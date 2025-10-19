『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』安部礼司のふれあいドライブ旅2025秋～ありがとうを伝え隊～ 新潟、富山、石川へ！実施レポート

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、10月8日（水）～10月10日（金）の3日間、新潟・富山・石川の3エリアを主人公・安部礼司と妻・安部優の2人が巡り、現地リスナーとふれあう企画を実施いたしました。

FM-NIIGATA、FMとやま、エフエム石川の番組に安部礼司&安部優が生出演、各地のリスナーとの交流を行い、1,000名を超えるリスナーが集いました。この模様はPodcastからお聴きいただけます（https://open.spotify.com/show/0d7IPcey80foplgjNJzmTY）。

安部礼司&優と今回乗車したNISSAN「セレナe-POWER ルキシオン」

＜10月8日（水） 新潟＞

新潟駅を出発、

新潟で開催されているわらアートまつりの会場で多くのリスナーの方々とふれあいました。

その後、リスナーが経営する味噌店の味噌蔵を見学したり、リスナーの方が営む畑で野菜収穫するなど、“実りの秋”を実感するふれあいタイムとなりました。

夕方には新潟市内の万代シテイ サテライトスタジオでFM-NIIGATA『SOUND SPLASH』に生出演。

400人以上のリスナーの方が駆けつけてくださり、放送終了後のふれあいタイムではステッカーを一人ひとりにお渡ししました。

新潟市・わらアートまつり会場FM-NIIGATA『SOUND SPLASH』 出演の様子

＜10月9日（木） 富山＞

この日は立山連峰を望みながら、ゲリラふれあいタイムを実施！平日の昼間ながら多くのリスナーが駆けつけてくださいました。

リスナーの方が営む美容室でスタイリングしたり、小松菜の収穫を見せていただいたりと様々なふれあいを行いました。その後、FMとやま『ヨリミチトソラ 拡大スペシャル』に生出演。富山弁トークなどで盛り上がりました。その後オーバード・ホールで行われたふれあいタイムでは、300名を超えるリスナーの方にお越しいただきました！

ささら屋立山本店でリスナーの皆さんと集合写真FMとやま『ヨリミチトソラ 拡大スペシャル』に生出演

＜10月10日 石川＞

3日目は石川県・七尾市からスタートしました。

道の駅 能登食祭市場では、七尾のリスナーの方とふれあい、貴重な復興へのお話などを伺いました。

そして、この日は安部礼司の誕生日！

生出演したエフエム石川『Flyin' Pop』では、なんと安部礼司へのサプライズバースデーケーキが登場し、誕生日を祝っていただきました！

北國新聞赤羽ホールで行ったふれあいタイムでは、リスナーの方と一緒にバースデーソングを歌って安部礼司の誕生日をお祝いしました。

エフエム石川『Flyin' Pop』出演の様子ふれあいタイムの安部夫妻

【『安部礼司のふれあいドライブ旅2025秋 ～ありがとうを伝え隊～ 新潟、富山、石川へ！』概要】

日時：2025年10月8日（水）～2025年10月10日（金）

場所：

FM-NIIGATA『SOUND SPLASH』（場所：FM-NIIGATA 万代シテイ サテライトスタジオ）

FMとやま『ヨリミチトソラ 拡大スペシャル』（場所：オーバード・ホール）

エフエム石川『Flyin' Pop』（場所：北國新聞赤羽ホール内 交流ホール）

会場ではステッカー配布を実施

出演：安部礼司、安部優

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55

◇放送エリア： TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容： ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『安部礼司Z』はSpotifyをはじめとする各種音声プラットフォームで配信中。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X： @abe_average

◇提供： 日産自動車株式会社