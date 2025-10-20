“子どもと働ける会社”が岐阜に。株式会社ITreat の 「子連れ出勤制度」とは？

「ママ、今日は一緒に出勤だね！」新制度で叶える新しい働き方

株式会社ITreat

保育園の急な休園や一時保育の予約が取れない――そんな“日常の小さなピンチ”を救うため、株式会社ITreatは困ったときの「子連れ出勤制度」を導入しました。

この制度は、社員が子どもと一緒に安心して出勤できる仕組みで、オフィス内には安全なキッズスペースやおもちゃを設置。子どもたちが笑顔で過ごせる環境を整えることで、親も仕事に集中できるよう配慮しています。

背景にあるのは、「子育てのためにキャリアをあきらめてほしくない」という企業の想い。

共働きが当たり前となった今、子育てと仕事を両立できる制度は、単なる福利厚生を超えた“働き方の新しいスタンダード”として注目されています。

制度導入以降、社員同士の助け合いが自然に生まれ、社内には温かい空気が広がっています。

ITreatは今後も、子育て世代が安心してキャリアを築けるよう、柔軟な働き方の選択肢を増やし、家族も会社も笑顔になれる社会づくりを目指します。

制度のポイント

- 急な保育園の休園や一時保育の予約が取れないときでも、安心して出勤できる柔軟性- 社内には子ども専用の安全スペースやおもちゃを完備- 社員同士の理解と協力で、仕事と子育てを無理なく両立社員の家族同士の交流の機会になっています社員の声

「一時保育の予約が取れず、今日は休まないといけないかもしれないと困っていたとき、”連れてきたらいいよ！”と言ってもらえて本当に助かりました。家に帰ってから”お母さんと一緒にお仕事に行った！”と自慢げに話す子どもの姿を見て、子どもにとっても良い機会になったと思いました。子育て中の社員も多いので、制度があるというだけでなく、周囲の配慮があることも心強かったです。」

今後の展望

お子さんと同じ席で業務に取り組む社員の様子

株式会社ITreatは、子育て世代の社員が安心してキャリアを築けるよう、これからも柔軟な取り組みを広げていきます。

子どもの成長にあわせて働き方を選べる制度づくりや、子どもと過ごせる社内イベントを計画し、自然とコミュニケーションが生まれる明るい職場を目指します。そんな温かい空気をこれからも大切にしながら、社員一人ひとりが「自分らしい働き方」と「大切な人との時間」を両立できる未来を描いていきます。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159384/table/4_1_144085503521f23875182c6a75aef755.jpg?v=202510201027 ]