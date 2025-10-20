全国の食品と技術の最前線がここに！商品開発から課題解決までワンストップでサポート「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞」開催のお知らせ

株式会社イノベント

FOOD STYLE Kyushu 実行委員会（所在：東京都港区、運営：株式会社イノベント）は、2025年11月19日（水）・20日（木）の2日間、マリンメッセ福岡 A館・B館にて「FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞」を開催いたします。

※FOOD STYLE Kyushu 2024の様子

開催概要

会期：2025年11月19日（水）・20日（木）

10：00～17：00（最終日は16：00まで）

会場：マリンメッセ福岡 A館・B館

◆アクセス：https://www.marinemesse.or.jp/messe/access/

出展内容：外食・中食・小売業界向けの食材・飲料、設備・機器、システム・サービス など

来場対象者：外食・中食・小売業界関係者の皆さま

主催：FOOD STYLE Kyushu 実行委員会

公式ホームページ：https://foodstyle.jp/kyushu/

後援・協力団体

後援：九州経済産業局／九州農政局／福岡労働局／九州農業成長産業化連携協議会／九州地域バイオクラスター推進協議会／福岡県／佐賀県／長崎県／熊本県／大分県／宮崎県／鹿児島県／沖縄県／山口県／福岡市／一般社団法人九州経済連合会／日本商工会議所／九州商工会議所連合会／福岡県商工会議所連合会／佐賀県商工会議所連合会／長崎県商工会議所連合会／熊本県商工会議所連合会／大分県商工会議所連合会／一般社団法人宮崎県商工会議所連合会／一般社団法人鹿児島県商工会議所連合会／沖縄県商工会議所連合会／全国商工会連合会／福岡県商工会連合会／佐賀県商工会連合会／長崎県商工会連合会／熊本県商工会連合会／大分県商工会連合会／宮崎県商工会連合会／鹿児島県商工会連合会／沖縄県商工会連合会／全国水産加工業協同組合連合会／全国中小企業団体中央会／独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 福岡貿易情報センター／独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部／公益財団法人福岡県中小企業振興センター／一般社団法人全日本・食学会／一般社団法人日本飲食団体連合会／一般社団法人日本百貨店協会／製粉協会／公益社団法人福岡県栄養士会／一般社団法人日本惣菜協会／一般社団法人全日本司厨士協会／一般社団法人日本洋菓子協会連合会／一般社団法人日本厨房工業会／一般社団法人日本パン工業会／一般社団法人日本弁当サービス協会／公益社団法人日本給食サービス協会／一般社団法人日本ジビエ振興協会／一般社団法人日本外食品流通協会／一般社団法人日本フードビジネス国際化協会／一般社団法人レストランテック協会／一般社団法人大日本水産会／一般社団法人日本物流システム機器協会／一般社団法人日本運搬車両機器協会／一般社団法人日本３ＰＬ協会／日本マーガリン工業会／一般社団法人日本回転寿司協会／公益社団法人日本全職業調理士協会／公益社団法人福岡県食品衛生協会／一般社団法人福岡県料飲業生活衛生組合連合会／NPO法人 繁盛店への道／NPO法人 居酒屋甲子園／一般社団法人夢洲新産業・都市創造機構／公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー

入場方法

本展示会は来場事前登録制です。

▼来場事前登録はこちら▼

https://foodstyle.jp/kyushu/attendance.php

※ご登録・ご入場は無料です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▼PDF招待状▼

https://foodstyle.jp/kyushu/download/invitation_f2531.pdf

【聴講無料／申込不要】のセミナーを実施（※一部抜粋）

■11月19日（水）10：30～11：15

経営理念とは意思決定の基準！クレイジーと言われた経営戦略

株式会社タケノ 代表取締役社長 竹野 孔 氏

■11月19日（水）14：50～16：00

＜一般社団法人日本惣菜協会 九州支部 プレゼンツ＞

私が心がけているお惣菜のあり方～13年連続受賞の軌跡～

株式会社ダイキョープラザ 惣菜部 部長 梶原 正子 氏

■11月20日（木）14：50～15：35

明日にでも飲食店の役に立つ生成AI活用術～個店編～

LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社 サービスビジネスセンター AI運営部 部長 加藤 敏之 氏

LINEヤフー株式会社 バーティカル統括本部 パートナーアライアンスチーム リーダー 秋山 直紀 氏

見どころ／特別企画

■＜外食・小売＞DX・経営支援EXPO

■食品原料・素材・OEM EXPO

■サステナブル＆ウェルネスフードEXPO

■プレミアムフードパビリオン

■省人化！省力化！衛生管理！

協力：ホシザキ北九株式会社／ホシザキ南九株式会社

■“九州はひとつ”九州・山口PRコーナー

協力：九州ロゴマーク活用推進協議会

■海外輸出相談コーナー

協力：独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）福岡貿易情報センター

協力：独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部

■「省スペース」「低コスト」「高効率」ベーカリーシステム提案！

協力：山崎製パン株式会社／タニコー株式会社

■第7回 お弁当・お惣菜メニュー提案CUP 展示・授賞式

【授賞式：11月19日（水）】

【主催】一般社団法人日本惣菜協会 九州支部

■どこでも社員食堂 どこ食

協力：株式会社はたなか

■一般社団法人日本惣菜協会ブース／会員ブース

同時開催展

■KAKUYASU DEXPO in FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞

【主催】株式会社カクヤス

■2025年度 ふくおか発！機能性食品・ヘルスケア商品展示商談会

【主催】福岡バイオコミュニティ推進会議

■第5回北洋銀行インフォメーションバザール in Fukuoka／北海道産品取引商談会福岡会場

【主催】株式会社北洋銀行／一般社団法人北海道貿易物産振興会

【後援】北海道

▼詳細の情報は公式ホームページ・各種SNSにて随時公開中▼

【FOOD STYLE JAPAN 2025 ＜九州＞ 公式HP】 https://foodstyle.jp/kyushu/

【FOOD STYLE JAPAN 公式Facebook】 https://www.facebook.com/foodstyleFB

【FOOD STYLE JAPAN 公式Instagram】 https://www.instagram.com/foodstyle_invt/