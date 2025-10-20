【肉汁餃子のダンダダン】スタッフ総勢2500名の中から選出されたメンバーによる年に一度の祭典「2025年 最強店舗営餃」開催！

株式会社NATTY SWANKYホールディングス

株式会社NATTY SWANKYホールディングスの子会社である株式会社ダンダダン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:井石 裕二)は「粋で鯔背な店づくり」を理念に、肉汁餃子のダンダダンを全国で運営しており、餃子とビールを主役としてゆっくり楽しめるお店を創りたいという想いで、2011年に東京調布市で創業しました。

2025年10月22日(水)から24日(金)の3日間、肉汁餃子のダンダダン調布総本店で「2025年 最強店舗営餃」を行います。

経営理念に含まれている”粋で鯔背”の体現者として、スタッフ総勢2500名の中から選出された最強メンバーによる営餃（営業）です。

開催概要

期間： 2025年10月22日(水)～24日(金)

時間：11:45～24:00

場所：肉汁餃子のダンダダン調布総本店（東京都調布市布田1-44-4 FRANK1ビル）

アクセス：調布駅 徒歩2分

予約：可能

最強店舗営餃とは

「最強店舗営餃」とは、経営理念に含まれている”粋で鯔背”の体現者として、スタッフ総勢2500名の中から選出された最強メンバーによる、肉汁餃子のダンダダンの営餃（営業）です。

1年に1度、原点回帰し、自分たちの仕事を振り返り、お客様にとって更に快適な営餃を確認し合うために、2015年に始まりました。

推薦や立候補で集まったスタッフが接客や餃子の焼き方などの選考会を経て、ダンダダンブランドを示すプロフェッショナルとして15名が選抜されました。

そして創業の地である調布に集結し、最高の営餃を披露し、肉汁餃子のダンダダンの『在るべき姿を体現』します。

その姿を通してお客様には最高の体験を、そして飲食の仕事の可能性と人が輝く組織の在り方をお見せできたらと思います。

ホスピタリティ溢れる接客や調理でお客様をおもてなしいたしますので、粋で鯔背な営餃をご覧ください。

肉汁餃子のダンダダンとは

老若男女が日常的に餃子とビールを楽しめる店を作りたいという想いで、2011年1月に東京都調布市にオープンした、元祖肉汁餃子のお店です。

「街に永く愛される、粋で鯔背な店づくり～期待以上が当り前､ それが我等の心意気～」を理念に掲げ、一時の繁盛ではなく、その街の人々に永く愛される店づくりに努めています。

会社概要

株式会社ダンダダン

代表取締役社長：井石裕二

本社：東京都新宿区西新宿1-19-8 新東京ビル7階

事業内容：ギョーザ居酒屋「肉汁餃子のダンダダン」全国に運営

URL：https://www.dandadan.jp/

