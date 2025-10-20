全国の食品と技術の最前線がここに！商品開発から課題解決までワンストップでサポート「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞」開催のお知らせ

株式会社イノベント

FOOD STYLE Kyushu 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年11月19日（水）・20日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館・B館にて「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞」を開催いたします。




※FOOD STYLE Kyushu 2024の様子






開催概要

会期：2025年11月19日（水）・20日（木）


　　　10：00～17：00（最終日は16：00まで）



会場：マリンメッセ福岡 A館・B館


　　　◆アクセス：https://www.marinemesse.or.jp/messe/access/



出展内容：外食・中食・小売業界向けの食材・飲料、設備・機器、システム・サービス など



来場対象者：外食・中食・小売業界関係者の皆さま



主催：FOOD STYLE Kyushu 実行委員会



公式ホームページ：https://foodstyle.jp/kyushu/




後援・協力団体

後援：九州経済産業局／九州農政局／福岡労働局／九州農業成長産業化連携協議会／九州地域バイオクラスター推進協議会／福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県／山口県／福岡市／一般社団法人九州経済連合会／日本商工会議所／九州商工会議所連合会／福岡県商工会議所連合会／佐賀県商工会議所連合会／長崎県商工会議所連合会／熊本県商工会議所連合会／大分県商工会議所連合会／一般社団法人宮崎県商工会議所連合会／一般社団法人鹿児島県商工会議所連合会／沖縄県商工会議所連合会／全国商工会連合会／福岡県商工会連合会／佐賀県商工会連合会／長崎県商工会連合会／熊本県商工会連合会／大分県商工会連合会／宮崎県商工会連合会／鹿児島県商工会連合会／沖縄県商工会連合会／全国水産加工業協同組合連合会／全国中小企業団体中央会／独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 福岡貿易情報センター／独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部／公益財団法人福岡県中小企業振興センター／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本飲食団体連合会／一般社団法人日本百貨店協会／製粉協会／公益社団法人福岡県栄養士会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人日本洋菓子協会連合会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本パン工業会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人レストランテック協会／一般社団法人大日本水産会／一般社団法人日本物流システム機器協会／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本３ＰＬ協会／日本マーガリン工業会／一般社団法人日本回転寿司協会／公益社団法人日本全職業調理士協会／公益社団法人福岡県食品衛生協会／一般社団法人福岡県料飲業生活衛生組合連合会／NPO法人 繁盛店への道／NPO法人 居酒屋甲子園／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構／公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー




入場方法



本展示会は来場事前登録制です。



▼来場事前登録はこちら▼


https://foodstyle.jp/kyushu/attendance.php


※ご登録・ご入場は無料です。


▼PDF招待状▼


https://foodstyle.jp/kyushu/download/invitation_f2531.pdf




【聴講無料／申込不要】のセミナーを実施（※一部抜粋）

■11月19日（水）10：30～11：15


　経営理念とは意思決定の基準！クレイジーと言われた経営戦略


　株式会社タケノ 代表取締役社長 竹野 孔 氏



■11月19日（水）14：50～16：00


　＜一般社団法人日本惣菜協会 九州支部 プレゼンツ＞


　私が心がけているお惣菜のあり方～13年連続受賞の軌跡～


　株式会社ダイキョープラザ 惣菜部 部長 梶原 正子 氏



■11月20日（木）14：50～15：35


　明日にでも飲食店の役に立つ生成AI活用術～個店編～
　LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 サービスビジネスセンター AI運営部 部長 加藤 敏之 氏


　LINEヤフー株式会社 バーティカル統括本部 パートナーアライアンスチーム リーダー 秋山 直紀 氏





見どころ／特別企画

■＜外食・小売＞DX・経営支援EXPO


■食品原料・素材・OEM EXPO


■サステナブル＆ウェルネスフードEXPO


■プレミアムフードパビリオン


■省人化！省力化！衛生管理！
　協力：ホシザキ北九株式会社／ホシザキ南九株式会社


■“九州はひとつ”九州・山口PRコーナー
　協力：九州ロゴマーク活用推進協議会


■海外輸出相談コーナー


　協力：独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター


　協力：独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部


■「省スペース」「低コスト」「高効率」ベーカリーシステム提案！


　協力：山崎製パン株式会社／タニコー株式会社


■第7回 お弁当・お惣菜メニュー提案CUP 展示・授賞式
　【授賞式：11月19日（水）】


　【主催】一般社団法人日本惣菜協会 九州支部


■どこでも社員食堂 どこ食


　協力：株式会社はたなか


■一般社団法人日本惣菜協会ブース／会員ブース




同時開催展

■KAKUYASU DEXPO in FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞
　【主催】株式会社カクヤス


■2025年度 ふくおか発！機能性食品・ヘルスケア商品展示商談会
　【主催】福岡バイオコミュニティ推進会議


■第5回北洋銀行インフォメーションバザール in Fukuoka／北海道産品取引商談会福岡会場


　【主催】株式会社北洋銀行／一般社団法人北海道貿易物産振興会
　【後援】北海道




▼詳細の情報は公式ホームページ・各種SNSにて随時公開中▼

【FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞ 公式HP】 https://foodstyle.jp/kyushu/


【FOOD STYLE JAPAN 公式Facebook】 https://www.facebook.com/foodstyleFB


【FOOD STYLE JAPAN 公式Instagram】 https://www.instagram.com/foodstyle_invt/