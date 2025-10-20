【煮込みの代表】とろける厚切り豚バラ肉と味しみ大根を豪快な丼で！「豚バラ大根丼」肉めし岡もとに新登場

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、「肉めし岡もと」にて、「豚バラ大根」を、2025年10月22日(水)より期間限定で販売を開始いたします。




肉めし岡もと公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/


とろける厚切り豚バラ肉に、味しみ大根がたまらない！



肌寒くなるこれからの季節、恋しくなるのがアツアツの煮込み。煮込みの代表「豚バラ大根」を、肉めし岡もとらしく豪快な丼に仕上げた「豚バラ大根丼」を期間限定で販売いたします。


主役は、150gもの厚切り豚バラ肉。肉めし岡もと秘伝のタレで、繊維がほどけるほどにやわらかく、箸でスッと切れるまでじっくりと煮込みました。


脇を固めるのは、じゅわっと味しみ大根と煮玉子。ご飯を覆い隠すように豪快に盛り付けた、食べ応え抜群の一杯です。


■【肉量1.5倍】もっと食べたい方へ肉盛りもご用意

「やわらかい厚切り豚バラ肉をもっと食べたい！」という方のために、豚バラ肉を通常の1.5倍に増量した「肉盛り！豚バラ大根丼」もご用意いたしました。


じっくり煮込んだとろとろの豚バラ肉を思う存分お楽しみいただけます。


商品概要



・豚バラ大根丼 900円(税込990円)




・肉盛り！豚バラ大根丼 1,100円(税込1,210円)




・その他メニュー




販売概要



■販売開始日
2025年10月22日(水)より期間限定



肉めし岡もと 新橋店


所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号
営業時間 11:00～22:00
席数 21席
電話番号 03-6268-8021　


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018



肉めし岡もと 御徒町店　


所在地 東京都台東区上野4-1-2　


営業時間 11:00～22:00　


席数 18席　


電話番号 03-5812-4665　


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025　


※御徒町店は、券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。



肉めし岡もと 足立入谷店　


所在地 東京都足立区入谷8-1-35


営業時間 10:30～22:00
席数 40席　駐車場 18台
電話番号 03-5809-4886　


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2026


※足立入谷店は、お持ち帰りのみ券売機でのお会計となります。食券を購入後、番号でお呼びしますので出来上がりまでお待ちください。



肉めし岡もと 溝の口店
所在地 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18　志村ビル1階　


営業時間 11:00～22:00　


席数 25席
電話番号 044-874-0678　


店舗情報


https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030　


※溝の口店は券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。


「肉めし 岡もと」3つのこだわり



カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、それが肉めし。
1. 主役はこだわりの割り下に秘伝のかえしで、丁寧に柔らかく煮込まれた肉・豆腐
2. じっくり煮込んだ大根や煮玉子は、主役を支える名脇役
3. 特製辛味だれと刻み薬味で、最後のひと口まで味わい深い一杯



【看板メニュー】
■肉めし 690円(税込759円)




【その他メニュー】


■特肉めし 890円(税込979円)




■塩肉めし　790円(税込869円)




■焼きもつ煮定食　980円(税込1,078円)




■チャーシューエッグ定食 1,190円(税込1,309円)


たまごスープ付




会社概要





「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」
他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。

株式会社トビラダイニング
代表者：代表取締役社長 布施 裕康


所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F
設立日：2022年9月1日
業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営
URL：https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16


アークランドサービスホールディングス株式会社について





アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。
とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で798店舗（2025年9月末日現在）を展開。
今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。



商号：アークランドサービスホールディングス株式会社


代表者：代表取締役社長 坂本守孝


所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階


創業：1993年3月2日


事業内容：外食事業


資本金：1,932百万円


URL：https://www.arclandservice.co.jp/