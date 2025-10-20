【歌舞伎俳優尾上右近監修】HIRO TOKYO×北野エース コラボレーション第二弾！「ブラック麻辣ウェッターヒン」10月21日（火）発売！
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、代表取締役社長執行役員：油山哲也）は北野エース カレーなる本棚（R）公式アンバサダー 歌舞伎俳優 尾上右近監修、株式会社HIRO TOKYOと株式会社エースが共同開発したレトルトカレー第二弾として「ブラック麻辣ウェッターヒン」を発売いたします。本商品は、2025年10月21日（火）から北野エースWEB SHOP、全国の北野エース店舗（※一部店舗を除く）にて発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332086&id=bodyimage1】
・北野エース カレーなる本棚（R）公式アンバサダー 尾上右近さんコラボレーション商品第二弾
100種類以上、多い店舗では300種類以上のレトルトカレーを書店の本棚のように陳列した北野エースの代名詞的存在であるカレーなる本棚（R） 。2024年はカレーなる本棚（R）15周年を記念して歌舞伎俳優尾上右近さんをアンバサダー起用～北野エースカレー部に入部（カレー部名：ウコン）、サイン会や等身大パネルの店頭設置、社内スタッフトークイベントなど精力的に活動いただきました。活動の一環としてコラボレーションカレーを開発、第一弾としてミャンマーカレー「麻辣チェッターヒン」が誕生。2025年もアンバサダー起用を継続、コラボレーションカレー第二弾として、「ブラック麻辣ウェッターヒン」 を10月21日（火）より発売いたします。
・ブラック麻辣ウェッターヒン味のポイント
麻辣チェッターヒンをベースに香りの決め手【八角】をプラス
ベースとなるカレーは右近さんが大好きだと公言しているHIRO TOKYOのミャンマーカレー。前作麻辣チェッターヒンの『食べてみたら辛すぎる』、『欲しいけど辛そう』というお客様からの声を反映して、スパイス感のベースは前作同様に辛みを抑え、 【八角】などのスパイスをホールで加えることでエキゾチックな印象に仕上げました。黒色のカレーには、右近さんがカレーを食べるときに着る黒い服装をイメージして竹炭パウダーを配合。豚肉から出る脂を生かして煮込むことで、深い旨味が出るのも特徴です。
※ウェッターヒン（ミャンマー語でウェッター＝豚肉、ヒン＝煮込み料理）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332086&id=bodyimage2】
【北野エースカレーなる本棚（R）公式アンバサダー尾上右近さんコメント】
この度、わたくしがアンバサダーをつとめさせていただいております北野エースさんのカレーなる本棚（R）にて、わたくし監修のレトルトカレーが第二弾「ブラック麻辣ウェッターヒン」として発売される運びと、相成りましてござりまする！
今回も北野エースさん、HIRO TOKYOさんとのコラボ商品として発売致します！多くのお客様に美味しく召し上がっていただけるよう、ミャンマーカレーの魅力は残しつつ、かつ麻辣のピリッと感は維持しつつ、辛すぎない仕上がりとなっております！豚肉の旨みもばっちり伝わってくる逸品です！何卒お買い求め下さいますよう、乞い願い上げ奉りまするー！
・オリジナル千社札風ステッカープレゼントキャンペーン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332086&id=bodyimage1】
・北野エース カレーなる本棚（R）公式アンバサダー 尾上右近さんコラボレーション商品第二弾
100種類以上、多い店舗では300種類以上のレトルトカレーを書店の本棚のように陳列した北野エースの代名詞的存在であるカレーなる本棚（R） 。2024年はカレーなる本棚（R）15周年を記念して歌舞伎俳優尾上右近さんをアンバサダー起用～北野エースカレー部に入部（カレー部名：ウコン）、サイン会や等身大パネルの店頭設置、社内スタッフトークイベントなど精力的に活動いただきました。活動の一環としてコラボレーションカレーを開発、第一弾としてミャンマーカレー「麻辣チェッターヒン」が誕生。2025年もアンバサダー起用を継続、コラボレーションカレー第二弾として、「ブラック麻辣ウェッターヒン」 を10月21日（火）より発売いたします。
・ブラック麻辣ウェッターヒン味のポイント
麻辣チェッターヒンをベースに香りの決め手【八角】をプラス
ベースとなるカレーは右近さんが大好きだと公言しているHIRO TOKYOのミャンマーカレー。前作麻辣チェッターヒンの『食べてみたら辛すぎる』、『欲しいけど辛そう』というお客様からの声を反映して、スパイス感のベースは前作同様に辛みを抑え、 【八角】などのスパイスをホールで加えることでエキゾチックな印象に仕上げました。黒色のカレーには、右近さんがカレーを食べるときに着る黒い服装をイメージして竹炭パウダーを配合。豚肉から出る脂を生かして煮込むことで、深い旨味が出るのも特徴です。
※ウェッターヒン（ミャンマー語でウェッター＝豚肉、ヒン＝煮込み料理）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332086&id=bodyimage2】
【北野エースカレーなる本棚（R）公式アンバサダー尾上右近さんコメント】
この度、わたくしがアンバサダーをつとめさせていただいております北野エースさんのカレーなる本棚（R）にて、わたくし監修のレトルトカレーが第二弾「ブラック麻辣ウェッターヒン」として発売される運びと、相成りましてござりまする！
今回も北野エースさん、HIRO TOKYOさんとのコラボ商品として発売致します！多くのお客様に美味しく召し上がっていただけるよう、ミャンマーカレーの魅力は残しつつ、かつ麻辣のピリッと感は維持しつつ、辛すぎない仕上がりとなっております！豚肉の旨みもばっちり伝わってくる逸品です！何卒お買い求め下さいますよう、乞い願い上げ奉りまするー！
・オリジナル千社札風ステッカープレゼントキャンペーン