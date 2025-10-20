幹細胞バンキング 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月16に「幹細胞バンキング市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。幹細胞バンキングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
幹細胞バンキング市場の概要
幹細胞バンキング市場に関する当社の調査レポートによると、幹細胞バンキング市場規模は 2035 年に約 162 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 幹細胞バンキング市場規模は約 66.8 億米ドルとなっています。幹細胞バンキングに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 13.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、幹細胞バンキング市場シェアの拡大は、再生医療と臨床試験の活発化によるものです。再生医療の世界的な拡大は、幹細胞バンキング市場における最も強力な需要側の牽引役です。再生医療は、臨床応用のために幹細胞バンキングによるサポートを必要とするヒトの細胞、組織、または臓器を置換または再生することで、機能を回復させることを目的としています。例えば、中国だけでも2000年初頭から再生医療分野に約34億人民元を投資していることが分かっています。
同様に、米国、英国、日本、ドイツなどの国々でも幹細胞および再生医療の研究開発が進められており、これが市場の成長を支える重要な要因となっています。当社の調査では、世界中で数千件の臨床試験が進行中であり、腫瘍学や自己免疫疾患から心臓疾患や神経疾患に至るまで、幅広い疾患に対する治療法が検討されていることが明らかになっています。これは、世界の幹細胞バンキング市場の成長を支えるもう一つの要因です。
幹細胞バンキングに関する市場調査では、医療システムにおける技術の進歩により市場シェアが拡大することが明らかになっています。再生医療実験に用いられる先進技術、つまり世界規模での幹細胞保存は、幹細胞バンキングプロセスにおける市場効率を高めています。再生医療プロセスにおける技術の進歩は、総運用コストを削減し、患者にとって負担可能な価格を実現しました。これは将来の大きな成長要因です。世界経済フォーラムの報告書によると、診断および治療プロセスにおけるAIの活用は、治療費を50%削減し、健康転帰を40%向上させる可能性があります。幹細胞バンキングにおいて、AIは細胞情報を保存し、治療に役立つ幹細胞を自動的にマッチングできるため、幹細胞バンキングの利便性が向上します。
しかし、幹細胞バンキングの実際の有用性、プロセス、安全性に関する一般の認知度の低さや誤解は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
幹細胞バンキング市場セグメンテーションの傾向分析
幹細胞バンキング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、幹細胞バンキングの市場調査は、ソース別、銀行タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー別、サービスタイプ別と地域別に分割されています。
