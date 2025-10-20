日本中の子どもたちの“トイトレ”を応援し続けて、50万部突破！ 絵本『おむつのなか、みせてみせて！』プレゼントキャンペーンを10月20日（月）より開始
2018年の発売以降、子どもたちのトイレトレーニングを手助けする絵本として愛されてきた絵本『おむつのなか、みせてみせて！』（文・絵：ヒド・ファン・ヘネヒテン 訳：松永りえ）が、国内での累計発行部数50万部を突破しました。そこで、読者のみなさまへの感謝の気持ちをこめ、Instagramでのプレゼントキャンペーンを実施します。
キャンペーン概要
『おむつのなか、みせてみせて！』50万部達成を記念して、『おむつのなか、みせてみせて！』のオリジナルパズルを5名様にプレゼントするキャンペーンを、パイ インターナショナルの児童書Instagamで実施します。
◎応募方法
（１）@pie__ehon(https://www.instagram.com/pie__ehon/) アカウントをフォロー
（２）キャンペーン投稿にいいねで応募完了
※みなさまのトイトレ事情や、トイトレで悩んでいるエピソードなどございましたら、お聞かせください！
◎プレゼント
『おむつのなか、みせてみせて！』オリジナルパズル
◎キャンペーン期間
2025年10月20日（月）～10月31日（金）23:59まで
◎当選発表
当選者5名様にInstagramのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。当選通知は11月上旬、商品発送は11月中旬を予定しております。
◎禁止事項
当賞品の、不当な価格取引を含む転売行為は一切禁止しております。フリーマーケットサイト、フリマアプリ（メルカリ、ラクマ等）、インターネットオークション等での当賞品の売買、買取サービスのご利用はご遠慮ください。キャンペーンに参加頂いた時点で、禁止事項に同意いただいたものとみなし、転売等といった行為が発覚した場合にはその情報に基づきお客様にご連絡させていただく場合があります。
◎注意事項
・当選連絡のダイレクトメッセージをお送りする際に弊社アカウント（@pie__ehon）をフォローいただけていない場合は、選考対象外となります。
・お一人様一回のご応募でお願いいたします。
・当選通知のダイレクトメッセージに対して期限までにご返信いただけなかった場合や、住所／転居先不明または長期不在等により商品をお届けできなかった場合、当選は無効になります。予めご了承ください。
・いただいたお客さまの個人情報につきましては、本キャンペーンの商品の発送のみに使用させていただきます。
・ご本人の同意なしにお客様の個人情報を第三者に開示、提供することはございません。
・商品の発送は日本国内に限らせていただきます。
『おむつのなか、みせてみせて！』ついて
世界20ヵ国以上で翻訳される絵本
知りたがりやのねずみくんは、みんなのおむつの中がどうなっているのか知りたくてたまらない！おむつをめくる仕掛けを楽しみながら、ウサギはコロコロうんち、ウマは大きなまぁるいうんち……と、動物のうんちの違いを知ることができる絵本。トイレトレーニングのはじめの一歩に。
https://pie.co.jp/book/i/5106/
～再生回数90万回突破！全文読み聞かせ動画公開中～
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V8mhfW7tpqg ]
書籍に関するお問い合わせ
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL：03-3944-3981
ホームページ：https://pie.co.jp/
フェイスブック：https://www.facebook.com/pieinternational
ツイッター：https://twitter.com/PIE_Children
インスタグラム：https://www.instagram.com/pie__ehon/