対象：０歳～２歳未満のお子さま

◆早期予約特典：2025年11月2日（日）までのご予約で「A5フォトブック」をプレゼント（※4）

※4 ご購入金額40,000円（税込）以上の場合に限ります

（１）babyプラン

◆プラン内容：

・データ35カット

・メインのお子様１名さま分の衣装2着付き（85cm和装または洋装または私服）

・かぞくやきょうだいは私服での写り込み可能

・選び取りカード、手足型台紙プレゼント

◆価格：24,200円（税込）

（２）babyフォトブックプラン

◆プラン内容：

・データ45カット

・A4フォトブック１冊

・メインのお子様１名さま分の衣装2着付き

・きょうだい衣装１着付き

・データ30カット追加またはパパママ着付け

・選び取りカード、手足型台紙プレゼント

・送料１ヶ所

◆価格：42,350円（税込）

（３）baby着物フォトプラン

◆プラン内容：

・データ75カット

・アルバムスフレ１冊

・メインのお子様１名さま分の衣装2着付き

・きょうだい衣装２着付きまたはウッドマグネット４個セット

・パパママ着付け付き

・ママヘアセット付き

・選び取りカード、手足型台紙プレゼント

・送料１ヶ所

◆価格：59,400円（税込）

※撮影メニューは混在可能（例：節句＆バースデー等）

※その他キャンペーンとの併用は不可

※クーポンはご利用可能

スタジオコフレ名古屋名東スタジオ詳細

【店名】スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

【住所】〒465-0017 愛知県名古屋市名東区つつじが丘619

【電話番号】050-1864-0671

【営業時間】9:00～18:00

【定休日】火曜日・木曜日(祝日除く)

【URL】 https://coffret-p.jp/studio/nagoyameito

【Instagram】 https://www.instagram.com/studiocoffret_nagoyameito

※店舗の営業時間および営業日に変更がある可能性がございます。詳細はwebサイトをご確認ください。

11_スタジオコフレ名古屋名東スタジオ

※本プレスリリースの画像は、全て他スタジオでのイメージカットです

12_スタジオコフレStudio Coffret（スタジオコフレ）

完全プライベートの空間を2時間使用でき、リラックスした雰囲気の中でお子様の自然な姿を撮影できます。ヘアメイクはもちろん、インテリアや一部衣装もコフレオリジナルで取り揃えています。毎年撮影に訪れる根強いファンも。



URL：https://coffret-p.jp/