“高市トレード”巻き戻しで金価格が最高値を更新！国際宝飾展で“実物資産”が注目の的に。

「国際宝飾展 秋」では、金ジュエリーが多数出展予定。“金ブーム”最前線を取材可能。

「高市トレード」巻き戻しの影響で日経平均が急落し、投資家が“安全資産”を求める動きが加速しています。なかでも金（ゴールド）は最高値を更新し、実物資産としての金ジュエリーにも熱い視線が注がれています。

金価格の上昇を背景に、貴金属などの買取を行う専門店では来店客が急増。小判やメガネ、金歯など、この1週間で約3,000万円分の金製品を買い取る店舗もあり*、個人レベルでも“金への回帰”が進んでいる様子がうかがえます。

こうした動きのなか、10月29日（水）～31日（金）にパシフィコ横浜で開催される「国際宝飾展 秋」では、実物資産としての金ジュエリーが多数出展予定。今まさに注目を集める“金ブーム”の最前線を取材できる場となっています。会場では、金ジュエリーを出展する担当者や、実際に買付をする来場者に直接取材が可能です。ぜひ、ご取材にお越しください。

取材の事前登録・問合せをする :https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTK/?lg=jp&tp=press&ec=IJT&utm_campaign=prtimes_1017&utm_medium=referral&utm_source=intex

出展製品を一部ご紹介

【限定発行】純金コインを使用したペンダント

毎年限定で発行されるオリジナル純金コインを使用したペンダント。なんと、在庫が残り僅かであり早い者勝ち！シンプルなものからデザインのあるものまで、バリエーション豊かに取り揃えています。社名：（株）三浦製作所

金の価格が高騰する前に制作！10.26グラムの金を使用したネックレス

メキシコ産ファイアーオパール9.84カラットとダイヤモンド0.54カラットをあしらったネックレス。金価格高騰前に制作されたため、現在の市場価値から見ても非常にリーズナブルな価格となっています。社名：（有）スダマ

スイスの地金メーカーが発行したK24純金ペンダント

世界的に信頼性の高いスイスの地金メーカーが発行したK24純金インゴット5グラムを、K18オリジナル枠に美しくセットしたペンダントトップ。総重量は約5.75グラム。新品未使用の希少品として、金の価値とデザイン性を兼ね備えた一品です。

社名：AAROHI CO. LTD.

この他にも、金を使用したジュエリー・パーツなど４００社 ８１万点が出展。ご取材テーマに合わせてご提案可能です。

ご取材をご希望の方は、下記より事前にお申し込みをお願いいたします。

＜展示概要＞

国際宝飾展【秋】

会期：2025年10月29日[水]～31日[金]

会場：パシフィコ横浜

主催：RX Japan 株式会社

HP：https://www.ijt.jp/autumn/ja-jp.html

来場をご希望の方はこちら：https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTA/?lg=jp&tp=inv_qr&ec=IJT&em=prtimes1017(https://regist.reedexpo.co.jp/expo/IJTA/?lg=jp&tp=inv_qr&ec=IJT&em=prtimes1017)

