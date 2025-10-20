サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ジェッツ缶」10月21日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業であるサッポロビール（株）は、サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ジェッツ缶」を10月21日(火)に千葉県を含む1都8県にて数量限定発売します。

本商品は、千葉県船橋市をホームタウンとして「B.LEAGUE」に所属しているプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」と、大手ビールメーカーの中で唯一千葉県内に工場を持つサッポロビールがコラボレーションしたデザイン缶で、今回で5回目の発売となります。

今回のデザインは、チーム創設15周年を記念して「サッポロ生ビール黒ラベル」のパッケージに「千葉ジェッツ15周年記念ロゴ」を中央に大きく配置しました。また「千葉ジェッツ15周年記念特設サイト」に繋がるQRコードも表記しています。

当社は、本商品の発売を通じてファンの皆さまとともに「千葉ジェッツ」を応援し、地域の活性化に貢

献できることを願っています。

■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「千葉ジェッツ缶」

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶

3.品目

ビール

4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

350ml缶：14g

6.発売日・地域

2025年10月21日(火)

千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・山梨県・茨城県・栃木県・群馬県・長野県

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

7.参考小売価格

オープン価格



8.販売計画

10,000ケース(350ml×24本換算)

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生した、本年で発売から49年目を迎えるロングセラーブランドです。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスと、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

黒ラベル公式サイト :https://www.sapporobeer.jp/beer/

